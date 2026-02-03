תורים ארוכים של זרים הנמצאים בספרד ללא אישורי שהייה תועדו בימים האחרונים בכניסות לקונסוליות ולעיריות ברחבי המדינה. מטרת העומדים בתור היא להשיג במהירות האפשרית את המסמכים הדרושים כדי לנצל כבר באביב את המהלך שעליו הכריזה הממשלה הספרדית: מתן "חנינה" לכ־500 עד 800 אלף המהגרים הלא חוקיים הנמצאים במדינה.

לפי ההחלטה, כל מי ששהה בספרד לפחות חמישה חודשים עד סוף 2025, ואין לו הרשעה פלילית, יוכל החל מאפריל הקרוב לקבל תושבות חוקית למשך שנה, אם הוא זכאי למקלט ואם לא, ואפילו אם בקשתו נדחתה. התושבות תאפשר למהגרים לעבוד באופן חוקי, להיות זכאים לשירותי מערכות הבריאות והרווחה הציבוריות וגם לנוע בחופשיות ברחבי האיחוד האירופי ומחוצה לו. היא תינתן לשנה ואפשר יהיה להאריך אותה באופן לא מוגבל. זהו המהלך הדרמטי ביותר ל"הלבנת" הגירה לא חוקית באירופה בעשורים האחרונים, והוא מתבצע דווקא נגד המגמה ביבשת להיאבק בתופעה.

"ההגירה טובה לצמיחה הכלכלית שלנו"

תמונות התורים המשתרכים, שבהן נראים בין היתר מאות מהגרים פקיסטנים בקונסוליות של המדינה ברחבי ספרד, עוררו סערה עולמית ופנים־ספרדית. המיליארדר אילון מאסק, מבקר חריף של הגירה לא חוקית לאיחוד האירופי, האשים את ממשלת המרכז־שמאל במדריד בניסיון "להנדס" ציבור בוחרים אוהד בעתיד.

מפלגות ימין המתנגדות להגירה מרחבי אירופה גינו את המהלך. בתוך המדינה, האשימה האופוזיציה השמרנית את הממשלה בהחרפת משבר הדיור ויוקר המחייה בשל הפיכתה של ספרד כעת למוקד עולמי למהגרים לא חוקיים. גם הדרך שבה המהלך בוצע - באמצעות צו מלכותי ללא הצבעה בפרלמנט - עוררה ביקורת.

ראש הממשלה הסוציאל־דמוקרטי, פדרו סאנצ'ז, שעומד בפני חקירות שחיתות ומוביל ממשלת מיעוט מקרטעת, ניסה בימים האחרונים להגן על המהלך, בשילוב של נימוקים מתחום זכויות האדם והכלכלה. בנוגע לצד ההומניטרי, אמר, "ספרד היא מעל הכול מדינה המקדמת בברכה אחרים, וזו הדרך שבה בחרנו: כבוד, קהילה וחוק. אומרים שהלכנו רחוק מדי, אך ממתי הכרה בזכויות הפכה לצעד רדיקלי? ממתי אמפתיה הפכה למשהו יוצא דופן?"

מהצד הכלכלי, הסבירה ממשלתו כי המטרות הן להילחם בהעסקה לא חוקית ובניצול לרעה של עובדים, ולאפשר גביית מסים ותשלומי ביטוח בריאות ופנסיה מצד שכבה חדשה של עובדים חוקיים, כמו גם לדאוג לצמיחה במדינה. "כל הכלכלנים מסכימים כי ההגירה טובה לצמיחה הכלכלית שלנו", אמרה שרה בממשלה.

ההכרזה כי ההגירה היא למעשה חלק מהמדיניות הכלכלית הספרדית מהווה שלב חדש בהתייחסות לסוגיית הצמיחה העתידית. אירופה כולה מתמודדת עם אוכלוסייה מצטמקת ועם צמיחה מדשדשת, אך המהלך הנוכחי הופך את פתיחת הגבולות להגירה לא חוקית (גם אם בדיעבד) - למודל שספרד היא החלוצה שלו ביבשת.

רוב ההגירה לספרד מגיעה ממדינות אמריקה הלטינית אך גם ממדינות אפריקה הסמוכות וגם מאסיה. מהגרים לא חוקיים רבים הגיעו בשנים האחרונות ממדינות כמו ארגנטינה או ונצואלה. הם נכנסו לספרד בטיסה כתיירים, ונשארו כדי לעבוד באופן לא חוקי, בעוד שהמצב הכלכלי בארצם הולך ומידרדר. כתוצאה מהגירה זו ומהכניסות הלא חוקיות לספרד מאפריקה ומאסיה, זינק בשלוש השנים האחרונות מספר התושבים בספרד ב־1.5 מיליון בני אדם, ל־49 מיליון - אך ורק בשל הגירה חיובית.

ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ז / צילום: ap, Fernando Llano

עומס חדש על שירותים ציבוריים

לפי כלכלנים, גידול באוכלוסייה משמעותו לרוב עלייה בצמיחה במדינה באופן טבעי, בעקבות הגדלת כוח העבודה והצריכה במדינה. בהתאם, ספרד הובילה את מדינות אירופה בשנה שעברה בשיעור הצמיחה השנתי, 2.8%, הרבה מעבר לשברי האחוזים של מדינות כמו גרמניה או צרפת.

חלק מהצמיחה מוסבר בתעשיית התיירות הספרדית המשגשגת, הדורשת כוח אדם זול כדי לשמור על מחירים תחרותיים בהשוואה אירופית. חלק נוסף מוסבר על ידי כספים שהתקבלו מהאיחוד האירופי, כחלק מהתוכנית לשיקום היבשת אחרי מגיפת הקורונה. אך "רוב הצמיחה בספרד מוסברת בהגירה החיובית המהירה למדינה", כתב הכלכלן רובין ברוקס ממכון ברוקינגס.

לראייה, הציגו כלכלנים את העובדה כי השכר הריאלי במדינה נשחק, לא ממאפייני מדינה בשגשוג כלכלי כולל. קרן המטבע גם היא ניכסה את הצמיחה בשנים האחרונות להגירה, בעיקר ממדינות אמריקה הלטינית דוברות הספרדית שמהן מהגרים לא חוקיים יכולים להשתלב במהירות בכלכלה, והעריכה כי היא תקטן ל־1.5% בשנה הקרובה.

ואולם השינויים הדמוגרפיים הללו, המיטיבים עם נתוני הצמיחה, מתבטאים גם בעומס חדש על שירותים ציבוריים, על שירותי הרווחה, יוצרים חיכוכים בשל הבדלי תרבות וגורמים לספרדים רבים לתחושה כי הם נדחקים ממקומם. כשני שלישים מהעובדים החדשים שנכנסו לשוק העבודה בשנים 2019 עד 2024 נולדו מחוץ לספרד, למשל. התמיכה במפלגת VOX מהימין המתנגד להגירה זינקה לפי הסקרים האחרונים ל־18%, כמעט פי שניים מהתמיכה שנרשמה לה לפני כשנה.

הכבדה גדולה יותר על שוק הדיור

החשש בקרב האופוזיציה והמתנגדים למהלך בספרד הוא גם כי הסיגנל שהדבר שולח כעת למהגרים לא חוקיים ברחבי אירופה יהיה של משיכה, מה שיהפוך אותה למכה בעבור כל מי שבקשות המקלט שלהם נדחו מסיבות שונות, בציפייה כי המהלך יימשך גם בעתיד. "זה יגדיל את המשיכה מצד מהגרים למדינה שלנו ויביא לקריסת השירותים הציבוריים", אמר ראש המפלגה השמרנית שבאופוזיציה, אלברטו נונייס פייחו.

מבחינה אירופית, המשמעות של המהלך תהיה גם כי מי שהיו מהגרים לא חוקיים יהפכו כעת לתושבים ספרדים ויוכלו לנוע ברחבי האיחוד האירופי ללא בעיה. הם יוכלו להפוך לאזרחים ספרדים אחרי עשר שנות תושבות, או שלוש שנים אם מקורם באמריקה הלטינית.

באופוזיציה גם הזהירו כי המהלך יכביד עוד יותר על שוק הדיור, ויקשה על "ספרדים מקוריים" למצוא דירות. "הוספת מאות אלפי אנשים לשוק העבודה בבת אחת רק תחמיר את בעיות הדיור, לא תפתור אותן", אמר פייחו. מנהיג VOX, סנטיאגו אבסקל, אמר כי הממשלה מעודדת מדיניות של "פלישה" כדי לבצר את שלטון השמאל ומאיימת על "הזהות הספרדית". הוא הבטיח לעתור נגד החוק לבית המשפט העליון. המהלך אמור לצאת לפועל באפריל ולהימשך עד יוני.