מתחילת שנת 2026, מדד S&P 500 עלה ב-1% בלבד, אך בין המניות הבולטות בו נמצאות שלוש מניות מתחום ציוד השבבים: Lam Research שעלתה ב-27.6%, אפלייד מטריאלס שעלתה ב-25.8% ו-KLA שהוסיפה לערכה 24.6%. בזמן הזה, בבורסה המקומית מדד ת"א 125 טיפס ב-9.4% ושבר שיאים, כאשר גם כאן מניות ציוד השבבים המקומיות - נובה וקמטק , הציגו ביצועי־יתר: כ-38% וכ-34% בהתאמה. מניה נוספת מהתחום, קווליטאו , עלתה בתקופה זו בכ-16%.

● בזכות חוות השרתים: מניות שבבי הזיכרון הן הטרנד החדש בוול סטריט

● הישראלית שזינקה בכ-50% בשבוע, ואלו שנפלו לשפל של כל הזמנים

שתי הישראליות מציעות ציוד המשמש לבדיקה במסגרת תהליך הייצור של שבבים. על רקע ההתפתחות המואצת של בינה מלאכותית (AI), עלה בשנים האחרונות גם הביקוש לציוד.

נובה, המנוהלת בידי גבי ויסמן, נסחרת בנאסד"ק ובת"א לפי שווי הקרוב לשיא של 13.7 מיליארד דולר. קמטק שגם היא דואלית, ומנוהלת על-ידי רפי עמית, נסחרת בשווי של 6.6 מיליארד דולר כשגם היא קרובה לשיא.

לפי נתוני Yahoo Finance, בין עשר החברות הכי גדולות בתחום שנסחרות בוול סטריט, נובה רשמה את העלייה הכי חדה במחיר המניה מתחילת השנה, וקמטק את העלייה השלישית בגודלה. זאת, לאחר עלייה דו-ספרתית בשתי המניות ב-2025. קווליטאו, שאינה דואלית, עלתה אשתקד ב-150% והשלימה זינוק חריג של מעל 2000% בשלוש שנים.

מה מסביר את המומנטום במניות ציוד השבבים? נראה שהציפיות גבוהות על רקע גידול בביקושים, וכי הדוחות הכספיים הקרובים יוכלו לסמן את המשך המגמה במניות.

עלייה בהשקעות

בבנק ההשקעות קנטור כתבו מוקדם יותר החודש כי יש עוד מקום להמשך הראלי בסקטור, ובתרחיש הבסיס שלהם ההוצאות הצפויות על ציוד לייצור שבבים (WFE) יגיעו השנה ל-160 מיליארד דולר. זאת לעומת תחזית קודמת של 135 מיליארד דולר, ועם סיכוי טוב לאפסייד. בבנק אוף אמריקה התחזית היא לצמיחה צנועה יותר - ל-131 מיליארד דולר השנה (9.7% ביחס ל-2025), והמשך צמיחה ל-150 מיליארד דולר ב-2027 ו-155 מיליארד דולר ב-2028, על בסיס החוזק בשוק הזיכרונות.

לפי הערכות בשוק, מעבר לביקוש הגדול לשבבי זיכרון, יש ביקושים גדולים למארזים ומעבדים מתקדמים כדי לתמוך בדאטה-סנטרים, ומחסור בקיבולת ייצור לספק את הדרישה. לכן יש עלייה בתקציבי ההשקעות כדי להדביק את הביקוש, וההערכה היא שהביקוש ישורשר גם לציוד ייצור ובקרת התהליך.

לדברי האנליסטים של קנטור, סי.ג'יי מיוז ומתיו פריסקו, מחזור ההשקעות בתשתיות ה-AI נמצא רק בתחילת דרכו, וצפוי להאיץ בין 2026 ל-2028. בקנטור מעריכים שהגאות תשפיע לטובה על כל השמות הגדולים בסקטור: KLA, Lam Research ו-ASML , אם כי בחברות הקטנות יותר ההמלצות מגוונות יותר. בסקירה מהשבוע, בקנטור העריכו שבדוחות הקרובים שלוש החברות הללו יציגו עקיפה של התחזיות והעלאת תחזיות קדימה (Beat & Raise). להערכתם, בשבועות האחרונים חל שיפור משמעותי בהזמנות משלוש החברות האלה, מה שתומך באפסייד ל-2026. הם מזכירים גם מחזור חזק של מחשוב ל-AI שמספק נראות משופרת ל-2027.

"מגה מחזור" בענף

בנוגע למניית נובה, בקנטור העריכו שיחס הסיכון/סיכוי בה מאוזן לקראת הדוחות הקרובים, והיא נשארת מעניינת לטווח הארוך ומומלצת ב"תשואת יתר". בקמטק להערכתם עלול להיות דאונסייד, בגלל אי ודאות בנוגע לתזמון הזמנות לצד תמחור גבוה למניה, והם סבורים שללא הזמנות משמעותיות ברבעון הקרוב יהיה קשה להצדיק את התמחור. המלצתם לקמטק היא "נייטרלי".

במקביל, בבנק אוף אמריקה העלו החודש את מחירי היעד שלהם לשתי המניות: בנובה ל-450 דולר (מחיר שאותו עקפה מאז) ובקמטק ל-160 דולר (גבוה ב-11.4% מהנוכחי). זאת כחלק מסקירה נרחבת יותר של הבנק על הסקטור, ובציפייה לדוחות Beat & Raise בתחום. בבנק צופים חוזק במספר תתי-תחומים ובהם זכרונות נדיפים ולא נדיפים - שהשדרוגים בהם מניעים את הביקושים במחצית הראשונה; וכן את העובדה שהראות מתארכת לשנה-שנתיים קדימה.

בבנק אוף אמריקה מציעים פרספקטיבה היסטורית, ולדבריהם ב-27 השנים האחרונות תעשיית ציוד השבבים עברה 7 תקופות של עליות (בממוצע כל תקופה הייתה בת 2.6 שנים ועלייה של 94%) ו-6 תקופות של ירידות (של שנה וחצי בממוצע וירידה של 27% מהשיא). המחזור הנוכחי מוגדר "מגה-מחזור" (megacycle) על רקע מגמות ה-AI והעברת ייצור מסין למדינות המערב, ויכול להערכתם להיות כפול בצמיחה לעומת הממוצע - 200% בין השנים 2020-2028.

יש בכך שינויים בולטים לעומת העבר - ושניהם חיוביים למשקיעים בסקטור ציוד השבבים; כך בבנק אוף אמריקה מציינים שהתעשייה עוברת למצב של עלייה מבנית בביקושים (הוצאות הוניות גדולות יותר על תחזוקה) והפחתה בתנודתיות.