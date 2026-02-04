הישראלית שמחליפה מנכ"ל, ושתי החברות שנפלו לשפל אחרי הדוחות

עונת הדוחות צוברת תאוצה בוול סטריט, וגם חברות טכנולוגיה מישראל פרסמו בימים האחרונים דוחות כספיים. באמדוקס הודיעו במקביל על מנכ"ל חדש, ורוניס סיסטמס דיווחה על רכישת סטארט-אפ ואודיוקודס נחלשה בשיעור דו-ספרתי.

אמדוקס - שינויים בצמרת

אמדוקס פרסמה ביום ג' אחרי המסחר את הדוחות הכספיים שלה לסיכום הרבעון הפיסקאלי הראשון בשנת הכספים 2026 (הרבעון שהסתיים בדצמבר), ובמקביל הודיעה על שינוי בצמרת החברה: אחרי כ-8 שנים בתפקיד הנשיא והמנכ"ל, שוקי שפר צפוי לפרוש בסוף מרץ, ובמקומו מונה שמעי הורטיג, בעל ניסיון של מעל שני עשורים בתפקידים שונים באמדוקס שמכהן כיום כנשיא קבוצת האמריקות בחברה. אמדוקס היא ספקית פתרונות לחברות טלקום ומדיה.

יו"ר אמדוקס, אלי גלמן (שכיהן כמנכ"ל אמדוקס בעבר) הודה לשפר על מנהיגותו ומסירותו ואמר כי "שוקי הוביל את החברה בהצלחה בתקופות של שינויים משמעותיים במהלכה של מגפה גלובלית ושל מהפכות טכנולוגיות. תחת הנהגתו אמדוקס הפכה למעצמה מבוססת שירותי ענן ומונעת בינה מלאכותית, תוך שמירה על מעמדה כשותפה המהימנה ביותר בתעשייה לטרנספורמציה דיגיטלית".

שימעי הורטיג, נשיא ומנכ״ל אמדוקס הנכנס / צילום: אמדוקס

גלמן הוסיף שהורטיג הוא "הבחירה הברורה והטבעית להוביל את אמדוקס לפרק הבא שלה", ושהוא מנהיג בעל מוניטין בתעשייה הזוכה להערכה מצד לקוחות ושותפים, וחבר מרכזי בהנהלת החברה שנים רבות. לדברי גלמן, "יכולתו המוכחת להובלת אסטרטגיית החברה, הנעת צמיחה והסתגלות למגמות שוק משתנות, תוך יצירת ערך משמעותי ללקוחותינו, מציבה אותו בעמדה ייחודית להוביל את החברה בעידן ה‑ GenAI החדש והמלהיב. הדירקטוריון נותן אמון מלא בהנהגתו של שמעי ובהמשכיות שהשינוי המתוכנן הזה מספק".

מניית אמדוקס נפלה אתמול ב-8.6% כחלק מהמגמה השלילית הכללית בשוק, אך לאחר פרסום הדוחות היא טיפסה ב-4% במסחר המאוחר. החברה דיווחה על צמיחה של 4.1% בהכנסות ל-1.16 מיליארד דולר ועל רווח נקי Non-GAAP של 1.81 דולר למניה, גבוה מהתחזית שמסרה. לפי כללי GAAP, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-158 מיליון דולר, עלייה מ-151 מיליון דולר ברבעון המקביל, והרווח הנקי Non-GAAP הגיע ל-196 מיליון דולר, עלייה מ-188 מיליון דולר ברבעון המקביל. אמדוקס ייצרה במהלך הרבעון תזרים חופשי של 188 מיליון דולר וממשיכה לצפות לתזרים חופשי שנתי של 710-730 מיליון דולר בשנת הכספים 2026.

שפר מסר עם פרסום הדוחות כי אמדוקס ממשיכה להתמקד ביעד המרכזי שלה, האצה מחדש של הצמיחה ארוכת הטווח תוך העמקת מעמדה כמובילת שוק בעידן ה- Generative AI . "אני גאה להודיע כי אמדוקס האריכה את מערכת היחסים ארוכת השנים עם T-Mobile במסגרת הסכם חדש רב-שנתי, הכולל שירותים מנוהלים, פיתוח תוכנה וחדשנות בתחום הבינה המלאכותית", אמר שפר.

ורוניס - נמשכת המגמה השלילית

מניית ורוניס ירדה אתמול (ג') ב-9.3% והמשיכה את המגמה השלילית שלה מהחודשים האחרונים. בסוף יום המסחר, עוד לפני פרסום הדוחות, המניה הגיעה לשפל של למעלה משנתיים. לאחר פרסום הדוחות, במסחר המאוחר, המניה המשיכה לצנוח בשיעור דו-ספרתי של למעלה מ-18% לשפל של מעל שלוש שנים. ורוניס, חברת אבטחת סייבר שמנוהלת על־ידי אחד ממייסדיה יקי פייטלסון, מספקת פתרונות להגנה וניהול של דאטה בארגונים . שווי השוק שלה בסוף יום המסחר היה 3.1 מיליארד דולר.

התוצאות ברבעון הרביעי ובשנה כולה היו גבוהות יותר מהתחזיות שהונמכו ברבעון הקודם: ורוניס דיווחה על הכנסות של 173 מיליון דולר ברבעון הרביעי, צמיחה של 9.4%, וברמה השנתית הצמיחה הייתה של 13.2% להכנסות של כ-624 מיליון דולר. לפי כללי GAAP נרשם הפסד נקי רבעוני של 27.8 מיליון דולר והפסד שנתי של 129 מיליון דולר, מספרים גבוהים לעומת הפסדי התקופות המקבילות. על בסיס Non-GAAP החברה רווחית אך הרווח התכווץ לעומת התקופות המקבילות, והסתכם ב-11.1 מיליון דולר ברבעון וב-24 מיליון דולר בשנה. ה- ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) הסתכם ב-745 מיליון דולר.

ברבעון הראשון ורוניס צופה הכנסות של 164-166 מיליון דולר, צמיחה של 20%-22%, עם הפסד נקי Non-GAAP של 5-6 סנט למניה. ב-2026 הצפי הוא לתזרים חופשי של 100-105 מיליון דולר, צמיחה בהכנסות של 16%-17% ל-722-730 מיליון דולר ורווח נקי של 6-10 סנט למניה. ורוניס נמצאת כיום במעבר של לקוחותיה מחוזי on-prem לרישיונות SaaS והצפי הוא לצמיחה של 26%-32% ב- ARR הספציפי של תחום ה- SaaS השנה. בג'פריס ציינו שה- ARR יצמח השנה ב-10% בעוד שתחזיות השוק היו ל-14% וכתבו שהחברה עושה " reset " לציפיות.

במקביל ורוניס הודיעה על רכישה נוספת, אחרי שרכשה לאחרונה את SlashNext: החברה תרכוש את AllTrue.ai , חברת אבטחת AI שמספקת נראות ושליטה ומחזקת את יכולתה של ורוניס לסייע ללקוחות לאמץ AI . לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, סכום הרכישה הוא 125 מיליון דולר.

אודיוקודס בשפל של שנתיים

מניה נוספת שצנחה לשפל של למעלה משנתיים היא אודיוקודס, שנפלה בנאסד"ק ב-13.7% אחרי פרסום הדוחות (ובהתאם נפלה גם בסיום יום המסחר אתמול בת"א). החברה, בניהולו של המייסד שבתאי אדלרסברג, נסחרת כעת בשווי של 211 מיליון דולר. אודיוקודס מספקת פתרונות תקשורת לארגונים והיא סיימה את שנת 2025 עם הכנסות של 246 מיליון דולר, צמיחה של 1.4% לעומת 2024, כשהרבעון הרביעי תרם 62.6 מיליון דולר לשורת ההכנסות, צמיחה של 1.7%.

לפי כללי GAAP, הרווח הנקי ירד גם ברמה הרבעונית וגם ברמה השנתית, והסתכם ב-1.9 מיליון דולר ברבעון וב-9 מיליון דולר בשנה. על בסיס Non-GAAP הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-4.5 מיליון דולר, ירידה של 61.7% מרבעון מקביל, וב-18.1 מיליון דולר בשנה כולה. הרווח הנקי למניה היה 61 סנט, לעומת 87 סנט ב-2024.

בשיחת הוועידה מסרה החברה שהיא צופה הכנסות שנתיות של 247-255 מיליון דולר ב-2026, כלומר צמיחה של 0.6%-3.8% לעומת 2025, והרווח הנקי Non-GAAP יהיה 60-75 סנט (כאמור לעומת 61 סנט ב-2025).

לדברי אדלרסברג, ביצועי הרבעון הרביעי מדגישים את הצלחת החברה בתהליך הטרנספורמציה שלה לחברת Voice AI המבוססת תוכנות ענן ושירותים. "עם הביקוש ההולך וגדל ליישומי ה- Voice AI שלנו בשוק הארגוני, אנו בטוחים בהצלחתו של מנוע צמיחה חדש זה בשנים הקרובות. מהלך ההשקעות בשירותי ה- Live וב- Conversational AI במהלך השנים האחרונות תרמו באופן משמעותי למומנטום התפעולי החזק, ואנחנו צופים שיתרמו לצמיחה יציבה ובריאה של ההכנסות גם בשנת 2026 ואילך".