בכיר בחברה של איליה סוצקבר בישראל עוזב לסטארט־אפ חדש

עזיבה נוספת במרכז הפיתוח של SSI בתל אביב, אחת מחברות הבינה המלאכותית המבטיחות של איליה סוצקבר, לשעבר המדען הראשי של OpenAI: שחר פפיני, אחד המהנדסים הראשיים בחברה פרש לאחרונה, וכעת מצטרף לאחד הסטארט־אפים החמים בשוק הישראלי בתחום הבינה המלאכותית.

פפיני, יחד עם מספר מנהלים לשעבר מחד הקרן הישראלי סטארקוור (Starkware), ישמש כסמנכ"ל הטכנולוגיות בחברת אטסטבל (Attestable AI), שהוקמה ביולי שעבר וגייסה בסיבוב סיד קרוב ל־20 מיליון דולר, לפי שווי של 71 מיליון דולר. זאת, עוד לפני שהחברה פיתחה מוצר והשיקה אותו לציבור.

חברה ללא מוצר

אטסטבל הוקמה על ידי המנכ"ל ד"ר יוגב (יוגי) בר־און, לשעבר מהנדס תוכנה במטא וחוקר במכון ראנד, וסמנכ"ל הפיתוח שחר סמוכה, לשעבר מהנדס באפל ובחברת הבלוקצ'יין הישראלית סטארקוור. אליהם הצטרפו עובדים נוספים מסטארקוור ומחברות נוספות בהם עבדו המייסדים.

על פי מאגר החברות PitchBook, אחת המשקיעות באטסטבל היא TLV Partners, קרן ההון סיכון הישראלית שהקימו יוצאי פיטנגו רונה שגב איתן בק, ובין המשקיעות לפחות עוד קרן אמריקאית גדולה אחת שמיעטה עד כה להשקיע בישראל.

בענף מעריכים כי החברה תפתח טכנולוגיה שתוודא את האותנטיות של מידע בעידן הבינה המלאכותית. הטכנולוגיה עשויה להיות יעילה במיוחד לעבודה משותפת בין סוכני AI, מעין תוכנות חכמות המסוגלות לבצע משימות שממולאות על ידי עובדים אנושיים, כמו הפקת מסמך, פיתוח קוד תוכנה או מתן שירות לקוחות. שכבת האבטחה של אטסטבל תסייע לחברות וארגונים לוודא שהסוכנים הדיגיטליים לא עושים שימוש פסול במידע שגוי שהופק על ידי אחד מהם או על ידי סוכן זדוני אחר.

החשש שעולה בקרב מומחי AI הינו שהבינה המלאכותית תאפשר להפיק מידע שגוי שנראה כאילו הוא אותנטי, או להציג מידע שגוי כאילו הופק על ידי אדם אותנטי. ככל הנראה, אטסטבל מעוניינת להביא לבמת ה־AI טכנולוגיה מעולמות הבלוקצ'יין, המכונה "הוכחה באפס ידע" (Zero Knowledge Proof) המאפשרת לרשתות דיגיטליות פיננסית לאמת את זהות בעל החשבון או אמיתיות המידע הפיננסי המועבר על ידי הבטחת נכונותו, תוך מתן מינימום מידע לצד השני.

לא הראשון לפרוש

זו לא העזיבה הראשונה ב־SSI של סוצקבר. בשנה שעברה הצליח מארק צוקרברג, מייסד מטא, לשכנע את מנכ"ל SSI דניאל גרוס, לעזוב את תפקידו ולהצטרף לרשת החברתית כדי לסייע בפיתוח אסטרטגית הבינה המלאכותית שלה.

לא מדובר על עזיבה בטון צורם: לגרוס הובטח, ככל הנראה, תגמול נראה שמגיע לפי ההערכות לבעל "תשע ספרות", ולאחר עזיבתו נכנס סוצקבר לנעליו כמנכ"ל.