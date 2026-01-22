הבורסה לניירות ערך בתל אביב דיווחה אתמול (ד') בערב כי נכנסה למשא-ומתן קונקרטי למכירת פעילות המדדים שלה לגוף זר, עמו היא צפויה לקיים גם שיתוף-פעולה אסטרטגי. מכירת הפעילות, לה הכנסות שנתיות של כ-25 מיליון שקל, נועדה להציף ערך לבעלי המניות של הבורסה, הנסחרת כיום בשווי של 11 מיליארד שקל.

הדיווח אמש הגיע לאחר שחודש יוני האחרון, בעיצומו של מבצע "עם כלביא", הודיעה הבורסה כי שכרה את שירותו של בנק ההשקעות ג'פריס לטובת בחינת אפשרות למכירת הפעילות, הכוללת בעיקר עריכה וחישוב של מדדי המניות ואיגרות החוב בשוק המקומי.

על-פי ההערכות, בצד הרוכש צפויה לעמוד אחת החברות המובילות העוסקות בתחום ניהול מדדים, דוגמת דאו ג'ונס, MSCI ,S&P ,FTSE Russell ו-STOXX. בשנה שעברה העריכו גורמים בשו כי הבורסה תבקש למכור את הפעילות, לה הכנסות שנתיות של כ-25 מיליון שקל, תמורת 300-400 מיליון שקל, אך לא מן הנמנע כי סכום זה עשוי לגדול לאור הגאות בשוק המקומי.

מימוש של פעילות צומחת

כחלק מפעילותה, עורכת הבורסה ומחשבת מדדי מניות ואיגרות חוב. במסגרת זו, היא מעדכנת פעמיים בשנה (בחודשים מאי ונובמבר) את מדדי המניות, המתבססים על שווי שוק (ת"א 35, 90 וכו') וכן על תחום פעילות (נדל"ן, בנקים, נפט וגז, טכנולוגיה וכו'), ופעם בחודש היא מעדכנת את הרכב מדדי איגרות החוב.

מדדים אלה מספקים תמונת מצב בנוגע למתרחש בשוק ובסקטורים השונים, אך גם מאפשרים מעקב של המשקיעים אחריהם, בעיקר באמצעות קרנות סל ומכשירים פיננסיים נוספים.

בשנים האחרונות, לאור עניין גובר בקרנות סל ובמכשירים מחקי מדדים, שווי הנכסים העוקבים אחר מדדי הבורסה צמח לכמעט 103 מיליארד שקל: מתוכם, כ-51.8 מיליארד שקל בגין מדדי מניות וכ-51.1 מיליארד שקל בגין מדדי אג"ח ומק"מ.

בשנת 2024 הכניסה פעילות המדדים לבורסה כ-25 מיליון שקל - צמיחה של כמעט 150%, ביחס להכנסות 2023. זו נבעה, בין היתר, מהגידול בנכסים העוקבים אחרי המדדים, אך בעיקר מעלייה משמעותית בתעריף אותו גובה הבורסה מבתי ההשקעות בתמורה לשימוש בהם, אשר נכנסה לתוקפה במלואה במהלך 2024.

על כן, בחודש יוני האחרון העריכו גורמים בכירים בשוק כי פעילות המדדים עשויה להימכר תמורת 300-400 מיליון שקל. זאת, על בסיס הנחה שהיא תימכר במכפיל של 10-15 על ההכנסות השנתיות שלה. מהמכירה צפויה הבורסה להכיר ברווח חד-פעמי משמעותי של מרבית התמורה שתקבל.

יתמוך במכפיל הגבוה?

מאז שהפכה לחברה ציבורית בשנת 2019, הבורסה הצליחה לשפר את תוצאותיה מדי שנה, תוך שהיא נהנית מהעלייה בהיקפי המסחר וממעמדה כשחקן יחיד ללא תחרות בשוק המקומי. שווי מניית הבורסה זינק פי 13 מאז אותה הנפקה, כשרק בשנה האחרונה היא סיפקה תשואה חלומית של כ-200%.

כעת, מכירת פעילות המדדים נועדה להציף ערך נוסף לבעלי המניות של הבורסה, הנסחרת כיום בשווי של 5.8 מיליארד שקל, ואולי אף לתמוך במכפיל הרווח הנדיב (מעל 74) שבו היא נסחרת. ברקע - הצמיחה בשנים האחרונות שנבעה בין היתר מהעלאת התעריפים אותם היא גובה.

זאת, לאחר בשנת 2022 החליטה הבורסה להעלות את תעריף השימוש במדדים. על רקע העלייה בפופולריות של מכשירים עוקבי-מדד, ביקשו שם להגדיל את שיעור העמלה שהם גובים פי 10, לכ-0.05% משווי השוק של המכשירים העוקבים. בבורסה טענו אז כי המהלך נועד להשקעה בתחום המדדים ולפיתוחו. מי שהתנגדו למהלך הם איגוד מנהלי קרנות ההשקעה, שעד לשינוי שילמו לבורסה שיעור של 0.005% משווי הנכסים, ומקסימום של עד 9,000 שקל עבור כל מוצר.

בעקבות פניית האיגוד לרשות התחרות, שטען לניצול לרעה של ה"מעמד המונופוליסטי" של הבורסה, החליטה רשות ניירות ערך להתערב וקבעה שיעור עמלה של 0.03% (לצד ביטול תקרת המקסימום), אשר נכנס לתוקף באופן הדרגתי והושלם בתחילת שנת 2024. בכך ייצרה לעצמה הבורסה פעילות עם הכנסות משמעותיות, שגם נהנית מהצמיחה בשווי השוק של קרנות הסל, שצמחו בשנתיים האחרונות בשיעור של 77%.

שינוי התעריפים חשף את השווי האמיתי של פעילות המדדים. אם בשנת 2022, טרם השינוי, עמדו הכנסות הבורסה מהפעילות על כ-3 מיליון שקל - הרי שכעבור שנתיים היא הפכה לפעילות עם הכנסות הגבוהות פי שמונה. הבורסה אומנם לא חושפת את נתוני הרווחים של פעילות זו, אך ניתן להעריך כי גם הם צמחו בשיעור משמעותי ותרמו לשורה התחתונה.