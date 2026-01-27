מניית חברת ביטוח ושירותי הבריאות יונייטד הלת' גרופ צוללת כ-20% בעקבות דוחות חלשים ותחזית מאכזבת לשנת 2026. הירידות מגיעות גם על רקע אמירות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שעלולות לפגוע בחברות ביטוחי ושירותי הבריאות בארה"ב.

במקביל, אתמול, פרסם טראמפ כי הוא צפוי להקפיא את עדכוני התשלומים שמקבלות חברות הביטוח הנותנות שירותים במסגרת הביטוח הממשלתי Medicare Advantage. לצד יונייטד הלת', מניות ביטוח מרכזיות נוספות, כמו הומנה , אלוואנס , Centene וסי.וי.אס הלת' רושמות ירידות חדות במסחר בוול סטריט.

בחודשים האחרונים, נרגעו מעט הרוחות סביב כוונתו המוצהרת של טראמפ ללחוץ על חברות התרופות להוריד את מחירי התרופות, ושוק הפארמה התאושש. אולם, נראה כי טראמפ בכל זאת נחוש לגבות את המחיר הזה ממישהו, וחברות הביטוח הן הבאות בשרשרת הערך. הן גם מאוד לא פופולאריות בארה"ב היום, אולי אפילו יותר מחברות התרופות, מה שיכול להפוך אותן ליעד קל יחסית לתקיפה - אם מוצהרת בלבד או אמיתית - עבור טראמפ.

כזכור, בסוף 2024, נורה למוות מנכ"ל יונייטד הלת'קר, זרוע הביטוח של קבוצת יונייטד, על־ידי מתנקש. לצד הצער והפחד, הרשתות התמלאו בביקורת כלפי החברה, ותגובות של אנשים שטענו כי הם מבינים את המניעים של הרוצח, גם אם לא מסכימים עם מעשיו (קראו עוד על העלייה לצמרת של יונייטד והתגובה לביקורת בראיון בלעדי עולמי עם מייסד החברה ריצ'רד בורק).

על רקע חששות מרגולציה מחמירה בתחום, כבר רשמה מניית יונייטד ירידות של 47% במחיר המניה שלה בשנה האחרונה, כולל הירידות של היום. החברה נסחרת לפי שווי של 257 מיליארד דולר.

כ-10 מיליון אמריקאים עלולים לאבד את ביטוחי הבריאות שלהם בשנים הקרובות

הכנסות יונייטד ל-2025 עמדו על 447.6 מיליארד דולר, גידול של 12% לעומת 2024. יונייטד צופה כעת כי תרשום הכנסות של 439 מיליארד דולר ב-2026 - כלומר, ירידה של כ-2% בהכנסות. האנליסטים ציפו כי הכנסות החברה יצמחו ב-2026 ל-464 מיליארד דולר. אם הכנסות החברה אכן ירדו, זו תהיה הפעם הראשונה מזה 30 שנה שבה מתרחש אירוע כזה. החברה הקפידה כל השנים האלה לצמוח הן באופן אורגני והן באמצעות רכישות רבות, שהפכו אותה לגוף שחולש על רוב שרשרת הערך בתחום הביטוח ושירותי הבריאות.

יונייטד טענה כי היא מכוונת כעת לגודל הנכון לעסק שלה, שכעת יפעל "ביותר משמעת ודיוק". בהתאם, היא צופה רווח של 17.75 דולר למניה, מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 17.61 דולר בממוצע.

כחלק מאוסף חוקי ה-One Big Beautiful Bill של טראמפ, עלולים בשנים הבאות כ-10 מיליון אמריקאים לאבד את ביטוח הבריאות שלהם. הירידה הזו משפיעה גם על חברות הביטוח, וגם על מתח הרווחים של קליניקות הרופאים (שגם את חלקם יונייטד מפעילה). על־פי הצהרתה בשיחת המשקיעים היום, יונייטד נערכת לכך על־ידי יציאה מתחומים פחות רווחיים, והתייעלות במוסדות שישארו פתוחים, באופן שאמנם יקטין את ההכנסות, אך אולי ישאיר את הרווחיות בעינה, כפי שחוזה החברה.

יונייטד הסבירה כי בשנים האחרונות, רגולציה רבה יותר והתגברות התחרותיות בתחום, ממילא מקשים עליה להשיג רווחיות גבוהה בסקטור שירותי הבריאות.