נדמה כי בתקופה האחרונה לא עובר כמעט יום ללא דיווח על עסקת השקעה גדולה של גוף מוסדי באחת מחברות האנרגיה הנסחרות בבורסה, או בחלק מפורטפוליו הפרויקטים של מי מהן.

בד-בבד, מניות החברות הציבוריות מתחום תחנות הכוח ופרויקטים של אנרגיה מתחדשת קפצו בשנה האחרונה במאות אחוזים, בין היתר בשל הביקוש הגדל לחשמל, בחסות טכנולוגיות של בינה מלאכותית (AI) והקמת חוות שרתים (דאטה סנטרס). מדד ת"א-תשתיות אנרגיה, הכולל את החברות הפועלות בתחום, עלה מתחילת שנה זו ב-14%, ובתוך שנה הכפיל את ערכו.

בסוף השבוע האחרון נוספה עוד חוליה לשרשרת העסקאות, כאשר חברת האנרגיה המתחדשת דוראל דיווחה על מזכר הבנות לרכישת מניות השליטה (56%) בחברת זפירוס הציבורית תמורת מיליארד שקל (פרמיה של 12% על מחיר השוק). בצד המוכר עומדת קרן התשתיות הפרטית תש"י, שהנפיקה את זפירוס בשנת 2023 (הנפקת ה-IPO היחידה בתל אביב באותה שנה). בשנה האחרונה עלתה מניית זפירוס בכ-80%.

ירון קסטנבאום, מיזמי קרן תש''י / צילום: אייל לייבל

דוראל, בניהולו של יוני חנציס, מקבלת באמצעות הרכישה "רגל" נוספת לפעילותה שעד כה התמקדה בעיקר בישראל ובארה"ב, וכעת תתרחב גם לשוק האירופי בו פועלת זפירוס.

אקזיט בדליה אנרגיה

עבור המוכרת, קרן תש"י (תשתיות ישראל), מדובר באקזיט מרשים שצפוי להניב לה רווח של כ-700 מיליון שקל על ההשקעה (250% תשואה).

קרן הפרייבט אקוויטי שהוקמה לפני כמעט 20 שנה (2007), מתמחה בהשקעות בתחומי אנרגיה, תחבורה, כבישים, מים, איכות סביבה, לוגיסטיקה ועוד. בין הפרויקטים המשמעותיים שבהם השקיעה תש"י עד היום נמנים חברת דרך ארץ המפעילה את כביש 6, חברת סיטיפס שניהלה והפעילה את הרכבת הקלה בירושלים, וכן חלק ממאגר הגז הטבעי תמר.

יזמי הקרן הם ירון קסטנבאום (20%), המוביל את פעילותה, לצד קבוצת הביטוח הראל (40%) ועו"ד יהודה רווה (40%). עד היום גייסה תש"י כ-10 מיליארד שקל באמצעות 4 קרנות השקעה. בימים אלה היא נמצאת בשלבי גיוס מתקדמים של קרן חמישית במספר. חרף היותה גוף הנתפס כשמרן, התשואה הפנימית השנתית (IRR) הממוצעת של קרנות תש"י מוערכת בכ-15%.

החברה הנמכרת זפירוס, בניהולו של ערן סער, הוקמה בשנת 2009 כחברת אנרגיות מתחדשות בפולין, ותש"י נכנסה להשקעה בה בראשית דרכה. לחברה יש פרויקט מרכזי שנמצא בהפעלה מסחרית מאז שנת 2020 בשם פוטגובו, פרויקט אנרגיית הרוח הגדול בפולין. הוא כולל 8 חוות רוח במספר אתרים שפרוסים על כ-100 ק"מ בצפון מערב המדינה, בעלי כושר ייצור של 257 מגוואט.

זפירוס מקימה פרויקטים נוספים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בפולין, שניים מהם סולאריים ("רעות" ו"גוליית") בהספק מצטבר של 230 מגוואט הנמצאים בפיתוח מתקדם. לחברה עוד 6 פרויקטים בייזום בתחומי הרוח, הסולאר והאגירה.

ככל שתושלם העסקה למכירת זפירוס, תישאר בידי תש"י החזקה בודדת בתחומי האנרגיה, 11% ממניות חברת ורידיס, ששווי השוק שלהן מעל חצי מיליארד שקל. לורידיס מניות מיעוט בתחנת הכוח מישור רותם, שבה שולטת (80%) או.פי.סי אנרגיה של עידן עופר.

זאת לאחר שרק לפני כשבוע וחצי השלימה תש"י אקזיט נוסף בתחום, כשמכרה את החזקותיה בחברת דליה אנרגיה (4.99%) תמורת 510 מיליון שקל לידי בית ההשקעות מיטב. עסקה זו משקפת לדליה אנרגיה שווי של 10 מיליארד שקל, ולתש"י רווח מצטבר של 400 מיליון שקל מהשקעותיה בדליה.

דליה אנרגיה, הנשלטת בידי המיליארדר ג'ורג' חורש והקיבוצים, היא יצרנית החשמל הפרטית הגדולה בארץ, לאחר שרכשה ביוני 2024 את תחנת הכוח אשכול מידי חברת החשמל תמורת 9 מיליארד שקל. תחנות הכוח שמחזיקה דליה מפיקות כיום חשמל בהספק של 2.5 ג'יגוואט.

קשר עם המוסדיים

קרן תש"י מגייסת את הכסף שלה בעיקר מגופים מוסדיים כגון קרנות פנסיה וקופות גמל, המחפשים אחר תשואה יציבה למשך שנים. הקרן משקיעה בעסקים מניבים שלרוב המדינה נמצאת בצד האחר שלהם, כצרכן. תחומים סולידיים, המוגנים בפני הטלטלות שפוקדות את השווקים הפיננסיים - כבישים, תחבורה, אנרגיה ותקשורת.

זפירוס היוותה ההנפקה הראשונה של חברה בשליטת הקרן, כאשר לרוב מעדיפה תש"י לממש את ההחזקות שלה באופן פרטי ולא תחת אור הזרקורים הציבורי. את ההנפקה בת"א החליטו בתש"י לבצע משום שהקרן מכירה היטב את המשקיעים המוסדיים המקומיים, שהם הגופים שהשקיעו בתש"י עצמה. גם אופי ההנהלה של זפירוס, שהיא ברובה ישראלית, והמטה שלה שנמצא בישראל, היוו שיקול עבור תש"י בבחירת מיקום ההנפקה.

ככל הידוע, בשנים האחרונות התקבלו לא מעט פניות של משקיעים, לרבות חברות ציבוריות בתחומי האנרגיה, שהביעו עניין ברכישת החזקות תש"י בזפירוס. כנראה שבדומה לרוכשת דוראל, אלו ראו בה כרטיס כניסה לשוק האנרגיה באירופה.

רוב העובדים של זפירוס הם בפולין ועיקר נכסיה ממוקמים שם. הבחירה של תש"י בדוראל הייתה גם מתוך אמון ביכולות הרוכשת להמשיך ולהצמיח את זפירוס בפולין. בתש"י רוצים לראות את המשך הצלחת ההשקעות השונות שביצעה, גם לאחר שהיא רושמת אקזיט, כדי להמשיך ולבסס את השם שלה בעולם התשתיות.

חוות שרתים בבני ציון

לצד השקעות האנרגיה שלה, מחזיקה כיום תש"י במספר נכסים נוספים. כך, לפני שלוש שנים החלה לפעול במושב בני ציון שבשרון חוות שרתים, שהקימה תש"י בשותפות עם חברת סרבר פארם של משפחת פפושדו. בשנת 2023 מכרה משפחת פפושדו את השליטה בסרבר פארם לידי קרן ההשקעות של מניולייף הקנדית, לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר, ותש"י נותרה עם החזקה בחוות השרתים.

בספטמבר האחרון רכשה תש"י שליש מחברת האוטובוסים אלקטרה אפיקים. הנתח נרכש תמורת 250 מיליון שקל מידי קבוצת אלקטרה ואיש ההסעות הוותיק אמנון סלע, בעסקה שגילמה לחברת האוטובוסים שווי של 750 מיליון שקל.

לצד אלו, רשמה לאחרונה הקרן אקזיט משמעותי נוסף במיזם הסיבים (IBC), חברת תשתיות הסיבים הגדולה בארץ. תש"י נכנסה להשקעה במיזם בשנת 2019, ומכרה בנובמבר האחרון את חלקה (23%) תמורת 506 מיליון שקל. הרווח המשוער לתש"י מהשקעתה זו הסתכם ב-360 מיליון שקל.