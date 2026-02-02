חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:05

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה שלילית על רקע הירידות בבורסות בעולם, המשך הנפילה של מחירי המתכות היקרות. גם מחירי הנפט צונחים הבוקר בעקבות מסרים מרוככים יותר מצד נשיא ארה״ב דונלד טראמפ בנוגע לאיראן, שרמזו על אפשרות להרגעת המתיחות בין טהרן לוושינגטון.

המניות הדואליות - למעט טבע שחוזרת להיסחר בת"א עם פער ארביטרז' חיובי של 4%, רובן יעיבו על המסחר, ובמיוחד מניות נובה וקמטק להן פער שלילי של 8% ו-5%.

● האם ינואר חזק בבורסה מנבא שנה טובה לחוסכים? זה מה שמלמדת ההיסטוריה

בשישי ננעל המסחר בתל אביב ננעל היום במגמה מעורבת לאחר שלושה ימי שישי של עליות. מדד ת"א 35 עלה ב-0.6%, ומדד ת"א 90 ירד ב-0.7%, בסיכומו של החודש, ת"א 35 זינק ב-10.2%, ות"א 90 הסתפק בעלייה של 4.8%.

המגמות הבולטות של המניות בשישי - המניות הביטחוניות ירדו ב-6% לאחר שגם ביום חמישיה ירדו ב-4%. מנגד בלטו היום מניות הביטוח והבנקים שעלו ב-2.5% וב-1.5% בהתאמה.

בלטה במיוחד מניית עין שלישית שהשילה מעל 40% בשני ימי המסחר האחרונים. החברה שעוסקת בעוסקת בייצור ושיווק מערכות אלקטרואופטיות לזיהוי עצמים עבור רחפנים וכלי רכב, זינקה בכ-150% מתחילת השנה. לפני כשנה הודיעה החברה על על חתימת הסכם השקעה והקמת מיזם משותף עם קבוצת אדג' מאבו דאבי, ולפני כשבועיים אישר הקונגלומרט הביטחוני האמירותי את רכישת החברה הביטחונית הישראלית עתה, האסיפה הכללית של החברה הישראלית צפויה להתכנס ב־15 בפברואר כדי לאשר את מתווה העסקה הסופי גם מצידה.

הנפילה של מדד המניות הביטחונית הרימה הרבה גבות. אחרי זינוק של 40% רק בחודש האחרון, כשהוא מספק את התשואה הגבוהה ביותר מבין כל המדדים הענפיים ובשוק ההון תהו מהי הסיבה לכך.

"זה נראה כמו מימוש בריא, במחזורים גדולים יחסית. כנראה גוף גדול שמחזיק בהן מקטין פוזיציה. להערכתי זה יום טוב לקנות מניות ביטחוניות" אמר לגלובס אייל חיים, סמנכ"ל שיווק איילון קרנות נאמנות. "מימוש, או הערכות גאו-פוליטיות חדשות מצד המשקיעים מגיעים כאשר המדד החדש שהושק בנובמבר עלה ב-21% מתחילת השנה".

יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך מסכמת חודש חזק בשוק ההון הישראלי, עם ביצועי יתר משמעותיים של מדדי המניות המקומיים מול העולם - בסיכומו של ינואר, זינק מדד ת"א 125 ב-9.1%, בעוד שמדד MSCI WORLD עלה ב-2.2% בלבד. המגזרים שהובילו את הראלי היו המניות הביטחוניות שזינקו בינואר ב21%, ומדדי קלינטק (עלה ב19.4%) וטכנולוגיה (18%). זאת בעוד מגזר הנדל"ן סיכם חודש פושר עם עלייה של 3.35%.

בבורסה מציינים שהמשקיעים הישראלים פדו בינואר כ-2 מיליארד שקל מהקרנות הפסיביות (קרנות סל וקרנות מחקות) העוקבות אחר מדדי המניות של ארה"ב, S&P 500 ונאסד"ק. מנגד, נרשמו גיוסים בקרנות העוקבות אחר המדדים המקומיים בסך 1.9 מיליארד שקל.

● עם צבר הזמנות דמיוני: מה יכול לבלום את המומנטום בפעילות אלביט מערכות

באסיה הבוקר ירידות בהובלת בורסת דרום שם מדד הקוספי נופל בכ־5%, מניות הדגל של השוק הובילו את הירידות: SK Hynix יורדת בכ־6% וסמסונג אלקטרוניקס בכ־5.55%. בורסת הונג קונג יורדת ב-2.4%, שנגחאי ב-1.2% וטוקיו ב-0.6%.

גם החוזים העתידיים בניו יורק בירידה בהובלת נאסד"ק שיורד בכ-1%.

הבורסות בארה״ב סיימו את יום שישי בירידות, אך את השבוע כולו כמעט ללא שינוי, על רקע שילוב של מימושים חדים במניות הטכנולוגיה, שוק הסחורות גנב את ההצגה, עם מחיקה של טריליוני דולרים במתכות היקרות - זהב וכסף, והודעתו של הנשיא טראמפ על כוונתו למנות את קווין וורש ליו״ר הפדרל ריזרב הבא.

בסיכום שבועי, מדדי המניות בוול סטריט סיימו במגמה מעורבת, כאשר הרוטציה נמשכת, עם ביצועי יתר למניות ערך גדולות על פני מניות הצמיחה. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.3%, לאחר שבמהלך השבוע חצה לראשונה את רמת ה-7,000 נקודות, אך נסוג מעט לאחור, בעוד הנאסד"ק ירד ב-0.2% והדאו ג'ונס ירד ב-0.4%.

וול סטריט סיפקה השבוע שיעור חד למשקיעים על הקו הדק שעליו צועדות ענקיות הטכנולוגיה בעידן ה-AI: הוצאות עתק מתקבלות בהבנה כל עוד יש צמיחה שתצדיק אותן. מיקרוסופט , שפרסמה דוחות טובים, נענשה קשות בעקבות האטה בצמיחת Azure והיקף השקעות הון של מעל 100 מיליארד דולר בשנה והמניה התרסקה כ-10% ביום אחד, איבדה 381 מיליארד דולר משוויה בשני ימי מסחר ורשמה את השבוע שלה הגרוע מאז מרץ 2020.

מנגד, מטא פלטפורמס (פייסבוק) הציגה תחזית לצמיחת הכנסות בקצב המהיר ביותר מזה יותר מארבע שנים, והמניה זינקה 10%, אך נסוגה ביום שישי כשהשוק עיכל גם שם גידול חד בהשקעות ההון. המסר ברור: השקעות ענק ב-AI מתקבלות רק כשיש צמיחה שתומכת בהן אחרת השוק מעניש.

השבוע הקרוב צפוי להיות מבחן דומה לאלפאבית (גוגל) ואמזון , שיצטרפו למיקרוסופט ומטא להשקעות הון מצרפיות של מעל 500 מיליארד דולר ב-2026, כאשר הציפיות הגבוהות ביותר מופנות לאלפאבית, שנהנית מביצועי שיא בזכות הצלחת מודל Gemini ומנועי הצמיחה בענן, אך נסחרת כבר במכפילים הגבוהים ביותר שלה זה כמעט שני עשורים.

אמזון נכנסת לעונת הדוחות תחת לחץ גבוה להמשיך את המומנטום, לאחר ש-AWS, חטיבת מחשוב הענן שלה והגדולה בעולם הציגה ברבעון האחרון את קצב הצמיחה החזק ביותר שלה זה כמעט שלוש שנים. המשקיעים יעקבו מקרוב האם אמזון מצליחה להמיר את הביקוש ל-AI ולענן לצמיחה עקבית בהכנסות וברווחיות.

דוחות נוספים צפויים מצד חברות טכנולוגיה בולטות כמו פאלנטיר ו־AMD. גם דיסני, פפסיקו, איליי לילי, נובו נורדיסק, טויוטה ופיליפ מוריס צפויות לדווח.

בשבוע הקרוב יתמקדו המשקיעים בעיקר בדוח התעסוקה של יום שישי: הכלכלנים צופים תוספת של כ־65 אלף משרות בלבד לכלכלה האמריקאית, עם שיעור אבטלה יציב של 4.4%. בנוסף יפורסמו נתוני פעילות במגזרי התעשייה והשירותים, וכן מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן.

2. שוק האג"ח

בשוק האג"ח המקומי, בשבוע החולף נרשמה ירידת תשואות לאורך העקום הממשלתי, כאשר התשואה ל-10 שנים ירדה ב-3 נ"ב לרמה של 3.85%. בכל הנוגע לתמחור הריבית, הציפיות להפחתות ריבית עלו לכמעט 3.5 הפחתות עד סוף השנה (ריבית גלומה 3.14%), בין היתר על רקע הירידה הנוספת בשע"ח דולר-שקל, שיתמוך בהתקררות נוספת של האינפלציה.

בארה"ב, בשוק האג"ח הממשלתי נרשמה מעורבת, עם ירידת תשואות בחלק הקצר ועלייה קלה בחלק הארוך, כאשר התשואה ל-10 שנים עלתה ב-1 נ"ב לרמה של 4.24%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח, השקל נסחר הבוקר ביציבות מול הדולר, 3.1 שקלים לדולר. לפי אומדני בנק ישראל, התנועה בשבוע האחרון מוסברת במלואה בגורמים גלובליים. נציין כי לפי המודלים שבנק ישראל נוהג להציג, עדיין קיים פיחות עודף של כ-4% (כלומר, השער לפי המודלים עומד סביב 2.98-3.00 שקלים לדולר).

גם לפי מיטב, המשך התחזקות השקל בחודש ינואר (2.7%) לא הייתה "הסיפור הישראלי" אלא קשורה להיחלשות הדולר בעולם. השקל היה רחוק מלהיות המטבע החזק ביותר, הדולר הניו זילנדי והקורונה הנורווגית למשל עלו בכ-4.5%.

היחלשות הדולר זאת פועל יוצא של נטיית המשקיעים להסיט השקעות מחוץ לארה"ב. מתוך סך זרימת נטו ל-ETF שמתמחים במניות, משקל ארה"ב ירד בשנה האחרונה מכ-60%-70% לכ-50%. באג"ח המשקל ירד מכ-70% לכ-50%-60%.

"זה לא נראה כמו Debasement trade, כפי שנהוג לכנות היחלשות הדולר והנכסים האמריקאים. ההתפתחויות האחרונות בעיקר מתקנות את העיוות של הטיית יתר לארה"ב שהייתה דומיננטית בעשור האחרון. הדולר נחלש בעבר בשיעורים הרבה יותר חדים מאשר בשנה האחרונה. לדוגמה, בין 2001-2007 הוא איבד שליש מערכו. חולשתו בשנה האחרונה בשלב זה לא אומרת שהוא מאבד ממעמדו כמטבע רזרבי".

"להערכתנו, הסיכוי להתערבות בנק ישראל בשוק המט"ח נמוך". כתב אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב.

● מנוע הצמיחה בסכנה: שחיקת הדולר מרוקנת את קופות המזומנים של חברות ההייטק הישראליות

ביום שישי התחוללה מפולת חריגה בשווקי המתכות, שנכנסה להיסטוריה כאחת הדרמטיות ביותר שנראו בשוקי הסחורות. הטריגר המיידי היה הדיווח על כוונת הנשיא דונלד טראמפ למנות את קווין וורש ליו"ר הפד, מה שחיזק את הדולר והפעיל לחץ חד על מחירי המתכות - אך ברקע כבר הצטברו אזהרות כי השוק מתוח מדי אחרי שבועות של עליות כמעט רצופות.

הבוקר הזהב מאבד 3.6% מערכו והכסף נפל ב-5%, בהמשך למגמת הירידה לאחר הזינוק החד שחוו המתכות מאז השנה שעברה.

לפי בלומברג הספקולנטים הסינים הם אלה עזרו לדחוף את המחירים לשיא והיו הראשונים לממש רווחים - הכסף החם של הספקולנטים מסין, דחף את המחירים לרמות שהתנתקו מהיסודות הכלכליים של היצע וביקוש, עד שהמהלך התהפך בבת אחת.

קרן הסל SLV על כסף רשמה מחזור מסחר של יותר מ־40 מיליארד דולר ביום אחד והפכה לאחד הנכסים הסחירים בעולם, הכסף צנח ב־26%, הירידה היומית החדה ביותר אי פעם - והזהב איבד 9% ביום הגרוע ביותר שלו מזה יותר מעשור. גם נחושת חוותה תנודתיות קיצונית, לאחר זינוק חד שהתפרק במהירות. השילוב בין שוק מתוח, ספקולציה אגרסיבית וטריגר מאקרו־פוליטי יצר קריסה מהירה, אלימה וחסרת תקדים בעוצמתה.

● "נבנה פה את גולדמן זאקס הבא": כך התרסקה הבטחת הקריפטו של ת"א

הביטקוין מוסיף ליפול ונסחר סביב רמת 76 אלף דולר, כאשר אסטרטגים מזהירים כי גל הירידות האחרון עשוי עדיין לא להסתיים, על רקע היסוס של משקיעים "לקנות את הדיפ". המטבע הקריפטוגרפי הגדול בעולם צנח בחדות בסוף השבוע לרמתו הנמוכה ביותר מאז אפריל אשתקד, ורשם חודש רביעי ברציפות של ירידות - סימן להיחלשות מתמשכת בסנטימנט כלפי שוק הקריפטו.

גם יתר המטבעות צנחו בחדות, כאשר האתריום מאבד מעל 10% ושערו ירד לשפל של 2,400 דולר.

בבלומברג מציינים כי ביממה האחרונה נמחקו משוק הקריפטו כ-111 מיליארד דולר. עוד עולה מהנתונים כי כ-1.6 מיליארד דולר בפוזיציות לונג ושורט חוסלו, כאשר חלק הארי של הסכום נמחק בתוך ארבע שעות בלבד, בעיקר במטבעות הביטקוין והאתריום. הצניחה החדה הועצמה על ידי נזילות דלילה בשווקים בסוף השבוע.

ישנן מספר הערכות להתרסקות. אחת המרכזיות שבהן היא האכזבה מכך שהביטקוין הפסיק להגיב לאירועי מאקרו כפי שעשה בעבר. בניגוד לפעמים קודמות, היחלשות הדולר לא תורגמה לעליות בשוק הקריפטו, והמשקיעים העדיפו אפיקים אחרים כמו הזהב. יתרה מכך - גם כשהזהב והכסף נחלשו ביממה האחרונה, המשקיעים לא נהרו לקריפטו, והוא לא הצליח למשוך אליו את הכספים. עננה נוספת המרחפת מעל משקיעי הקריפטו היא ההבטחות של ממשל טראמפ להקל רגולציה, שטרם מומשו.

מחירי הנפט יורדים הבוקר בחדות, לאחר שמשקיעים ציננו את החששות מזעזוע בהיצע העולמי, בעקבות מסרים מרוככים יותר מצד נשיא ארה״ב דונלד טראמפ בנוגע לאיראן, שרמזו על אפשרות להרגעת המתיחות בין טהרן לוושינגטון. טראמפ אמנם הזהיר בעבר מפני התערבות צבאית אם איראן לא תחתום על הסכם גרעין או תמשיך בדיכוי מחאות פנימיות, אך בסוף השבוע אמר לכתבים כי איראן "מנהלת שיחות רציניות" עם ארה״ב - אמירה שנתפסה בשווקים כסימן לדה־אסקלציה והפחתת סיכון גיאופוליטי בשוק האנרגיה.

4. מאקרו

חברת הדירוג מודי'ס הודיעה אתמול כי היא משנה את תחזית הדירוג משלילית ליציבה, בהמשך לעדכון דומה של S&P בנובמבר האחרון. הדירוג עצמו לפי מודי'ס נותר על Baa1. נזכיר שחברות הדירוג מספרות/מאשרות לנו את מה שמשתקף כבר זמן מה בשווקים (כפי שעולה ממחיר ה-CDS ומרווחי אג"ח (דולרי).

במיטב מזכירים שמדובר רק באישור רשמי למה שהשווקים משקפים מזמן. "בעקבות התחזקות השקל, בשבוע שעבר הציפיות לריבית בנק ישראל הוסיפו לרדת. כעת השווקים מצפים לריבית של כ-3.1% בעוד שנה. אם השקל ימשיך במגמת התחזקות ומדד המחירים לינואר לא יסטה כלפי מעלה מהתחזיות, הורדת הריבית הנוספת ע"י בנק ישראל ב-23/2 תהיה אפשרית".

"התגברות הציפיות להורדת הריבית גרמה לעלייה בתלילות עקום התשואות עד 10 שנים וגם בחלק הארוך. להערכתנו, העלייה בתלילות העקום תימשך בהשפעת הורדת הריבית בישראל מחד והקושי לתשואות הארוכות לרדת גם בגלל התנהגות אג"ח בחו"ל מאידך. נציין שבשלושת החודשים האחרונים העלייה במחיר האג"ח ל-5 ול-10 שנים הייתה דומה".

במהלך סוף השבוע שהסתיים, נשיא ארה"ב טראמפ הכריז, כי בחר בקווין וורש לתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב הבא. ב־CNBC דיווחו כי הבחירה בוורש מפיגה מעט את החששות לגבי עצמאות הבנק המרכזי, בשל ניסיונו כמושל פד והעמדות החזקות בהן נקט בעבר נגד עליית האינפלציה. לפי הדיווח, בעוד שוורש צפוי לדחוף לכיוון של ריביות נמוכות יותר בזמן הקצר, כפי שרוצה טראמפ, השווקים הפיננסיים רואים אותו כדמות שלא תמיד תתיישר עם הדירקטיבה של הנשיא, וככזו שתשמור על האמינות של המדיניות המוניטרית.

במבט לשבוע הקרוב, בגזרת המאקרו יתפרסמו נתוני שוק העבודה (דו"ח התעסוקה וסקר המשרות הפנויות), לצד מדדי מנהלי הרכש (ISM).

5. תחזית

בנק אוף אמריקה פירסם בסוף השבוע המלצות על שלוש מענקיות הטכנולוגיה, מטא אמזון ואלפאבית ואף על מניות AI נוספות.

הבנק מציג עמדה אופטימית מאוד לגבי אלפאבית (גוגל) , עם המלצת "קנייה" ומחיר יעד של 370 דולר, כ-10% מעל מחירה כעת. האנליסטים מדגישים כי החברה נמצאת בנקודת מפנה חיובית בזכות השילוב של מודלי ה-Gemini בשירותי החיפוש והענן. לפי הבנק, החששות מתחרות בתחום החיפוש היו מוגזמים, שכן נתוני המעורבות של המשתמשים רק הולכים ומשתפרים.

BofA מעריך כי החברה תעקוף את התחזיות ברבעון הקרוב בזכות מומנטום חזק ב-YouTube וב-Google Cloud. למרות השקעות עתק בתשתיות (Capex), הבנק רואה באלפבית כמי שמחזיקה ביתרון תחרותי מובהק בזכות שבבי ה-TPU העצמאיים שלה, המאפשרים לה להריץ מודלים של בינה מלאכותית ביעילות גבוהה יותר ממתחרותיה.

האנליסטים של BofA משמרים את המלצת ה"קנייה" לאפל עם מחיר יעד של 325 דולר (25% מעל מחירה כעת) כשהם מתבססים על מחזור שדרוגים עוצמתי של מכשירי האייפון. הבנק מציין לטובה את יכולתה של אפל לשמור על שולי רווח גולמי גבוהים במיוחד (מעל 48%), הישג יוצא דופן בהתחשב בעלויות הרכיבים המשתנות.

לפי הדוח, הכוח האמיתי של אפל טמון בבסיס המשתמשים העצום שלה, המונה כ-2.5 מיליארד מכשירים, המייצר זרם הכנסות קבוע וצומח מחטיבת השירותים. בבנק מצפים לקטליזטורים נוספים במהלך 2026, כולל שילוב עמוק יותר של בינה מלאכותית יוצרת במערכות ההפעלה, מה שידחוף משתמשים לשדרג לדגמים חדישים יותר ויחזק את האקו-סיסטם הסגור של החברה.

בנק אוף אמריקה רואה במטא פלטפורמס (פייסבוק) את אחת המרוויחות הגדולות ביותר מהשקעות ה-AI, והעלה את מחיר היעד שלה ל-885 דולר (23% מעל מחירה כעת). הבנק מדגיש כי מטה הצליחה להפתיע את השוק עם האצה משמעותית בהכנסות מפרסום, תוצאה ישירה של שיפור באלגוריתמים של פייסבוק ואינסטגרם בזכות בינה מלאכותית.

לפי האנליסטים, מטה מוכיחה כי היא מסוגלת להפוך השקעות טכנולוגיות כבדות לרווחים בשורה התחתונה. למרות הוצאות תפעוליות גבוהות, BofA סבור כי המבנה הפיננסי של החברה איתן ושולי הרווח נותרים מרשימים. הבנק מציין כי מוצרים חדשים כמו Threads ומוניטיזציה מוגברת ב-WhatsApp מהווים מנועי צמיחה נוספים שעדיין לא תומחרו במלואם על ידי השוק.

הבחירה המועדפת בתוכנת תשתית סנואופלייק מוגדרת על ידי הבנק כ"Top Pick" (בחירה מובילה) בתחום התוכנה לשנת 2026, עם המלצת "קנייה" ומחיר יעד של 275 דולר (43% מעל מחירה כעת).

הבנק סבור כי סנופלייק ממוצבת בצורה הטובה ביותר בעידן ה-AI, שכן ארגונים חייבים סדר וארגון בנתונים שלהם לפני שהם מטמיעים מודלים של למידת מכונה. הבנק מדגיש את צמיחת ההכנסות המרשימה ממוצרים ואת היכולת של החברה לייצר תזרים מזומנים חופשי חזק. האנליסטים מציינים כי היתרון הטכנולוגי של סנופלייק מאפשר לה להתמודד בהצלחה מול ענקיות הענן, כשהיא מציעה פלטפורמה נייטרלית ורב-עננית שקורצת לארגוני ענק.

לבסוף, בבנק מאשרים מחדש המלצת "קנייה" לסנדיסק ומעלים משמעותית את מחיר היעד ל-850 דולר, זינוק של 47%. הביקוש למוצרי NAND ממשיך לעלות על ההיצע, מה שמוביל לתמחור חזק מאוד. החברה מציגה שולי רווח מרשימים ועוברת להסכמים רב-שנתיים עם לקוחות המבטיחים אספקה ומחיר.

סנדיסק הפכה לאחת ממניות ה-AI החמות ביותר בשוק, עם ביצועים יוצאי דופן מאז הפיצול מ-Western Digital בפברואר האחרון. המניה הובילה את מדד S&P 500 בשנת 2025 עם זינוק של יותר מפי שישה, וב-2026 כבר יותר מהכפילה את ערכה, כך שהתשואה המצטברת מאז הספין־אוף עומדת על כ-1,500%.

החברה, שהיא כיום השחקנית החמישית בגודלה בשוק זיכרונות ה-NAND Flash, נהנית מביקוש חסר תקדים לתשתיות בינה מלאכותית, שיצר מחסור חריף בשבבי זיכרון ל-SSD ול-DRAM.

על פי דיווח בוול סטריט ג’ורנל, מחירי הזיכרון זינקו בכ-50% ברבעון האחרון של 2025 וצפויים לעלות בעוד 40%-50% עד סוף הרבעון הראשון של 2026 - מגמה שמחזקת משמעותית את מעמדה של Sandisk כאחת הנהנות המרכזיות מבום ה-AI העולמי.