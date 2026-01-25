הישראלית שזינקה בכ-50% בשבוע, ואלו שנפלו לשפל של כל הזמנים

המסחר בוול סטריט התנהל ביום שישי במגמה מעורבת, אולם בסיכום שני ימי המסחר האחרונים של השבוע המדדים, המובילים רשמו עליות - מעלייה מתונה של פחות מ-0.1% במדד דאו ג'ונס ועד עלייה של 1.2% במדד נאסד"ק.

אלה המניות הישראליות (או בעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

מובילאיי נפלה לשפל אחרי האכזבה מהתחזיות ל-2026

סוף השבוע היה עגום למדי לבעלי המניות של אינטל , שנפלה ב-17% ביום שישי לאחר שפרסמה דוחות. גם מהכיוון של מובילאיי (שבה אינטל מחזיקה ב-79.8% מהמניות) לא הייתה להם הרבה נחת: המניה איבדה בימים חמישי ושישי 9.9% במצטבר. בסוף שבוע המסחר, מובילאיי ננעלה לראשונה במחיר שנמוך מ-10 דולר - 9.80 דולר, שפל של כל הזמנים שמשקף לחברת האוטוטק שווי שוק של 8 מיליארד דולר. נזכיר שמובילאיי, שהייתה בעבר חברה ציבורית, נרכשה על-ידי אינטל ב-2017 בכ-15 מיליארד דולר, והונפקה שוב בסוף 2022 לפי שווי שהתקרב ל-17 מיליארד דולר. המניה רושמת כעת תשואה שלילית של 53.3% מאז ההנפקה.

הירידות במניה בסוף השבוע היו לאחר שהחברה, בניהולו של המייסד פרופ' אמנון שעשוע, פרסמה דוחות לשנת 2025 ותחזיות ל-2026. החברה סיכמה את השנה החולפת עם צמיחה של 14.5% בהכנסות לרמה שקרובה ל-1.9 מיליארד דולר, ובכך עקפה את התחזית של עצמה. ההפסד הנקי עמד על 392 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 286 מיליון דולר.

תחזית ההכנסות ל-2026 היא ל-1.9-1.98 מיליארד דולר, כלומר צמיחה צנועה של 2.4% באמצע טווח התחזית, מה שאכזב את המשקיעים ושלח את המניה לירידה. במקביל, גם אנליסטים שמסקרים את מובילאיי הורידו מחירי יעד, ביניהם האנליסטים של נידהאם ו-UBS. לפי הנתונים המעודכנים, יש כיום 16 אנליסטים חיוביים ו-14 נייטרליים בנוגע למניה, ומחירי היעד נעים בטווח רחב של בין 10 ל-27 דולר (פרמיה של 2% עד 175%).

פייבר הגיעה לשפל: "חייב להחזיק את המניה, כי היא לא מפסידה כסף"

מניית פייבר נפלה בשבוע שעבר לשפל של כל הזמנים (15.70 דולר למניה), ממנו היא התאוששה ביום חמישי בעלייה של 5% ובהמשך ירדה ב-2% ביום שישי. בסיום שבוע המסחר, מניית פייבר ננעלה במחיר של 16.16 דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של 597 מיליון דולר.

פייבר, בניהולו של המייסד מיכה קאופמן, פיתחה זירת מסחר לחיבור בין פרילנסרים ומעסיקים. בשנה שעברה, היא הודיעה על מהלך להתאמת מבנה החברה לעידן ה-AI, שכלל פיטורי 250 עובדים וחזרה "למצב סטארט־אפ". בשנים האחרונות, מנייתה נחלשה, על רקע חששות בשוק שפעילותה תיפגע מיישומי AI, בין אם משום שה־AI תחליף את שירותי הפרילנסרים המשתמשים בפייבר ובין אם הטכנולוגיה תוביל להוזלת השירותים המוצעים בזירת המסחר שלה. נזכיר כי פייבר הונפקה לראשונה בבורסת ניו יורק ב-2019 לפי שווי של 650 מיליון דולר.

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025, פייבר רשמה הכנסות של 32 מיליון דולר, רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך 9.5 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 83 מיליון דולר, והיא ייצרה 82.7 מיליון דולר מפעילות שוטפת. בסוף הרבעון השלישי, היו לחברה בקופה מעל 750 מיליון דולר, לעומת חוב של 460 מיליון דולר למחזיקי אג"ח להמרה.

בשבוע שעבר, מניית פייבר הוזכרה בתוכנית של מומחה ההשקעות ג'ים קריימר, Mad Money, ב-CNBC. בשלב השאלות מהקהל, הוא נשאל על־ידי אחד הצופים שמחזיק במניית פייבר, האם אחרי ירידה של 55% במחיר כדאי לו למכור אותה או להמשיך להחזיק בה. "אתה יודע, אתה חייב להחזיק בה כי היא לא מפסידה כסף", ענה לו קריימר, אך הוסיף שזו המניה הכי commoditized (כלומר, הפכה לקומודיטי, מציעה מוצר בסיסי שיש לו תחרות בשוק וקשה לבדל אותו) שעליה הוא נשאל בשבוע הזה.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 11 אנליסטים מסקרים את מניית פייבר, מתוכם שמונה חיוביים ושלושה נייטרליים. מחיר היעד הממוצע שלהם כמעט כפול ממחיר המניה - 31.90 דולר.

ארבה רובוטיקס קפצה ב-49% בשבוע, ללא דיווחים מהותיים

מניית ארבה רובוטיקס נסחרה בתנודתיות גדולה בימי המסחר האחרונים, ללא כל דיווח מצד החברה. ביום חמישי, המניה זינקה בנאסד"ק ב-38.6% וביום שישי נחלשה ב-7.1% - בשני המקרים במחזורי מסחר גבוהים מהממוצע במניה. באתרים בחו"ל דווח על פעילות ערה גם באופציות של ארבה. בסיכום שבוע המסחר, המניה עלתה ב-49.1% בנאסד"ק ושווי השוק הנוכחי שלה מגיע ל-186 מיליון דולר.

חברת האוטוטק הדואלית ארבה, בניהולו של המייסד קובי מרנקו, מפתחת שבב הדמיה לרכב, המשמש ליישומי בטיחות וכן לרכב אוטונומי. הדיווחים הבולטים האחרונים שפרסמה החברה היו בתחילת החודש, במסגרת כנס הטכנולוגיה CES בלאס וגאס. החברה הציגה אז לראשונה את פתרון הרדאר שלה המשולב בפתרונות ה-AI של אנבידיה (ארבה כבר הודיעה על שיתוף פעולה עם אנבידיה בכנס הקודם ב-2025). במקביל, בכנס CES החודש, דווח שארבה נכללת רשמית באקוסיסטם של פלטפורמת DRIVE Hyperion של אנבידיה. דיווח אחר מצד החברה מהשבוע שעבר היה על תשקיף להנפקת מניות רגילות שלה, בעקבות המרה של איגרות חוב למניות.