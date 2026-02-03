האסטרטגיה שתגמלה חברות על צבירת מטבעות קריפטוגרפיים - מענישה אותן כעת. ביטקוין, את'ר וטוקנים דיגיטליים אחרים צונחים, והמניות של "חברות אוצר" שהלכו בעקבות סטרטג'י, החברה שמוביל מייקל סיילור - ואגרו מטבעות קריפטו - יורדות בשוויין. המכירה הנרחבת מלחיצה את המשקיעים, והם מחפשים סימנים לכך שהיא תאלץ חברות אוצר גדולות, דוגמת סטרטג'י, להיפטר מהחזקותיהן, מה שיביא לירידות נוספות במחירי המטבעות הדיגיטליים.

הסיכונים הכרוכים בשינוי כיוון של אסטרטגיה תאגידית סביב נכסים חדשים יחסית וידועים לשמצה בתנודתיות, כמו מטבעות קריפטו, קיימים תמיד. אולם ביטקוין וטוקנים פופולריים אחרים המשיכו לטפס בשנה שעברה, בין היתר בהשפעת איתותים מוושינגטון על כך שממשל טראמפ יסיר את החסמים הרגולטוריים - מהלך שנדרש כדי להכניס את הקריפטו באופן מלא למיינסטרים של תחום הפיננסים. חברות נוספות ששוכנעו בסיכויים ארוכי הטווח של הקריפטו הלכו בעקבות סטרטג'י, ורכישות הטוקנים שלהן סייעו להעלות את המחירים עוד יותר.

כעת המסחר מתהפך. בסוף השנה שעברה, משקיעים החלו לסגת מהחזקות שנחשבות מסוכנות יותר, כמו מניות טכנולוגיה וקריפטו. התגברות המכירות הורידה את מחיריהן של מניות חברות האוצר, והגבילה את יכולתן לגייס הון חדש לצורך רכישת טוקנים נוספים. עיכובים באישור מהלך רגולטורי מרכזי בתחום הקריפטו, השפיעו לרעה עוד יותר על תחזית השוק.

בסוף השבוע האחרון, הביטקוין ירד מתחת אל מתחת ל־76 אלף דולר, סביב המחיר הממוצע שסטרטג'י שילמה עבור הטוקנים שלה. משמעות הדבר היא שהחברה, שנקראה בעבר מיקרוסטרטג'י, רשמה הפסדים על הנייר. מניית סטרטג'י, המחזיקה ביותר מ־700 אלף מטבעות ביטקוין, ירדה ב־7% ביום שני, וב־61% מאז שהביטקוין הגיע לשיאו ב־6 באוקטובר.

את'ר, מטבע הקריפטו השני בגודלו, צנח לכ־2,300 דולר, וגרם לחברת אוצר האת'ריום, BitMine Immersion Technologies, הפסדים של יותר מ־6 מיליארד דולר, על החזקותיה בכמעט 4.3 מיליון טוקנים. BitMine ירדה ב־9% ביום שני וצנחה ב־57% מאז שיאו של האת'ר בקיץ שעבר.

מניות חברות אוצר אחרות התקשו באותה המידה. חברת אוצר הביטקוין Strive ירדה ב־12% ביום שני, ו־Forward Industries, שאוגרת מטבעות סולאנה, ירדה ב־11%.

גם הביטקוין וגם האת'ר התייצבו מאז הירידה הפתאומית בסוף שבוע המסחר הקודם. ביטקוין נסחר בכ־78 אלף דולר ביום ב' האחרון, 38% מתחת לשיא מתחילת אוקטובר, שהגיע מעל ל־126 אלף דולר. את'ר נע סביב 2,300 דולר, ירידה של 53% משיאי כל הזמנים של הקיץ שעבר.

נקודת שבר פוטנציאלית

במשך רוב השנה שעברה, חברות כמו סטרטג'י ו־BitMine הנפיקו מניות ואג"ח במיליארדי דולרים כדי לקנות ביטקוין, את'ר ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים. אסטרטגיה זו הפכה את מניות חברות האוצר הללו לשלוחות ממונפות של הטוקנים עצמם - ומשכה גל של משקיעים פרטיים ומוסדיים, שקיוו להגדיל כך את הימוריהם על המסחר.

כעת, השוק מתכונן לנקודת שבר פוטנציאלית. משקיעים מפקפקים ביכולת הפירעון ארוכת הטווח של חברות אוצר, וחוששים שירידה מתמשכת במחירים, עלולה בסופו של דבר לאלץ חלק מהן למכור את החזקותיהן העצומות. מגמה כזו עלול לגרום לקריסה במחירי הטוקנים, שעלולה לרדוף את השוק במשך שנים.

"אני חושב שהמודל המקורי, שסטרטג'י הייתה החלוצה שלו, מת ככל הנראה במידה רבה עבור כל חברה כזו, מלבד הגדולות ביותר שגודלן מאפשר להן ליצור את המניות המועדפות הללו", אמר אלכס בלום, מנכ"ל חברת ההשקעות בביטקוין Two Prime, "כל היתר צריכים לעבור לעסק פעיל, אחרת הם יפשטו רגל".

סטרטג'י, חלוצת מודל העסקים של חברות אוצר, החלה להראות סימני אזהרה בסוף השנה שעברה. סיילור, שנודע כמי שהטיף תמיד לגישת "לעולם אל תמכרו את הביטקוין שלכם", זעזע את השווקים כשטען כי החברה שלו עשויה למכור חלק ממאגרי הביטקוין הגדולים שלה או נגזרות ביטקוין אם ה־mNAV שלה - היחס בין שווי הארגון שלה לשווי החזקות הקריפטו שלה - יירד מתחת ל־1.

חברת אוצר עם ערך mNAV גבוה מ־1 נסחרת בפרמיה על החזקות הקריפטו הבסיסיות שלה, דבר המצביע על כך שמשקיעים בטוחים ביכולתה להמשיך למכור מניות כדי לקנות ביטקוין. חברה עם mNAV נמוך מ־1, לעומת זאת, נסחרת בהנחה על המטבעות הקריפטוגרפיים שלה - וייתכן שתצטרך למכור את הטוקנים שלה כדי לקנות בחזרה מניות.

מה זה mNAV? היחס בין שווי חברת אוצר לשווי החזקות הקריפטו שלה; יחס גבוה מ־1 - מצביע על כך שמשקיעים בטוחים ביכולתה להמשיך למכור מניות כדי לקנות ביטקוין

לצבור עוד מטבעות

התפנית בגישתו של סיילור התרחשה במקביל להודעה כי סטרטג'י גייסה 1.44 מיליארד דולר באמצעות מכירת מניות, כדי להבטיח שתוכל לעמוד בתשלומי דיבידנדים וריבית חוב עתידיים. לחברה יש כעת יותר מ־2 מיליארד דולר ביתרות מזומנים.

בינתיים, מדד ה־mNAV של Strategy עומד על 1.1, ירידה מערך גבוה מ־2 בשנה שעברה. היא ממשיכה לקנות ביטקוין בשבועות האחרונים, ורכשה 855 מטבעות תמורת כ־75.3 מיליון דולר במחיר של 87,974 דולר לביטקוין, בכל שבוע המסחר הקודם. החברה, שרשמה הפסד לא ממומש של 17.44 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, צפויה לדווח על תוצאותיה הכספיות המלאות. שווי השוק שלה ירד משיא של 128 מיליארד דולר ביולי ל־40 מיליארד דולר.

BitMine, חברת אוצר האוגרת את'ר, הנתמכת על ידי פיטר ת'יל ומנוהלת על ידי האסטרטג הוותיק מוול סטריט, טום לי, רשמה כ־6.4 מיליארד דולר בהפסדים שטרם מומשו. זאת לאחר שהחברה רכשה את'ר ב־16.4 מיליארד דולר, במחיר ממוצע של 3,826 דולר לאת'ר. על פי פלטפורמת ניתוח הקריפטו DropsTab, BitMine רכשה 41,788 מטבעות את'ר בשבוע המסחר הקודם. "Bitmine רוכשת עוד את'ריום, מאחר שאנו רואים בנסיגה הזדמנות, בהתחשב בבסיס הכלכלי החזק", אמר לי.

משקיעים ואנליסטים מפקפקים בכך שסטרטג'י, BitMine ועוד חברות אוצר ימכרו את החזקות הטוקנים שלהן לפני שמניותיהן יירדו הרבה מתחת ל־mNAV שלהן. לסטרטג'י יש חוב להמרה לפירעון בעוד כמה שנים. החוב אינו מובטח, כלומר ביטקוין יכול לרדת משמעותית, מבלי לגרום לפירוק כפוי של החזקותיו.

"כל האסטרטגיה העסקית של BitMine היא לצבור את'ר, ולעזור לבנות נרטיב לפיו את'ר אמור לעלות", אמר ג'ף דורמן, מנהל ההשקעות של חברת ניהול נכסי הקריפטו Arca. "אפילו למכירה של חלק זעיר מהאת'ר, רק כדי לקנות בחזרה מניות, יהיה אפקט איתות שלילי, שיחסל את BitMine ואת'ר ויזיק יותר מכל".

עם זאת, המפסידים האמיתיים הם בעלי המניות בחברות, שמשלמים פרמיה כדי להחזיק בפרוקסי של טוקנים במקום במטבע עצמו, אומרים אנליסטים. "הפסד של 7 מיליארד דולר שרשמה BitMine הוא מדהים, משום שהחברה דומה יותר לקרן סגורה", אמר מרקוס תילן, מחברת מחקר הקריפטו 10x.