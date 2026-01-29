בעוד השווקים הגלובליים מחפשים את מנוע הצמיחה הבא, חטיבת המחקר של בנק אוף אמריקה חושפת את דוח "25 ל-2026" ובו רשימה של 25 המניות המומלצות של הבנק באירופה.

האנליסטים של הבנק סימנו חברות מפתח המשלבות עוצמה פיננסית, עם חשיפה לטרנדים הטכנולוגיים והתעשייתיים החזקים ביותר של העשור. במוקד התחזית ניצבת מהפכת הבינה המלאכותית, אך הפעם לא רק דרך חברות התוכנה, אלא בעיקר דרך אלו שבונות את התשתית הפיזית של ה־AI.

לצד בחירת המניות הספציפיות, בבנק אוף אמריקה מציגים תזה אופטימית לגבי היבשת ומסמנים את שנת 2026, כנקודת המפנה שבה אירופה עשויה לצאת מהצל של וול סטריט. לאחר תקופה של דשדוש, השוק האירופי נהנה כעת משילוב נדיר של תמחור אטרקטיבי בהשוואה לשוק האמריקאי היקר, לצד האצה חזויה ברווחים למניה הנתמכת בהתאוששות הביקוש המקומי והיצוא.

בניגוד לריכוזיות המאפיינת את המדדים בארה"ב, אירופה מציעה, לפי בנק אוף אמריקה, שוק מגוון ובריא יותר - שבו מנועי הצמיחה אינם מוגבלים רק לטכנולוגיה, אלא מתפרסים על פני סקטורים חיוניים כמו פיננסים, תעשייה כבדה ויוקרה.

יתרה מכך, הבנק רואה באירופה מובילה עולמית בטרנספורמציה האנרגטית, מה שמעניק לחברות המקומיות יתרון תחרותי ארוך טווח, בניהול תשתיות חכמות וחשמול. כל אלו, בשילוב עם מאזנים חזקים ותזרימי מזומנים המאפשרים חלוקת דיבידנדים נדיבה, הופכים את אירופה ליעד המרכזי עבור משקיעים - המחפשים רוחב שוק ויציבות לקראת המחצית השנייה של העשור.

מהתשתיות הדיגיטליות של ספרד ועד ליצרניות התרופות מדנמרק - אלו החברות שצפויות להוביל את השוק האירופי בשנה הקרובה, לפי בנק אוף אמריקה.

האנליסטים עפים על רולס רויס

בתחום הטכנולוגיה והשבבים האנליסטים מהמרים על ASML , כעמוד השדרה של התעשייה, יחד עם SAP שקוטפת את פירות המעבר המסיבי לענן. הם צופים לשתיים עלייה של 25% השנה. את התמונה הטכנולוגית משלימות ענקית התשלומים אדיין , שצפויה לזנק ב־45% ולצמוח בשיעורים מרשימים, וחברת התוכנה סייג' גרופ .

המהפכה הדיגיטלית דורשת חשמל ותשתיות, וכאן נכנסות לתמונה חברות כמו ACS הספרדית, שהפכה לאחת השחקניות הדומיננטיות בבניית מרכזי נתונים (דאטה סנטרים) בארה"ב, ושניידר אלקטריק המובילה בניהול אנרגיה.

מגזר התעופה והביטחון חווה פריחה מחודשת, כאשר רולס רויס מסומנת בדוח כאחת המניות בעלות פוטנציאל התשואה הגבוה ביותר (56%), הודות לשיפור דרמטי בתזרים המזומנים. 2026 תהיה השנה הרביעית לתהליך ההבראה שלה, עם צפי לתזרים מזומנים חופשי של 3.6 מיליארד ליש"ט.

רולס רויס המוכרת כיצרנית של מכוניות יוקרה, היא למעשה מותג שהתפצל: לצד חטיבת הרכב, יש לחברה פעילות הנדסית נפרדת לחלוטין של ייצור מנועים לתעופה.

לצדה, תמצאו את החברות איירבאס וסאפרן, שלהן צפויה תשואה של כ־23%, והן נהנות מהביקוש הבלתי פוסק למטוסים חדשים ושירותי תחזוקה. לאיירבאס צופים בבנק התרחבות משמעותית בשולי הרווח. זאת בזכות הגברת קצב הייצור של דגמי ה־A321.

אנרגיה, פיננסים, ולוגיסטיקה

לסימנס אנרג'י , המספקת פתרונות לאוטומציה ותשתיות אנרגיה מתקדמות, צופים בבנק אוף אמריקה צמיחה אדירה ברווחיות, בזכות שוק טורבינות הגז והציוד לרשת האספקה.

בתחומי האנרגיה הירוקה והמסורתית, הבנק ממליץ על שילוב בין ענקית הנפט והגז היציבה TotalEnergies, לבין חברות כמו AG RWE הגרמנית ו-Engie הצרפתית, שמובילות את המעבר לתחנות כוח מבוססות רוח ושמש.

ענף הפיננסים האירופי מציג הזדמנויות מעניינות של תמחור חסר, כאשר סוסייטה ג'נרל הצרפתית ו־UBS השוויצרית נחשבות למניות עם פוטנציאל עלייה משמעותי. זאת בזכות תהליכי התייעלות וחלוקת הון למשקיעים. לשתיים צופים האנליסטים בבנק עלייה של 60% ו־28% בהתאמה השנה. אליהן מצטרפת LSE Group, קבוצת הבורסה של לונדון, שמחזיקה בעוד כמה נכסים פיננסיים והפכה לשחקנית נתונים גלובלית.

בתחום השירותים העסקיים והלוגיסטיקה, הדוח מציין את חברת השילוח DSV , את חברת המדיה Publicis Groupe, וכן את Rentokil Initial, העוסקת בהדברה מוסדית, את קומפס גרופ מתחום ההסעדה, ואת RELX - חברת מחקר ואנליזה עסקית - כחברות בעלות מודל עסקי חסין.

אירופה לא מוותרת על מותגי היוקרה

בתחום מוצרי הצריכה והאופנה: בפלח היוקרה, הרמס אינטרנשיונל ולוריאל ממשיכות להפגין עוצמה של מותגים על־זמניים; בעוד אינדיטקס הספרדית (בעלת זארה) וענקית הבירה, אנהויזר־בוש אינבוו, מציגות יעילות תפעולית יוצאת דופן. לכולן צופים בבנק עליות של כ־20% השנה.

בחזית הרפואית, יצרנית התרופות להרזיה נובו נורדיסק הדנית וענקית התרופות אסטרה־זנקה נחשבות למנועי צמיחה יציבים, יחד עם חברת המכשור הרפואי Straumann. להן צופים בבנק אוף אמריקה עלייה של בין 15%־35%.

הרשימה הרחבה כוללת גם את חברת התקשורת Telia, חברת הכרייה גלנקור, שנהנית מהביקוש למתכות וחברת התשתיות פרוויאל, שלכולן צופים עלייה של כ־17%.

בשורה התחתונה, האסטרטגיה של בנק אוף אמריקה ל־2026 ברורה: התמקדות בחברות איכותיות שיודעות לייצר מזומנים, תוך ניצול הזדמנויות במגזרים מסורתיים שעוברים טרנספורמציה טכנולוגית. בעוד ששוק המניות האמריקאי נראה יקר לרבים, הנבחרת האירופית הזו מציעה שילוב מבטיח של צמיחה, ערך וחדשנות.