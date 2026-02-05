סבב הגיוס המדובר של ואסט דאטה, שנמצא בימים אלה בשלבים אחרונים וצפוי להיסגר כבר בשבועות הקרובים, מתגלה כאחד המהלכים החריגים והמשמעותיים ביותר שנראו בהייטק הישראלי. אף שהחברה צפויה להכריז רשמית על שווי של כ-30 מיליארד דולר, לגלובס נודע כי עיקר העסקה אינו מבוסס על הזרמת הון חדש לחברה, אלא על מכירת מניות קיימות במסגרת סיבוב סקנדרי רחב־היקף.

לפי מקורות, על כל מניה אחת שמונפקת במסגרת הגיוס הראשוני, נמכרות כ־5-6 מניות נוספות ממשקיעים קיימים, עובדים ומחזיקי אופציות ותיקים. כלומר, רוב הסיבוב, שמוערך בכמיליארד דולר, מיועד בראש ובראשונה כהזדמנות לבעלי המניות הקיימים למכור מניות וקבל מאות מיליוני דולרים, בדגש על משקיעים מוקדמים, מייסדים ועובדים ותיקים שהספיקו לממש אופציות. הסיבוב נועד לתת נזילות למשקיעים בחברה הוותיקה שתכננה אף לצאת להנפקה.

עוד עולה כי בעוד השווי המוצהר צפוי לעמוד על כ־30 מיליארד דולר, המחיר האפקטיבי שבו נכנסים המשקיעים בעסקאות הסקנדרי משקף שווי נמוך יותר, סביב 25-27 מיליארד דולר, או כ־25 דולר למניה בממוצע. מבנה כזה, שבו חלק משמעותי מהעסקה מתבצע דרך שוק משני ולעיתים באמצעות מבני SPV, הפך נפוץ יותר בשנים האחרונות בקרב חברות פרטיות גדולות שמבקשות לנהל אירוע פיננסי משמעותי מבלי או טרם יציאה להנפקה.

הגיוס יהפוך לאירוע נזילות משמעותי במיוחד עבור כמה מהמשקיעים הישראליים המרכזיים בחברה, ובראשם הקרנות 83North וגרינפילד פרטנרס. 83North, שהייתה מהמשקיעות הראשונות ביותר עוד בשלבי הסיד, נכנסה לפי שוויים של עשרות מיליוני דולרים בלבד, כך ששווי אפקטיבי של 25 עד 27 מיליארד דולר משקף עבורה מכפיל השקעה חריג של פי מאות. בתרחיש שבו תמכור אפילו חלק קטן מהאחזקה במסגרת הסקנדרי, מדובר בהחזר של מאות מיליוני דולרים. גם גרינפילד פרטנרס, שהובילה את סבב B ב-2019 לפי שווי של כמה מאות מיליונים, ניצבת כיום בפני רווח פוטנציאלי של פי 40 עד 60 על ההשקעה המקורית, מה שהופך את הסיבוב לאחד מאירועי ההצלחה הבולטים של קרנות הצמיחה הישראליות בשנים האחרונות.

אם יושלם - יהיה הגיוס הגדול ביותר של חברה ישראלית

ואסט דאטה, שמנוהלת מגני התערוכה בתל אביב ומחזיקה פעילות רחבה גם בארה"ב, הפכה בשנים האחרונות לאחת מחברות התשתית המרכזיות של עידן הבינה המלאכותית. החברה מספקת פתרונות לאחסון, ניהול ושליפה של כמויות עצומות של מידע - שכבת יסוד קריטית עבור מודלי AI, מחשבי־על ותשתיות ענן. קצב ההכנסות השנתי שלה מוערך כיום בכ־350-400 מיליון דולר, והיא צומחת במהירות על רקע הביקוש הגובר לתשתיות נתונים מתקדמות.

אם הסיבוב אכן יושלם בהיקף המדובר הוא יהיה במהלך הגיוס הגדול ביותר שבוצע אי פעם על ידי חברה ישראלית פרטית, ובעיקר באחד מאירועי הנזילות הגדולים שנראו כאן. עבור משקיעים מוקדמים ועובדים ותיקים, מדובר בהזדמנות נדירה לממש חלק מהאחזקות, ובמבט רחב יותר, בעוד נקודת ציון בגל העסקאות שמייצר עידן ה-AI בשוק ההון הפרטי.

מהחברה לא התקבלה תגובה.