המחיר הכבד של התחרות עם אנבידיה: הסיבות לנפילת מניית AMD

מניית AMD , אחת השמות הבולטים בעולם השבבים והחברה שמנסה להפוך לחלופה המרכזית לאנבידיה במירוץ הלוהט של הבינה המלאכותית, צנחה אתמול (ד') בכ־17%, אחרי שפרסמה דוחות חזקים מהצפוי ותחזית שמעל הערכות השוק. אבל בוול סטריט, מתברר, זה כבר לא תמיד מספיק.

בעידן שבו כולם מחפשים את המנצחת הבאה של מהפכת ה־AI, המשקיעים דורשים מ־AMD לא רק מספרים יפים, אלא הוכחה ברורה שהיא באמת מתחילה לתפוס מקום משמעותי בשוק שבו אנבידיה עדיין שולטת ביד רמה. אלא שכאן בדיוק נוצר הפער: מאחורי התוצאות המרשימות, התחזית קדימה שידרה האטה זמנית והשאירה את השוק עם תחושה שפריצת הדרך הגדולה עדיין לא כאן.

ברבעון הרביעי רשמה AMD הכנסות שיא של 10.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.53 דולר למניה, תוצאות שהכו את תחזיות האנליסטים. גם התחזית שסיפקה לרבעון הראשון של 2026 הייתה חיובית על הנייר, עם הכנסות צפויות של כ־9.8 מיליארד דולר, מעט מעל ציפיות השוק. אבל המשקיעים כאמור הסתכלו פחות על מה שקרה ברבעון החולף, ויותר על המסר קדימה: התחזית מרמזת על ירידה של כ־5% לעומת הרבעון הקודם, בדיוק ברגע שבו השוק מצפה לראות קצב צמיחה הולך ומתגבר בתחום שבבי הבינה המלאכותית. ברבעון הרביעי עצמו ההכנסות דווקא עלו בכ־11% לעומת הרבעון השלישי, אך בוול סטריט של 2026, השאלה המרכזית היא לא כמה החברה צמחה אתמול, אלא האם היא מאיצה מספיק מהר לקראת מחר.

האלטרנטיבה לאנבידיה, אבל הדרך לשם רצופה מבחנים

למרות הנפילה החדה, בוול סטריט לא ממהרים להספיד את AMD. בבנק אוף אמריקה חזרו על המלצת "קנייה" ואף העלו את מחיר היעד, בטענה שהחברה ממשיכה לבסס את מעמדה כספקית השנייה החשובה בשוק שבבי ה־AI, לצד התחזקות עקבית בעסקי מרכזי הנתונים ומעבדי השרתים. מבחינתם, זהו מנוע צמיחה משמעותי שמעניק ל־AMD בסיס יציב גם כשהתחרות בשוק המאיצים הופכת אגרסיבית יותר.

עם זאת, חלק מהאנליסטים מדגישים שהאתגר של AMD אינו רק בצמיחה, אלא גם במחיר שהיא משלמת עליה. בגולדמן זאקס הצביעו על העלייה בהוצאות התפעוליות, שנובעת מהשקעות כבדות בפיתוח תוכנה ותשתיות AI, מהלך שנועד לסגור פערים מול אנבידיה, אך עלול להכביד על הרווחיות בטווח הקצר. במורגן סטנלי בחרו להאיר דווקא נקודת חוזק: גם בעונה שנחשבת חלשה יחסית, AMD הצליחה להמשיך לצמוח בתחום מעבדי השרתים, מה שמעיד לדבריהם על ביקוש יציב מצד לקוחות הענן הגדולים ועל כך שהחברה עדיין מחזיקה בקלפים חזקים מעבר למירוץ ה־AI עצמו.

ההימור הגדול של AMD על המחצית השנייה

התקווה הגדולה של AMD נמצאת בעיקר בהמשך השנה. בשיחת המשקיעים הדגישה המנכ"לית ליסה סו כי הביקוש לשרתי הבינה המלאכותית מהדור הבא צפוי להתחזק במחצית השנייה של 2026, וכי החברה אינה צופה מגבלות היצע שימנעו ממנה להגדיל את היקף המשלוחים. במרכז עומדת מערכת Helios, פתרון חדש שמיועד לשלב מאות ואלפי שבבים במערכי מחשוב גדולים עבור מרכזי נתונים, ולהציע חלופה למערכות הענק שמובילה כיום אנבידיה.

עבור AMD, מדובר בשלב קריטי: לא עוד מכירה של שבב בודד, אלא ניסיון להיכנס לעולם של פתרונות שלמים, שבהם נקבעות העסקאות הגדולות באמת. אבל בשוק ההון, לוחות הזמנים האלה נראים רחוקים. המשקיעים רוצים לראות סימנים מוחשיים להזמנות כבר עכשיו, ולא רק הבטחות למחצית השנייה. בבנק Saxo תיארו זאת בצורה ציורית: זה כמו מסעדה חדשה שמבטיחה שתהיה מלאה בשנה הבאה, אבל המשקיעים רוצים לראות הזמנות כבר לשבוע הבא. החשש הוא שהפער בין הציפיות לבין קצב ההתקדמות בפועל משאיר את AMD חשופה לתנודתיות גבוהה, במיוחד בתקופה שבה כל האטה קטנה מתורגמת במהירות לעונש בשוק.

גם הקשר עם OpenAI מוסיף שכבה נוספת של עניין, אך גם של סיכון. החברה צפויה לפרוס אשכולות מחשוב גדולים המבוססים על שבבי AMD כחלק מהרחבת תשתיות ה־AI שלה, מה שעשוי להפוך אותה ללקוח מרכזי ולספק הוכחת יכולת משמעותית. מצד שני, אנליסטים מזהירים שתלות גבוהה מדי בלקוח אחד עלולה להפוך את הצמיחה לפחות יציבה, ולהגביר את הרגישות לכל שינוי בהחלטות ההשקעה של חברות הענן הגדולות.

ובתמונה יש גם את סין. חלק מהביצועים ברבעון הרביעי נתמכו במשלוחים של שבבים מותאמים למגבלות הייצוא, אך AMD עצמה מעריכה שההכנסות מהשוק הזה ייחלשו כבר ברבעון הקרוב. לכך מצטרפת גם אי־הוודאות סביב רגולציה אמריקאית עתידית והמשך מגבלות הסחר, שמרחפות מעל כל יצרניות השבבים שפועלות בזירה הגלובלית.