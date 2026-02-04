פסיקה תקדימית עשויה לפתור את סוגיית הבנים הממשיכים במושבים

האם סוגיית הבנים הממשיכים במושבים עומדת בפני פתרון? פסק דין של בג"ץ איפשר לנכד ולדוד לגור באותה נחלה, מבלי שהדבר ייחשב לפיצול זכויות, וזאת על אף התנגדות רמ"י. מדובר בפסיקה תקדימית שהוצאה על נחלה בגבעת יערים. בעלת הנחלה הורישה את הנחלה לנכדה, אולם בכפוף לכך שבנה, דודו של הנכד, יקבל זכות להתגורר שם עד לסוף ימיו. רמ"י סירבה למלא אחר הצוואה בטענה שנוהליה ופסיקות משפטיות קודמות שהוצאו בנושאים דומים העלו שמדובר בפיצול זכויות בנחלה.

כאן המקום להסביר, כי איסור הפיצול נועד לשמור על המשק כיחידה כלכלית אחת, המפרנסת משפחה אחת. עקרון זה גורר משברים משפחתיים קשים בקרב הדורות הממשיכים במושבים. זאת משום שבהגיע יום, בעלי הנחלות יכולים להוריש אותן רק ליורש אחד, בעוד יתר האחיות והאחים מנושלים בפועל מהנחלה.

לפני כשלוש שנים עתר הנכד באמצעות עו"ד אורן אבלה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בבקשה לפסק דין הצהרתי שנועד להשלמת רישום זכויות הנכד, תחת התנאי שלדוד יתאפשר לגור במשק עד מותו. השופט שדן בתיק, אלכס רון, פסק בתיק במאי 2024 וכתב כי איסור הפיצול הוא כלל הגיוני ומקובל, ואולם לטעמו מתן הזכות לדוד להתגורר בבית עד לסוף ימיו, תוך קביעה שמדובר בזכות שאינה ניתנת להעברה, הינה מתכונת זמנית ולטעמו אינה מהווה שום פיצול זכויות במשק. לאור זאת הורה לרמ"י לכבד את הצוואה כך שהנכד יירשם כבעל הזכויות ומעמדו של הדוד יירשם אף הוא, כבר רשות זמני. עם זאת, הוציא השופט רון צו האוסר על הנכד והדוד לבצע כל שינוי בזכויות הללו.

רמ"י ערערה על פסק הדין לבג"ץ ודיון אמור היה להתקיים ביום שני השבוע, אך הושגה הסכמה לפני כן, ולפיה רמ"י תרשום את הנחלה על שם הנכד ופסק הדין של המחוזי, שנתן מעמד של בר רשות זמני לדוד - יימחק. בג"ץ העניק תוקף של פסק דין להסכמה הזו.

"גישה מיושנת מלפני 50 שנה"

האם הפסיקה הזו יכולה לרשום נקודת מפנה בהתייחסות המוסד לסוגיית הבנים הממשיכים? להערכת עו"ד אבלה, יש כאן נקודת ציון חיובית, שכן על אף שפסק הדין בבית המשפט המחוזי נמחק, פסק הדין בהסכמה בעליון מילא בפועל את צוואת הסבתא המנוחה.

"רמ"י היתה צריכה להתאים את עצמה לימינו, במקום לנסות לשכתב את צוואת המנוחה. המדינה חייבת ויכולה לתת פתרון אבל בורחת מאחריות ומדיון מעמיק בנושא וחבל שהיורש ומשפחות רבות נאלצים לעבור את כל מדורי הגיהנום", אומר עו"ד אבלה. "מדברים רבות על נושא פיצול הזכויות החקלאיות במשק, מה שהיה נכון לפני 50 שנה. ואולם המציאות השתנתה, המשקים החקלאיים השתנו ומצב הדיור השתנה. עיקר התועלת הכלכלית במשקים אינה מצויה בחקלאות ובניהול הכלכלי שלהם, אלא במגורים. ולכן בנחלה שיש בה שניים או שלושה בתי מגורים, יכולים להתגורר שניים או שלושה משקי בית מאותה משפחה, וזאת בניגוד לגישה המיושנת שרק בן ממשיך אחד יכול לקבל את המשק".