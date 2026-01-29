הכותב הוא יו"ר מיטב ניירות ערך

מחיר הזהב עלה מראשית השנה הנוכחית, תוך חודש ימים בלבד, בשיעור מדהים של כ-27% בשעת כתיבת הדברים. זאת, אחרי שבשנת 2025 הוא עלה בכ-66%, וכך העפיל והאפיל על כל מדד מניות בעולם, כולל "אפילו" על זה שלנו. כך, גם עלה מחירה של אונקיית הכסף ב-2025 בשיעור של כ-144%, והוסיף לכך עוד כ-60% בינואר השנה, עד למחירה הנוכחי של כ-117 דולר לאונקיה.

לכאורה, אין היגיון רב מבחינת המשקיעים להחזיק בחשיפות למחיר הזהב או לכסף, שכן אלה הן שתי מתכות שלא נותנות למשקיעים לא דיבידנד כמו המניות ולא ריבית כמו האג"ח. כלומר, המשקיעים במתכות האלה מוותרים מראש על כל תשואה אלטרנטיבית לא רעה בכלל.

אז למה, בכל זאת, המחיר של שתי המתכות הללו לא רק עולה, אלא נוסק? אפשר לנסות ולהסביר את זה בכך שבשנים האחרונות גדלו והתגוונו השימושים התעשייתיים בכסף ובזהב, ובמיוחד בכסף. השימוש בכסף מעבר לתכשיטים ולשימושים מסורתיים התגוון מאוד בשני העשורים האחרונים - בתחומים של אנרגיה סולארית ורכבים חשמליים, והשימוש במתכת הזהב לצורכי רפואה בכלל, וננו רפואה בפרט וכן ב-AI, תשתיות ה-G5. עם זאת, השימושים התעשייתיים בזהב הם פחות מ-10% מכלל הביקוש למתכת, והביקוש התעשייתי למתכת הכסף מהווה כנראה שיעור גבוה בהרבה של לפחות 40%.

בכל מקרה, זהו הסבר מאוד חלקי ולא מספק. ההסבר היותר נכון הוא שהזהב (לא הכסף) נתפס כסוג של גידור מפני ירידות במניות, מפני כאוס כלכלי, מפני אי־ודאות גאו־פוליטית - וכזו לא חסרה כיום בעידן טראמפ. מי שקנה זהב בשנים האחרונות, היו בעיקר בנקים מרכזיים שביקשו לגוון את יתרות המט"ח שלהם, ולהקטין את התלות באיגרות החוב של ממשלת ארה"ב, מדינה שצברה גירעון של כ-38 טריליון דולר - גם מסיבות של פיזור סיכונים וגם מסיבות פוליטיות.

אלא שצריך לעשות אבחנה בין התנהגות הזהב והכסף עד לתחילת 2025 לבין ההתנהגות שלהם מאז.

נראה שבשנה האחרונה, ובאופן בולט מאוד בחודש הנוכחי, מי שנותן את הטון בשווקים הללו, הוא דווקא הציבור הרחב, שעט על המתכות האלה כמוצא שלל רב. הזהב והכסף הפכו למילת באזז ודחקו הצידה את הביטקוין שהוגדר בעברו "הזהב החדש". מחירי הזהב והכסף נכנסו לסוג של סחרור מסוכן. נסיקה מסוג כזה עשויה, כמובן, להימשך, אבל בדרך־כלל בשלב מסוים מגיע מימוש ואיתו הפסדים גדולים לחלק מן המשקיעים.

עם זאת, אני מאמין, כפי שכתבתי הרבה פעמים בעבר, שהזהב הוא במסלול עלייה ארוך טווח במונחים של שנים.

מי שרוצה להיחשף לזהב יכול לעשות זאת במגוון של דרכים - ובעיקר דרך רכישת קרנות סל או קרנות מחקות. יש כאלה בחו"ל כמו GLD, ויש כאלה והרבה ישראל של כמה גופים. כיוון חשיפות אחר למתכת היקרה הוא למניות של חברות שכורות זהב, שהרווחיות שלהן מזנקת, כי כל עלייה במחיר הזהב משתרשרת ישירות לשורה התחתונה שלהן - שורת הרווח. בארה"ב יש כמה קרנות סל שמייצרות חשיפה אליהן, הגדולה שבהן היא GDX.

*** גילוי נאות: מיטב ניהול קרנות נאמנות מנהלת כמה קרנות זהב וכסף.