נדמה כי מחיר הזהב רק עולה ועולה בשנים האחרונות. מחיר המתכת הנדירה שילש את עצמו בשלוש השנים האחרונות והיכה את מדד S&P 500 (שכמעט הכפיל את ערכו). מחיר מתכת הכסף הדביק אותו בחצי השנה האחרונה ואף התעלה עליו בביצועים, גם על רקע חולשת הדולר בעולם.

● פרשנות | קריסת הדולר מגלה לאמריקאים שהם לא המעצמה שעליה פינטזו

● 111 מיליארד ד' נמחקו ביממה: מה עומד מאחורי הירידות בקריפטו?

אבל כל זה קרה עד יום ו' האחרון. הודעתו של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ על זהותו של יו"ר הבנק הפדרלי (פד) הבא - קווין וורש, נעצה סיכה בבלון מחירי המתכות הנדירות. מחיר הזהב צנח ב־11% לרמה של 4,745 דולר לאונקיה, ואילו מחיר הכסף מחק שליש מערכו כשהתרסק בצורה דרמטית ל־78 דולר לאונקיה - הירידה היומית החדה ביותר מאז ראשית שנות ה-80 - אז התפוצצה בועה במחיר הכסף, שהובלה על ידי האחים המיליארדרים האנט מטקסס.

מי שצפה את הנפילות הללו הוא צבי סטפק, מייסד בית ההשקעות מיטב ומבעליו. ביום ה' האחרון, רגע לפני הנפילות הללו, הגדיר סטפק בגלובס את התנהגות שתי המתכות הללו "כסחרור מסוכן שיגרום הפסדים כבדים למשקיעים". לתחזית הזו של סטפק לקח בדיוק 24 שעות כדי להתגשם - מה שמהווה שיעור של ממש למשקיעים על סיכון שניתן היה להימנע ממנו.

"חלק מכללי המשחק"

האם הירידות החדות מלמדות על סופה של בועת מחירים שהתנפחה בזהב ובכסף, או תיקון זמני בלבד? סטפק מאמין גדול בזהב וטוען כי מה שראינו בסוף השבוע היה "תגובת נגד לנסיקה המסחררת במחירי שתי המתכות הללו בחודש האחרון". נציין כי עד לנפילה ביום ו', מחיר הכסף הספיק לזנק בינואר ב־60% והזהב ב־27%, כשזה עצמו מגיע זינוק מרשים לא פחות של כ־150% בכסף ו־65% בזהב בשנת 2025.

מה גרם לאותן נפילות? לפחות באופן מיידי ייתכן שהטריגר הוא הודעתו של טראמפ על זהות יו"ר הפד הבא. לדברי הכלכלן הראשי של הפניקס, מתן שטרית, "לאחר הדיווחים על בחירתו של וורש, הזהב והכסף התחילו לתקן כלפי מטה, מהלך שצבר תאוצה עם מימוש רווחים ולחץ גובר גם בעקבות התחזקות הדולר ברקע". ההנחה היא שוורש צפוי להיות "יוני" ולתמוך בעוד הורדות ריבית בארה"ב.

וורש, לשעבר חבר (נגיד בנק אזורי) בפד, כבר הביע ביקורת חריפה על הנהגת הבנק המרכזי. למשל, בראיון ל־CNBC בקיץ האחרון קרא ל"שינוי משטר" בפד, וטען כי לפד הנוכחי נוצרה בעיית אמינות, בגלל הזמן שלקח לו להעלות את הריבית בזמן האינפלציה בתחילת העשור, ולאחר מכן בשל האיטיות בהורדת הריבית. וורש גם לא אוהב את מדיניות הרחבת המאזן של הבנק המרכזי.

בנוסף, בוול סטריט היו מי שהעריכו שהנפילות של המתכות ביום שישי התרחשו עקב "מכירות כפויות", שנוצרו בעקבות בניית פוזיציות ממונפות ע"י גופי השקעות. כך דווח שג'יי.פי מורגן בנה פוזיציית מכר (PUT) גדולה שהימרה על נפילת הכסף, מה שעשוי להגביר את הלחץ הספקולטיבי.

אך לאחר עליות כה חדות לא מן הנמנע שמדובר בתירוץ: "אחרי תנודתיות מטורפת כלפי מעלה, מגיעה תמיד תנודתיות גדולה כלפי מטה", מזכיר סטפק. "זה חלק מכללי המשחק, וזה קורה בעיקר כאשר הראלי המטורף כלפי מעלה מוכתב על ידי כניסה מאסיבית של משקיעים מן הישוב, ש'מגלים' את ההזדמנות באיחור רב, שועטים כמו שוורים, ולא עומדים בתחושת הפומו שלהם (Fomo - Fear of missing out)".

צבי סטפק / צילום: איל יצהר

הזהב ימשיך לעלות?

לנוכח היום המטלטל שעבר על משקיעי הזהב והכסף ביום ו' האחרון, סטפק צופה שכדאי להיערך "להמשך התנודתיות הגדולה, שייקח זמן עד שתקטן". יו"ר מיטב לא מתעניין במחיר בטווח הקצר. "לאן יגיעו מחירי אונקיית זהב וכסף בימים הקרובים? איש לא יודע, והאמת - זה ממש לא חשוב. מה שחשוב הרבה יותר זה מה יהיה המחיר בעוד כמה שנים. בראייה שלי, בכל מה שקשור לזהב, אני מאמין שמחירו יעלה משמעותית".

יש מי שבדומה לסטפק, מסתכל על המגמה ארוכת הטווח. עידן אזולאי, מנהל ההשקעות הראשי בסיגמא קלאריטי אומר כי "האירועים החריגים עם הזהב והכסף ביום שישי, נובעים בעיקר מתיקון טכני. אם מנטרלים את ה'רעש' הזה, המגמה בסחורות תמשיך להיות חזקה כלפי מעלה, בוודאי במתכות תעשייתיות כמו זהב". אזולאי טוען כי "הירידות בשישי נובעות ממינופים וקרנות סל (ETF) ממונפות, אבל אינן משהו שישנה את המגמה".

הזהב הפך לחלופה עבור הדולר האמריקני בשנה החולפת ובמיוחד בחודשים האחרונים. חולשת הדולר נבעה גם ממדיניות שעודד הנשיא טראמפ, שהביע שביעות רצון בשבוע שעבר ממגמה זו, במטרה לתמוך בייצוא האמריקני. במקביל היא נבעה גם מהמתיחות בין ארה"ב לאירופה בנוגע לגרינלנד, לצד המשברים הגיאופוליטיים ברחבי העולם, וכן מהחוב העצום של ממשלת ארה"ב. בשישי כאשר הזהב נפל, מדד DXY שבודק את עוצמת הדולר (בעיקר למול האירו) עלה ב־1%. המדד הזה עדיין נחלש ב־1.5% בחצי השנה האחרונה.

ובכל זאת, כדי להיכנס לפרופורציות, התשואה של מי שהשקיע בשתי המתכות לפני שנה עדיין חיובית מאוד. כך, בדיקת שתי קרנות סל (ETF) פופולריות בשנה החולפת, SPDR GOLD העוקבת אחרי מחיר הזהב ו־ISHARES SILVER Trust - מלמדות שעלו ב־72% ו־164% בהתאמה בשנה החולפת, למרות המפולת של יום ו' האחרון.

הביטקוין הצטרף לירידות

מי שנותר מחוץ לאירועים באופן יחסי, הוא מטבע הביטקוין. מתחילת השנה ירד מחיר מטבע הקריפטו הפופולרי ב־10% לכ־79 אלף דולר (בעיקר בגלל נפילה של 6.5% ביום ו' האחרון), ובסיכום 12 החודשים האחרונים נשחק הביטקוין ב־22%.

בוול סטריט מסבירים גם את חולשת הביטקוין ביום ו' האחרון, במדיניות הצפויה של וורש, שמדבר על "מאזן קטן" של הבנק הפדרלי. כזכור, מאז משבר 2008, הנהיגו הנגידים האמריקנים מדיניות של הרחבה כמותית מדי תקופה, שבמהלכה רכשו חוב של ממשלת ארה"ב - והרחיבו את המאזן עד לימי הקורונה לכמעט 9 טריליון דולר.

בשנים האחרונות, הפד מצמצם את המאזן וזה עומד כיום על 6.5 טריליון דולר. וורש, לפחות לפי עמדותיו המוצהרות מהעבר, יוביל לצמצום מאזן הבנק הפדרלי, מה שיביא לריבית גבוהה יותר - ולביקוש גבוה יותר לאג"ח; ולכן גם לצורך פוחת בחיפוש הרפתקאות אלטרנטיביות במטבעות הדיגיטליים.

בריאן ג'קובסון מחברת ניהול העושר אנקס בארה"ב, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס בסוף השבוע כי "מאזן מנופח עם רגולציה בנקאית מוגברת", הובילו לנזילות גדולה בוול סטריט - שסייעה לתדלק ביקושים למטבעות דיגיטליים ו'מניות־מם'".

אמנם בעבר הסבירו סוחרי הקריפטו, שמנגנון הפעולה של הביטקוין אמור לחקות את מלאי הזהב בעולם, שכן לא ניתן לייצר מטבעות ביטקוין חדשים, ופעילות ה"כרייה" אמורה לתגמל את הכורים בדומה לשכיחות הזהב בעולם. אולם בשנים האחרונות אין מתאם חיובי בין מחיר הזהב לביטקוין, והשימוש בו לצורכי הגנה בפני שחיקת הדולר לא בהכרח מוכיח את עצמו.