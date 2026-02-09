אחרי חרושת השמועות, חברת השבבים האמריקאית אסטרה לאבס (Astera Labs) שמעוניינת להתחרות באנבידיה ובברודקום בתחום חוות השרתים ל-AI הודיעה סוף סוף על הגעתה לישראל ועל פתיחת שני מרכזי פיתוח: בחיפה ובתל אביב. לתפקיד מנהל הפיתוח המקומי שלה היא מינתה את גיא אזרד, שעזב לפני כחצי שנה את תפקידו כסגן נשיא בכיר להנדסה בגוגל ישראל והיה אמון על פיתוח שבבי תקשורת. אסטרה לאבס היא חברת שבבים צומחת שנסחרת בנאסד"ק כיום לפי שווי של 28 מיליארד דולר - לאחר שביום שישי האחרון ביצעה המנייה ריבאונד וצמחה בלא פחות מ- 19%.

בשנה האחרונה עלתה המנייה ב-62%, בזכות הכפלת הכנסותיה מדי שנה והשקת המוצרים האגרסיבית שלה. אסטרה לאבס, שיש לה גם קשר ישראלי - אחד המשקיעים המוקדמים שלה הוא יזם השבבים הסדרתי אביגדור וילנץ - מתחרה בברודקום ובאנבידיה באמצעות שבבים ופרוטוקולי תקשורת המאפשרים העברה של נתונים בין מעבדים גרפיים לבין עצמם ובינם לבין מעבדי הליבה בתוך שרתי הענן וה-AI. צמיחתה נעשית הודות לעבודה עם לקוחות חיצונים, רובם חברות ענן כמו אמזון או ענני "ניאו קלאוד", שמעוניינים בפיתוח שרתי AI משל עצמם ללא תלות באנבידיה ובארון השרתים שלה שהפך לאחד המוצרים היקרים שלה, NVLink.

אסטרה לאבס לא נכנסה לארץ באמצעות רכישת חברה - למעשה, מייסדיה סיירו בישראל וחיפשו לקנות חברה מקומית כפי שעשו בעבר חברות כמו אמזון, מארוול ואפל, אך הסתפקו במקום זאת בשכירת מהנדסי החומרה של חברת פליופס (Pliops), חברת השבבים הישראלית שנחשבה בעבר להבטחה גדולה, אך לא הצליחה להשיק מוצר מצליח לשוק.

אביגדור וילנץ / צילום: אינטל

כמחצית מעובדי פליופס יעברו לאסטרה

לפי ההערכה, מתוך כ-120 עובדי פליופס, יעברו לאסטרה כמחצית, שהם כלל אנשי הנדסת החשמל שלה. הנותרים, אנשי התוכנה, ייאלצו להמתין לפתרון שיימצא להם בפליופס או למצוא עבודה חדשה. לפי ההערכה, שילמה אסטרה לאבס על עסקת העובדים הזו כ- 70 מיליון דולר בלבד. עבור המשקיעים בפליופס - בכירים כמו מנכ"ל אינטל ליפ-בו טאן וקרנות כמו ויולה, אינטל קפיטל, קוך, וסטייט אוף מיינד ונצ'רס, מדובר בשווי נמוך במיוחד שמגלם ירידת ערך משמעותית. החברה גייסה 210 מיליון דולר מאז הקמתה, ובסיבוב הגיוס האחרון שלה ב- 2022 קיבלה תג שווי של 650 מיליון דולר. את עיקר ההון יקבלו דווקא המשקיעים המאוחרים, כאלה שרכשו מניות בכורה בתנאים מיטיבים, כמו גלנרוק למשל, כך על פי מאגר PitchBook.

סיפור מסקרן נוסף הוא זה של מנכ"ל פליופס עידו בוקשפן. עד חודש יוני 2023 הוא שימש כסגן נשיא לפיתוח שבבים בסניף הישראלי של אנבידיה, ורגע לפני הנסיקה במניית ענקית השבבים בשל הצלחתה בתחום הבינה המלאכותית עזב את החברה כדי לנהל את פליופס. הוא הגיע לשם בעידודו של איל וולדמן, אחד המשקיעים בפליופס, מתוך תקווה להפוך אותה לחברה גדולה שנמכרת באקזיט משמעותי, אך במקום זאת, הוא נשכר על ידי אסטרה לאבס לתפקיד סגן נשיא תחת ניהולו של אזרד, לאחר פיצול כואב. עידו בוקשפן לא הגיב לפניות גלובס.

כחלק מתוכניות ההתרחבות שלה בישראל, תקים החברה משרדים בתל אביב המבוססים על חלק ממשרדי פליופס במגדל אמות ברמת גן, ובמשרדים הקיימים שלה בחיפה המבוססים על מרכז שירות לקוחות מקומי. בכוונתה לגייס עשרות עובדים עד סוף השנה ומאות עד סוף 2027. בחברה מנסים לגייס מהנדסי חומרה ופיתוח שבבים (VLSI) עם התמחות בתקשורת נתונים, בפרופיל הדומה לאלה שעובדים בחברות כמו אנבידיה (מלאנוקס), גוגל, מארוול, ברודקום ואמזון, ומנסים למשוך אותם עם חבילת מניות שיש לה אפשרות צמיחה גבוהה יותר מאשר זו של כל חברה גדולה אחרת.