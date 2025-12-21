שנת 2025 הייתה שנה חזקה להייטק הישראלי במונחים פיננסיים אך מורכבת הרבה יותר בכל הנוגע לשוק העבודה. כך עולה מדוח סיכום השנה של אתוסיה, חברת גיוס והשמה המתמחה בשוק ההייטק והביוטק. הדוח מצביע בין היתר על פער הולך ומתרחב בין הצלחת החברות בזירה הגלובלית לבין מצבו של שוק התעסוקה המקומי. בזמן שעסקאות ענק והיקפי השקעות גבוהים חיזקו את מעמדן של חברות ישראליות, הנתונים על מספר המועסקים, הניידות בין חברות והכניסה של עובדים חדשים לענף מציירים תמונה זהירה הרבה יותר. חשוב לציין כי הנתונים בדוח מבוססים על ניתוח פעילות הגיוס וההשמה של אתוסיה לאורך השנה, לצד סקרי שכר ומעקב שוטף של חטיבת המחקר של החברה אחר מגמות בשוק התעסוקה בהייטק ובביוטק.

כאמור, בצד העסקאות 2025 בלטה כשנה חזקה במיוחד. היקף ההשקעות בהייטק הישראלי הגיע לכ־12.3 מיליארד דולר, עלייה ביחס לשנה הקודמת, וזאת למרות ירידה במספר העסקאות הכולל. המשמעות היא התכנסות ההון לעסקאות גדולות ולחברות בשלות יותר. גם שוק המיזוגים והרכישות רשם פעילות חריגה עם רכישות אסטרטגיות בהיקפים של עשרות מיליארדי דולרים, בעיקר בתחומי הבינה המלאכותית, הסייבר והדיפ טק, שהפכו חברות ישראליות לנכסים מרכזיים באסטרטגיה של תאגידים בינלאומיים.

שפל תעסוקתי ראשון בתולדות הענף

לצד הנתונים הפיננסיים החזקים, שוק העבודה הציג ב-2025 תמונה שונה לחלוטין. לפי נתוני אתוסיה, מספר המועסקים בהייטק בישראל ירד מ-417 אלף בסוף 2024 ל-409 אלף ב־2025, ירידה של כ-2%. זו הפעם הראשונה שבה נרשמת ירידה שנתית במספר העובדים בענף ולא רק האטה בקצב הצמיחה.

במקביל מספר העובדים של חברות ישראליות המועסקים מחוץ לישראל חצה את רף 440 אלף, נתון שממחיש בין היתר כי הצמיחה התעסוקתית של החברות מתרחשת בעיקר מחוץ לשוק המקומי. גם הדינמיקה הפנימית של שוק העבודה נחלשה. מספר המעברים בין חברות ירד ל-1,700 עובדים בחודש בממוצע, ושיעור העוזבים מרצון נותר נמוך ויציב על 5%. הדוח מצייר תמונה של שוק הפועל בזהירות עם פחות תנועה ופחות נטילת סיכונים. אמנם מספר המשרות הפתוחות עלה ל-11,500 במהלך השנה, אך מספר הארגונים המגייסים הצטמצם, מה שמעיד על ריכוז גיוסים בחברות גדולות כמו גם בתחומי ליבה.

משבר הג'וניורים כמדד אזהרה לעתיד

התמונה המאתגרת ביותר בדו״ח נוגעת לדור המתחילים. אתוסיה מזהה את מצב הג'וניורים כמדד צופה פני עתיד, וב-2025 המדד הזה החריף. לפי הנתונים, זמן חיפוש העבודה של עובדים עם פחות משנתיים ניסיון התארך לכ־20 שבועות, ומספר המשרות החדשות המיועדות לג'וניורים הצטמצם לרמה של משרות בודדות בחודש. רוב ההזדמנויות שנותרו מגיעות מארגונים גדולים ורב לאומיים שמעדיפים מועמדים מצטיינים ובעלי פרופיל חזק. עוד לפי הדו״ח, חסימה של שער הכניסה לענף עלולה לפגוע בצינור ההון האנושי של התעשייה בטווח הארוך.

גם בגזרת השכר נרשם פרדוקס. השכר הממוצע עלה מ־29,900 ב־2024 ל־32,500 ב־2025, אך העלייה אינה משקפת שיפור רוחבי. היא נובעת משינוי בהרכב המועסקים ומהתחזקות תפקידי ליבה עתירי שכר. שיאי שכר נרשמו בתפקידי AI ו־Data Engineering, לצד עלייה בשכר מומחי סייבר, בעוד שתפקידי כניסה ובעלי שכר נמוך יצאו בהדרגה מהסטטיסטיקה.

בתחום הגיוון השינוי נותר מתון. שיעור הערבים עומד על 5% והחרדים על 4.5%. נשים מהוות כשליש מכוח העבודה, אך חלה תזוזה פנימית כאשר יותר נשים נכנסו לפיתוח תוכנה ופחות לתפקידי שיווק.

המבט ל־2026 לפי אתוסיה מצביע על המשך צמיחה דיפרנציאלית, האצה באוטומציה ופחות סובלנות לחוסר יעילות, לצד תחזית השקעות שעשויה לחצות את רף 13.5 מיליארד דולר. המסקנה העולה מהדוח אינה רק כלכלית אלא מערכתית. לפי אתוסיה, ההייטק הישראלי אמנם ממשיך לייצר ערך בקנה מידה עולמי, אך האתגר המרכזי יהיה לתרגם אותו לבסיס תעסוקתי רחב יותר ולא להשאירו נחלתם של טאלנטים בכירים בלבד.