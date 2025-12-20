פיבי אדל גייטס בת ה־23, בתם הצעירה של מייסד מיקרוסופט ביל גייטס והפילנתרופית מלינדה פרנץ’, גייסה החודש 30 מיליון דולר בסבב השקעה לסטארט־אפ שהקימה, פייה (Phia), אפליקציית קניות מבוססת בינה מלאכותית להשוואת מחירי פריטי אופנה.

את פייה הקימה גייטס יחד עם שותפתה למעונות בסטנפורד, סופיה קיאני. הסבב הנוכחי מגיע חודשים ספורים בלבד לאחר גיוס ראשוני של 8 מיליון דולר בספטמבר, בהובלת קרן הובלת קרן ההון סיכון קליינר פרקינסר (Kleiner Perkins). עכשיו, פייה כבר שווה 180 מיליון דולר.

האפליקציה, שמוצעת גם כהרחבת דפדפן לכרום ולספארי, מבקשת לשנות את האופן שבו מבצעים רכישות אופנה אונליין. היא סורקת יותר מ־40 אלף אתרי אופנה ומשווה מחירים ומבצעים בזמן אמת, כולל פיצ'ר של אינדיקציה ל"מחיר הוגן". בתוך פחות משנה, נרשמו לה כ־750 אלף הורדות. בין המשקיעים ניתן למצוא שמות נוצצים כמו היילי ביבר, קריס ג’נר, סמנכ"לית התפעול לשעבר של מטא שריל סנדברג ומייסדת Spanx שרה בלייקלי.

גייטס כבר הספיקה השנה להיכנס לרשימת "30 מתחת ל־30" של פורבס, שם כונתה אפליקציית פייה כ־"Google Flights של עולם האופנה". באוקטובר, האפליקציה נבחרה לאחת מ"ההמצאות הטובות ביותר של 2025" של מגזין טיים.

לינקדאין לדור ה־Z וטמפונים חכמים

בריאיון לווג, גייטס וקיאני סיפרו כי התחילו לעבוד על הרעיון בחדר המעונות בסטנפורד, כשהיו סטודנטיות. בהתחלה הן בכלל רצו להמציא טמפון חכם, מחובר לבלוטות', שינטר הורמונים ורמות ברזל של נשים. אחר כך, הן דיברו על יצירת "לינקדאין של דור ה־Z".

אולם, עד במהרה הן שינו כיוון לעולם האופנה. בפייננשל טיימס תואר הסטארט־אפ של השתיים: "הוא שוכן בקומה העליונה של בניין סמוך ליוניון סקוור - משרד קטן עם קירות לבנים, המאוכלס בצעירים בשנות ה־20 לחייהם".

הרגע בו נולדה פייה הגיע כשגייטס גילתה ששמלה שקנתה ב־500 דולר נמכרה באתר היד־השניה האמריקאי The RealReal ב־150 דולר בלבד. "הרגשתי כל כך טיפשה", אמרה גייטס לפייננשל טיימס. קיאני, שכבר הייתה צרכנית ותיקה של אופנת יד־שנייה, הבינה שיש כאן בעיה עמוקה יותר. השתיים חשבו שיש עוד רבות כמוהן, נשים צעירות, שרוצות לקנות בצורה מושכלת ולקבל את המחיר הטוב ביותר בלי לבזבז שעות על חיפושים.

ההתלהבות הייתה כל כך גדולה, עד כדי כך שהשתיים שקלו לנשור מיד מהלימודים ולהתחיל לעבוד על המיזם - אבל אימותיהן בלמו אותן. הפשרה הייתה שגייטס תסיים את התואר בשלוש שנים במקום ארבע, ולאחר מכן יעברו השתיים לניו יורק.

כשגייטס סיפרה לאביה על הכוונה להיכנס לעולם המסחר האלקטרוני, הוא הגיב בספקנות והזהיר שמדובר בשוק צפוף עם שחקנים גדולים. הוא גם חשש שתבקש ממנו מימון: "חשבתי לעצמי: אוי ואבוי, היא עומדת לבוא ולבקש", אמר גייטס. דבר שלא קרה. במקום זאת, הוא שימש בעיקר כיועץ בענייני כוח אדם. אמה, לעומת זאת, הייתה נחרצת: אם זה הולך לקרות, הן חייבות לגייס כסף בעצמן, ללמוד בדרך, וגם אולי להיכשל.

ההתחלה הייתה צנועה: 100 אלף דולר מקרן Soma Capital ומענק של 250 אלף דולר מתוכנית יזמות חברתית של סטנפורד. אחרי לא מעט דחיות הגיע מימון ממשקיעי אנג’ל, ובמקביל הן בנו סביבן רשת של מנטוריות. כך, מתוך חוויה אישית של תסכול צרכני, נולדה פייה.

לא רוצה להיות רק "הבת של"

קל לייחס את הצלחתה של פיבי גייטס לשם המשפחה שמאחוריה, אך היא עצמה מתעקשת להרחיק את הטענה הזו. בריאיון לווג סיפרה כי אביה, ביל גייטס, כלל לא השקיע בפייה. למעשה, כבר בילדותה ניסתה להתרחק מהשם גייטס: היא אימצה את שם הנעורים של אמה, פרנץ’, כדי שלא יזהו אותה מיד כ"בתו של ביל גייטס".

בפודקאסט The Burnouts חשפה פיבי כי עד התיכון השתמשה בשם משפחתה של אמה. "ההורים שלי היו מאוד נחושים שלא נשתמש בשם גייטס כילדים", אמרה. "זה היה כדי שלא יתייחסו אלינו אחרת". באותו ריאיון לווג צוין גם כי ביל גייטס לא הורשה להסיע את ילדיו לבית הספר בשבועות הראשונים של שנת הלימודים - עוד ניסיון לייצר עבורם שגרה "נורמלית".

מלינדה פרנץ’ גייטס, שגדלה בדאלאס לאם עקרת בית ולאב מהנדס, סיפרה כי הקפידה לגדל את ילדיה על פי ערכי המעמד הבינוני. "ידעתי בדיוק איך לא רציתי שהילדים שלי יצאו", אמרה. "חשבתי הרבה על הערכים עליהם אני גדלתי". בהתאם לגישה הזו, ולמרות שביל גייטס מדורג במקום ה־13 ברשימת עשירי העולם עם הון של כ־108 מיליארד דולר לפי פורבס, הוא ואשתו החליטו שילדיהם - ג’ניפר, רופאה מתמחה ברפואת ילדים; רורי, עובד בוועדת הקונגרס; ופיבי - יירשו פחות מאחוז אחד מהונו.

ביל ופיבי גייטס / צילום: Reuters, Anthony Behar

הפער בין הפריבילגיה למציאות האישית מלווה את פיבי עד היום. באותו הפודקאסט דיברה פיבי על הלחץ והחוסר בביטחון שחשה כבת להורים מהידועים בעולם. "הייתה לי תחושה חזקה שאני חייבת להוכיח את עצמי", אמרה. "יש לי כל כך הרבה פריבילגיה. אני נפו־בייבי - וזה עורר אצלי הרבה חוסר ביטחון", והוסיפה: "עם הזמן הבנתי שתמיד לאנשים יהיו מחשבות עליי".

גם בהצלחה, היא יודעת, יוטל ספק. "אם העסק יצליח, אנשים יגידו: 'זה בגלל המשפחה שלה'", אמרה ל־פייננשל טיימס. גייטס מודעת לכך שחלק מהביקורת מוצדקת. "לעולם לא הייתי יכולה ללמוד בסטנפורד, או לגדול בתנאים כאלה, אלמלא ההורים שלי", הודתה, "אבל לצד זאת, יש בי לחץ פנימי עצום".

אביה מתאר אותה כשונה ממנו לחלוטין. "פיבי היא הילדה שהכי שונה ממני", אמר. "היא מצוינת עם אנשים. בחופשות משפחתיות היינו מוצאים לעצמנו פינה שקטה על החוף, ופיבי הייתה הולכת לאורכו, פוגשת אנשים - ומחזירה אותם כדי להכיר לנו".

הפילנתרופיה עוברת בגנים

גייטס גילתה עניין באופנה כבר בגיל צעיר, ובגיל 20 אף התמחתה במגזין ווג הבריטי. במקביל, היא האיצה גם במסלול האקדמי: את לימודיה באוניברסיטת סטנפורד סיימה תוך שלוש שנים בלבד, עם תואר ראשון במדעים ובביולוגיה ותת־התמחות בלימודי אפריקה. את נאום הסיום בטקס העניקה אמה, מלינדה.

בדומה לאמה הפילנתרופית, גם פיבי מעורבת בנושאים חברתיים ופוליטיים, בדגש על זכויות נשים. מאחורי הקלעים היא תרמה מיליוני דולרים לארגונים הפועלים לקידום בריאות נשים. הקרן הפילנתרופית של ביל ומלינדה גייטס, שהוקמה בשנת 2000, פועלת לצמצום אי־שוויון ולקידום בריאות, חינוך והזדמנויות כלכליות לאוכלוסיות מוחלשות. ב־2023 לבדה העניקה הקרן תמיכה בהיקף של כ־8 מיליארד דולר, באמצעות 2,573 מענקים, ל־1,507 ארגונים ברחבי העולם.

במאי 2021, לאחר כמעט שלושה עשורים של נישואים ושלושה ילדים משותפים, הודיעו ביל ומלינדה גייטס על גירושיהם. בתחילה הבהירו כי ימשיכו לשתף פעולה ולכהן כנאמנים וכיושבי ראש משותפים של הקרן, אך ב־2024 הודיעה מלינדה כי החליטה לפרוש ממנה. בעקבות זאת שינתה הקרן את שמה ל־Gates Foundation, וביל גייטס נותר יו"ר יחיד.

כחלק מהסכם הפרישה קיבלה מלינדה 12.5 מיליארד דולר לקרן העצמאית שהקימה כבר ב־2015, Pivotal Ventures, שמטרתה להעצים נערות ונשים. לאחר הגירושים הצטרפה לדמות בולטת נוספת בזירת הפילנתרופיה העולמית - מקנזי סקוט, גרושתו של אחד מעשירי בעולם, ג’ף בזוס. שתיהן, שצברו הון עתק בעקבות גירושין מתוקשרים, בחרו להפנות אותו להשקעות רחבות היקף ביוזמות חברתיות.

גם חייה האישיים של פיבי זכו לסיקור: ב־2023 נפוצו שמועות על קשר רומנטי בינה לבין ארתור דונלד, נכדו של פול מקרטני, אך השניים נפרדו לאחרונה. כיום בן זוגה הוא החבר מהתיכון, צ’אז פלין.

סכנה לפרטיות: הצד האפל של Phia

לצד ההצלחה המהירה של הסטארט־אפ הצעיר של גייטס, נשמעו גם אזהרות בנוגע לשימוש בעייתי בנתוני משתמשים ולפגיעה אפשרית בפרטיות. ארבעה חוקרי סייבר אמרו למגזין פורצ'ן כי תוסף הדפדפן של פייה אסף בעבר מידע רחב בהרבה מכפי שמשתמשים סברו.

לפי הממצאים, גרסה קודמת של התוסף צילמה ושמרה עותק של כל אתר שבו גלשו המשתמשים - לרבות אתרי בנקים, תיבות מייל ודפים רגישים אחרים - ושלחה את הנתונים לשרתי החברה, גם כאשר הגלישה לא הייתה קשורה כלל לקניות אונליין. לאחר שאחד החוקרים חשף את ההתנהלות הזו, הפיצ’ר הוסר, אך החברה לא יידעה את המשתמשים על הפגיעה בפרטיות.

צ'רלי אריקסן, חוקר אבטחה בחברת Aikido Security שבחן את הממצאים, אמר לפורצ'ן: "לא רק שאני לא חושב שפיצ’ר כזה היה צריך להתקיים, אני גם תוהה מדוע יושם מלכתחילה. לפי מדיניות הפרטיות של החברה עצמה, אין לה זכות לעשות דבר כזה. ראיתי לא מעט דברים מעוותים בקריירה שלי - וזה בהחלט בין המטורפים שבהם".

דובר פייה מסר בתגובה כי "כל הגרסאות של פייה, בעבר ובהווה, ביצעו רישום נתונים מצטבר ואנונימי לצורך זיהוי אתרי קמעונאות חדשים. בעבר, כדי להבין אם אתר מסוים הוא יעד קניות, התוסף תיעד תוכן של דפי אינטרנט. כיום, פייה רושמת אך ורק כתובות URL. פייה מעולם לא אחסנה בעבר, ואינה מאחסנת כיום, נתונים כאלה". עם זאת, גם לאחר עדכון הגרסה, חוקרי אבטחה ממשיכים להזהיר כי האפליקציה עלולה עדיין לחשוף מידע רגיש של משתמשים.