מניית Plus500 הישראלית מזנקת בלונדון ונסחרת בשיא של כל הזמנים. המניה קופצת כעת במהלך המסחר ביותר מ-6% למחיר המשקף לה שווי של מעל 3.2 מיליארד ליש"ט (כ-13.5 מיליארד שקל).

● מניות האנרגיה הגיעו לשיא? הקרן שנפרדת מהשקעותיה ברווח גדול

● זינוק של 1,500% בשנה: הכוכבת של ה-S&P 500 לא עוצרת

Plus500 מציעה פלטפורמה למסחר במוצרים פיננסיים כמו חוזי הפרשים (CFD), מניות וחוזים עתידיים. הזינוק השבוע הגיע לאחר שהחברה דיווחה על התרחבות מעניינת: כניסה לשוק החיזוי (prediction) בארה"ב, עבור לקוחות ריטייל (B2C).

כך למשל מי שמשתמש בפלטפורמה של החברה יוכל לחזות אירועים כלכליים וגיאופוליטיים שונים, למשל: שער הריבית במועד מסוים, או מתי חמינאי ייאלץ לעזוב את תפקידו. שוקי החיזוי הפכו ללהיט בחודשים האחרונים.

דוד צרויה, מנכ"ל Plus500, אומר לגלובס כי "חיזוי הוא מוצר מאוד פופולרי, באזוורד משוגע בארה"ב. לנו יש רישיון לפעול בעולם החוזים העתידיים, ואחרי שנכנסנו לעולם ה-B2B החלטנו, שמאחר שיש לנו פלטפורמת B2C בתחום החוזים העתידיים שהפכה למובילה בארה"ב ללקוחות ריטייל - ליצוק לתוכה גם את עולם החיזוי".

"סגמנט חדש עם פוטנציאל עצום"

Plus500 החלה לפעול בהם בעולם ה-B2B כשחקנית בתחום ה-clearing, כלומר גוף שמאושר רגולטורית לבצע את הסליקה ולהוציא לפועל את העסקה. כעת היא מתרחבת כאמור גם לשוק ה-B2C ותציע את האפשרות לחזות גם בפלטפורמה שלה, באמצעות שיתוף פעולה עם Kalshi Exchange, שמציעה מסחר בחיזוי והיא מפוקחת על-ידי הרגולטור (בניגוד למשל לפולימרקט, שעלתה לכותרות לאחרונה כשמשתמשים בה ניסו לחזות מתי ארה"ב תתקוף את איראן).

צרויה מדגיש שלא מדובר בהימור אלא במסחר: "המהות כאן שיש חוזה עתידי תחת רגולציה. אפשר לפתוח חוזה עתידי, שהוא כלי פיננסי, על אירועים עתידיים בכל נושא אפשרי. הבורסות בתחום הכשירו את זה תחת מעטפת של חוזים עתידיים, ובניגוד לחוזים העתידיים המוכרים שמתאימים למסחר על-ידי אנשי מקצוע בתחום, עולם החיזוי מותאם ללקוחות הקצה".

צרויה מוסיף שעבור Plus500 "מדובר בסגמנט חדש עם פוטנציאל עצום", אך לא מפרט את ההיקפים הכספיים הפוטנציאליים. "אנחנו משקיעים בזה הרבה משאבים. זיהינו את התחום ופיתחנו את כל הטכנולוגיה, והיא מאפשרת לנו גמישות והוספת עוד חוזים ועוד בורסות".

צילום: Plus500

על השיא במחיר המניה אומר צרויה כי "זה שיקוף של כל מה שעשינו בשנים האחרונות. לפני כ-5 שנים התחלנו בתוכנית אסטרטגית שנועדה לגוון את המוצרים שלנו מעבר ל-CFD שבהם התמקדנו, התחלנו עם מניות באירופה, הוספנו את עולם החוזים העתידיים שכבר מייצר מעל 100 מיליון דולר הכנסות, ועכשיו את עולם החיזוי. אנחנו עובדים לפי התוכנית, והשוק מתגמל. יש לנו תוכנית סדורה להוספת עוד מוצרים".

לפי תוצאות ראשונית ל-2025 שפורסמו בחודש שעבר, החברה רשמה הכנסות של 792 מיליון דולר ו-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 348 מיליון דולר, שמשקף צמיחה של 8% מ-2024. החברה הונפקה בלונדון ב-2013 וזינקה מאז באלפי אחוזים, תוך שהיא מחלקת דיבידנדים ורוכשת מניות של עצמה.