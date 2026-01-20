וול סטריט נהנתה מרצף של שלוש שנים עם תשואות גבוהות, אשר באו לידי ביטוי בזינוק של כ־80% במדד הדגל האמריקאי, S&P 500. אלו, הונעו בעיקר הודות למניות ענקיות הטכנולוגיה, שזינקו בעשרות ולעיתים אף מאות אחוזים לאור העניין הגובר בטכנולוגיות המבוססות על בינה מלאכותית - עד השנה שעברה.

● המשקיעים נזכרו מחדש במכסים של טראמפ - והם לא אוהבים את זה

● מאבק הירושה על תפקיד יו"ר הפדרל ריזרב עולה מדרגה ומאיים על הדולר

מגמה זו נמשכה גם אל תוך השנה החדשה (2026), כאשר מדד הדגל האמריקאי רשם עליות של כ־1.2% והנאסד"ק רשם עלייה של 1.3% מתחילת השנה האזרחית. אלא שבעוד שבשנים החולפות אלו היו הכוכבים הגדולים, מי שגנב את ההצגה בפתח השנה הנוכחית הוא מדד ראסל 2000, מדד המניות בשווי קטן (Small Cap), שרשם את תחילת השנה החזקה ביותר שלו מאז 2021, עם עלייה של כמעט 8%.

גם בסיכום השבוע החולף בזמן שמדדי המניות המובילים בוול סטריט רשמו ירידות מתונות, כאשר מדד S&P 500 ירד ב־0.4%, הנאסד"ק ב־0.7% והדאו־ג'ונס ב־0.3%, ראסל 2000 רשם עלייה של כ־2.4%. עדות נוספת לכוחן העולה של המניות מהשורה השנייה הגיעה השבוע ממדד S&P 500 במשקל שווה, המעניק משקל שווה לכל מניות המדד מבלי להתחשב בשווין. הוא עלה ב־0.7% בשבוע החולף בזמן שמדד הדגל רשם כאמור ירידות.

הכסף החכם עובר לעמדת הגנה

"אנחנו רואים עדות לרוטציה שמאפיינת את השוק מאז נובמבר האחרון, והתגברה בתקופה האחרונה", מסביר מתן שטרית הכלכלן הראשי של הפניקס. "במסגרת רוטציה זו, מניות קטנות־בינוניות, מניות ערך, שווקים בינלאומיים וסקטורים מחזוריים מציגים ביצועי יתר, בעוד שמניות הצמיחה, ובראשן הטכנולוגיה, מפגינות ביצועי חסר יחסיים לאחר שהובילו את השווקים בשנים האחרונות".

"חלק מזה נובע מהזזת כסף גדול של קרנות, כנראה מתוך תפיסה דפנסיבית", מוסיף רוברט כרמלי, מנהל השקעות ראשי בארבע עונות. "התפיסה היא שעל רקע העליות המאוד חזקות בשנים האחרונות בחברות הטכנולוגיה ושבע המופלאות (אנבידיה , מיקרוסופט , אפל , גוגל , מטא , אמזון , וטסלה ), בהנחה שיהיה איזשהו תיקון, אז היסטורית לפחות, המדדים היותר מאוזנים נוטים לעלות יותר או לרדת פחות. בנוסף, הן בדיסקאונט מסוים ביחס לחברות הגדולות".

לכך הוא מצרף גם את הורדת הריבית שהחלה לקראת סוף השנה שעברה בארה"ב. "הריבית יורדת והולכת להמשיך לרדת, וזו סוגייה מאוד משמעותית. צפויות, ככל הנראה, בין שלוש לארבע הפחתות ריבית בשנה הקרובה. היסטורית זה תהליך שמיטיב יותר דווקא עם מניות קטנות יותר. אלו חברות שיש להן פחות נגישות להון דרך שוקי ההון, כך שכל הורדת ריבית הופכת להיות מאוד משמעותית עבורן", מוסיף כרמלי.

המניות הקטנות ימשיכו לככב?

לנוכח הנתונים החזקים עולה השאלה המתבקשת, האם הקאמבק של המניות הבינוניות והקטנות צפוי להימשך? "להערכתנו זה משהו שימשיך לתוך שנת 2026", מעריך עמית רוזנצוויג, מנהל השקעות באי.בי.אי ניהול תיקים. "כל עוד הכלכלה האמריקאית חזקה ולא מראה סימני מיתון או סימני התמתנות, והריבית כנראה תמשיך לרדת בלחץ של טראמפ, נמשיך לראות רוח גבית למניות הללו".

"החברות הללו נמצאות בתמחור יותר נוח. בנוסף, רוב השוק היה בחשיפת חסר משמעותית למניות שורה שנייה ושלישית, ועכשיו אנחנו רואים את ההתאמות, שכנראה צפויות להימשך בהמשך השנה", מוסיף רוזנצוויג.

גם בבנק השוויצרי לומברד אודייר צופים כי השנה הקרובה תעמוד בסימן התאוששות המניות הקטנות והבינוניות, בעיקר בשווקים המפותחים. "אנו מצפים כי מניות קטנות ובינוניות ימשיכו להציג ביצועי יתר גם בשנת 2026", כתבו כלכלני הבנק בתחזית שהוציאו לאחרונה. "מנועי הצמיחה כוללים האצה בצמיחת רווחים, תמחור אטרקטיבי ביחס למניות הגדולות, שיפור פריון כתוצאה מהטמעת טכנולוגיות בינה מלאכותית, גידול בפעילות מיזוגים ורכישות ושינויים אפשריים במדיניות הסחר בארצות הברית".

בתוך כך, לדעת כרמלי מארבע עונות, המבחן הגדול של המניות הקטנות והבינוניות יהיה בחודש וחצי הקרובים עם פרסום הדוחות השנתיים. "כל פעם שראינו ריצה כזאת של הראסל או של מדדים יותר מאוזנים הגיעה עונת דוחות והענקיות הדביקו את הפער. אני בספק אם זה יקרה בעונה הנוכחית, אבל הן יכולות בהחלט לסגור את הפער מהר מאוד. בשלוש השנים האחרונות, 7 המופלאות הגדילו את הרווחיות שלהן במצטבר בשיעור של 127%, בזמן שיתר 493 החברות במדד הציגו צמיחה של 12% בלבד", הוא מסביר.

המגמה עוד לא הגיעה לת"א

בזמן שבארה"ב מדדי המניות הבינוניות והקטנות הכו את המדדים המובילים מתחילת השנה, בארץ מדדי הגדל המשיכו לתת את הטון. כך, מאז נפתחה 2026 עלו מדד ת"א 35 ו־125, הכוללים את החברות הגדולות בשוק המקומי, בכ־9%. באותה התקופה, מדד 60 SME, הכולל את 60 המניות הגדולות בשוק שאינן נכללות במדד ת"א 125, עלה בכ־6%.

עם זאת, בבורסה לניירות ערך מעריכים כי שנת 2026 עשויה דווקא להיות שנה שבה מדד המניות 60 SME "יקבל חשיפה מוגברת אשר תקבל ביטוי בתמחורי החברות במדד". לדבריהם, "שוק המניות בתל אביב אינו שוק של 125 מניות והוא כולל כ־540 מניות. מיקוד המשקיעים ב־125 החברות הגדולות גורם לרוב המכריע של המשקיעים להחמיץ את הפוטנציאל הקיים במניות האחרות הרשומות למסחר".

"היקף הנכסים העוקבים אחר מדד 60 SME עומד על כ־700 מיליון שקל, סכום המהווה כ־3.5% מהיקף הנכסים העוקב אחר מדד ת"א־90, בעוד היחס בין שווי השוק של החברות הנכללות במדדים אלו עומד על כ־20%", מציינים בבורסה.

"מי שמשקיע מקבל את הכלכלה הישראלית"

בין המניות המצטיינות במדד המניות הקטנות של ת"א, אפשר למנות את החברה הביטחונית עשות אשקלון שקפצה ב־41% מתחילת השנה, מניית הטענת הרכב החשמלי אלקטריאון שקפצה ב־32% וקרן התשתיות קיסטון (בעלת השליטה באגד) שעלתה בכ־28% באותה תקופה.

"כל עוד יש זרימה של כסף לתוך השוק, SME 60 בהחלט ימשיך לעבוד", מעריך רוזנצווייג מאי.בי.אי. "ב־SME60 מקבלים פיזור רחב מאוד של חברות תשתיות, בתי השקעות, נדל"ן מהשורה השנייה השלישית וגם קצת טכנולוגיה. מי שמשקיע במדד מקבל את הכלכלה הישראלית, כי לרוב לא מדובר בחברות יצואניות או גלובליות, ולכן מי שאופטימי על הארץ וחושב שישראל תמשיך להראות נתוני צמיחה גבוהים זה בהחלט מדד טוב להיחשף אליו", הוא מסכם.