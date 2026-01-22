מובילאיי עוקפת את הצפי בשוק, אבל התחזית שוב מאכזבת

חברת האוטוטק מובילאיי היא הישראלית הראשונה שנסחרת בוול סטריט ומפרסמת את הדוחות הכספיים שלה לשנת 2025. החברה סיכמה את השנה עם צמיחה של 14.5% בהכנסות, לרמה של קרוב ל-1.9 מיליארד דולר, מעל רף התחזית האחרונה שהיא פרסמה. בינתיים, המניה של החברה צוללת ביותר מ-6% במסחר המוקדם, בעקבות תחזית ל-2026 נמוכה מהצפוי.

לפי כללי החשבונאות המקובלים נרשם ב-2025 הפסד נקי של 392 מיליון דולר, צמצום לעומת הפסד עתק של יותר מ-3 מיליארד דולר שנרשם ב-2024 בגין מחיקות חשבונאיות. על בסיס Non-GAAP, מובילאיי רשמה רווח תפעולי מתואם של 280 מיליון דולר, קרוב לרף העליון של התחזית שמסרה. הרווח הנקי השנתי הסתכם ב-286 מיליון דולר.

מתוך זה, הרבעון הרביעי תרם 45 מיליון דולר לשורה התחתונה, כלומר רווח נקי של 6 סנטים למניה, בהתאם לתחזיות האנליסטים. התזרים מפעילות בשנה שהסתיימה היה 602 מיליון דולר, ולחברה היו בסיומה מזומנים בהיקף 1.8 מיליארד דולר.

באשר ל-2026, מובילאיי מספקת תחזית לפיה היא צופה הכנסות של 1.9-1.98 מיליארד דולר. באמצע טווח התחזית מדובר על צמיחה בשיעור של כ-2.4%. בשוק ציפו ליותר, כשקונצנזוס האנליסטים היה להכנסות של 2 מיליארד דולר בשנה הקרובה.

"אני גאה בצוות של מובילאיי על השגת תוצאות 2025 שהצליחו לעלות באופן משמעותי על הציפיות הראשוניות שלנו", אמר נשיא ומנכ"ל מובילאיי, פרופ' אמנון שעשוע. "אנו פותחים את שנת 2026 עם מומנטום חזק ועם פעילויות מניבות מזומנים המאפשרות לנו לממן המשך השקעה בקידום ומימוש מוצרינו ברחבי הפורטפוליו שלנו. שאיפתנו היא להוביל באופן מקיף בתחום ה‑Physical AI הן בכלי רכב אוטונומיים והן ברובוטיקה הומנואידית. מפת הדרכים המוצרית שלנו בתחום האוטומוטיב ערוכה למנף את הביקוש הגובר למערכות ECU יחידות וחסכוניות המאפשרות נהיגה hands-free לכלי רכב בהיקפי ייצור גבוהים כמו גם למערכות נהיגה ללא נהג לשירותי רובוטקסי אוטונומיים".

מובילאיי שבשליטת אינטל נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 8.9 מיליארד דולר, ועם פרסום הדוחות המניה נחלשת לרמות שקרובות לשפל שנרשם במניה לאחרונה.

מוקדם יותר החודש, שעשוע דיבר בכנס הטכנולוגיה CES. במצגת שערך הוא התייחס לצבר ההזמנות של החברה לשנים הבאות, ואמר כרקע לדבריו, כי "אנחנו עם קצת פחות מ-2 מיליארד דולר הכנסות ב-2025". כתוצאה מכך, המניה קפצה - ככל הנראה משום שהמשקיעים העריכו שהתוצאות בדוחות יהיו קרובים יותר ל-2 מיליארד דולר. זמן קצר לאחר מכן החברה פרסמה דיווח ובו הבהירה כי לא מדובר באינדיקציה מדויקת להכנסות בשנת 2025 אלא הצהרה כללית על גודל העסק כיום, בהשוואה לצבר ל-8 השנים הבאות (שעומד על 24.5 מיליארד דולר), והמניה נחלשה.

לפי התחזית שפורסמה היום גם ב-2026 מובילאיי לא תגיע ל-2 מיליארד דולר הכנסות. עם זאת, ייתכן שמדובר שוב בפרקטיקה שמובילאיי נקטה בה בשנה שעברה: אז היא פרסמה תחזית שאכזבה את המשקיעים אך בשיחת הוועידה אמרה להם שהתחזית שמרנית במכוון. בסופו של דבר התחזית עודכנה כלפי מעלה לאורך השנה.