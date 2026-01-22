מאז תחילת שנת 2025, עדים המשקיעים בתל אביב לגל מימושי מניות חסר תקדים בבורסה המקומית. על פי בדיקת גלובס, רק מתחילת השנה הנוכחית מימשו בעלי שליטה ועניין בחברות הנסחרות מניות בהיקף של מעל 2.5 מיליארד שקל - כמחצית מהיקף המימוש שנרשם בשנת 2024 כולה (שהייתה גם היא שנה טובה בשווקים). בסך הכול מצטבר היקף המכירות של בעלי עניין בשנה האחרונה לנתון שיא, שחצה את רף ה־20 מיליארד שקל.

● בורסה ללא הסדרי חוב: האופוריה בשוק האג"ח שוברת שיאים

● יועצת ההשקעות הבכירה שמציעה: כך תבחרו את הסקטורים המנצחים

הסיבה לגל המימושים חסר התקדים הזה היא העליות החדות בבורסה התל אביבית, שמדד הדגל שלה הניב יותר מ־50% בשנה החולפת, ושלא פחות מ־45 חברות הנסחרות בה יותר מהכפילו את ערכן. בד בבד, כמחצית מהמניות בבורסה סיפקו בשנה החולפת למשקיעים תשואה דו־ספרתית (לפחות 10%), וקרוב ל־150 מניות זינקו ביותר מ־50%.

לצד בעלי השליטה ומנהלי החברות, מי שהצטרפו בחודשים האחרונים לחגיגת המימושים הם מנהלים בדרגי ביניים ועובדי החברות. הגאות במחירי המניות הפכה אופציות שמחזיקים עשרות עובדים לבעלות שווי של מיליוני שקלים, דבר שלרוב היה נחלתם הכמעט בלעדית של עובדי ההייטק הישראלים, ופסח על ענפי התעסוקה המסורתיים.

בדיקת גלובס מעלה כי בשנה החולפת, מימשו שורה ארוכה של מנהלים שכירים בחברות ציבוריות מניות בהיקף של מעל למיליארד שקל (מהם כ־100 מיליון שקל מתחילת 2026). זאת, לצד החזקה באופציות ומניות שערכן האמיר בעשרות אחוזים ושוות כיום מיליארדי שקלים רבים.

הבכירים שמימשו במיליונים

שלא במפתיע, בראש טבלאות המממשים השכירים ניצבים מנכ"לי חברות ציבוריות, שנפגשו עם מאות מיליוני שקלים הודות לרכיב נדיב של תגמול הוני בשכרם. מי שבלט מעל כולם הוא מנכ"ל יבואנית הרכב קרסו מוטורס, איציק וייץ, שמימש בשנה שעברה מניות החברה בהיקף 122 מיליון שקל. אל וייץ הצטרף גם סגנו, אורן אלעזרא, שמכר מניות בכ־38 מיליון שקל. השניים ניצלו זינוק של כ־130% במניית קרסו מוטורס בשנה שחלפה.

וייץ ואלעזרא לא לבד. עמם בצמרת שלושת מנהליה לשעבר של חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י, שעזבו את החברה על רקע חילוקי דעות עם בעל השליטה עופר ינאי. הללו מכרו אשתקד את כל החזקותיהם (שקיבלו טרם הנפקת נופר) לגופים מוסדיים, כאשר המנכ"לים המשותפים נדב טנא ושחר גרשון מכרו את מניותיהם תמורת 224 מיליון שקל במצטבר, ואילו סמנכ"ל הכספים, נעם פישר, מכר מוקדם יותר את החזקותיו תמורת 148 מיליון שקל.

מממש בולט נוסף הוא אופיר שריד, מנכ"ל חברת המרכזים המסחריים מליסרון, שמכר בשנה החולפת מניות שקיבל עם כניסתו לתפקיד בסוף שנת 2019, תמורת כ־26.5 מיליון שקל. לצידו בלטה גם דינה בן טל גננסיה, המנכ"לית הפורשת של חברת התעופה אל על, שמכרה בשנה החולפת מניות בהיקף של כ־15.5 מיליון שקל, על רקע העליות החדות במניה.

מאור דואק, מנכ"ל חברת האשראי החוץ בנקאי מניף, מכר מניות בכ־21 מיליון שקל, ומנכ"ל אלקטרה הוותיק, איתמר דויטשר, מכר מניות ב־13 מיליון שקל.

המיליונרים של בתי ההשקעות

גל המימושים לא פסח גם על המנהלים בדרג הביניים. כך למשל, מתחילת שנה זו מימשו שישה מנהלים בבית ההשקעות מיטב מניות בהיקף של כ-17 מיליון שקל. אלו, העמידו את סך המימושים של בכירי מיטב בשנה האחרונה על כמעט 40 מיליון שקל. גם לאחר המימוש מחזיקים ששת המנהלים מניות בהיקף של מעל 51 מיליון שקל.

מי שהובילו את המימוש בבית ההשקעות בחודש האחרון הם גיא מני, מנהל ההשקעות הראשי במיטב גמל ופנסיה, ואושר טובול מנכ"ל החברה הבת מיטב טרייד. לצדם מכרו גם מנכ"לי החברות הבנות הנוספות חגי אורן (מיטב גמל ופנסיה), אודי תייר (מיטב ניהול תיקים) וליאור כגן (מיטב קרנות נאמנות) מניות בהיקף שמגיע לכ-6 מיליון שקל.

המימוש של בכירי מיטב מגיע על רקע זינוק של מעל 240% במחיר מניית החברה בשנה האחרונה, שהשלים קפיצה של מעל 1,000% בשנה האחרונה. לצד יתר בתי ההשקעות המובילים בישראל, גם מיטב נהנה בשנים האחרונות מהסנטימנט החיובי בשוקי המניות - שתורגם לתשואות גבוהות באפיקי ההשקעות השונים והוביל לזינוק בהיקף הנכסים המנוהלים. כפועל יוצא נרשם זינוק חד בהיקפי ההכנסות, הרווחים ושווי השוק של בתי ההשקעות - בהובלת מיטב.

בית השקעות נוסף שנהנה מהגאות בשווקים הוא אי.בי.אי, שמנייתו זינקה בכמעט 94% בשנה האחרונה (השלימה קפיצה של כ-500% בשלוש שנים). בחודש שעבר מכרו שורה ארוכה של עובדי בית ההשקעות אופציות, שניתנו לעשרות עובדי החברה לפני כשלוש שנים במסגרת חגיגות היובל של אי.בי.אי, בהיקף כולל של כ-50 מיליון שקל. בראש המממשים עמדו שמונה בכירי החברה, שמימשו אופציות בהיקף של כ-23 מיליון שקל. בין אלה: המשנה למנכ"ל אורן כהן, מנהל הקרנות אורי בן דב, וכן אלון דורי ושלמי חנם.

הבוננזה של הבורסה בת"א עצמה

חברה נוספת בתחום הפיננסים שהעובדים בה נהנו מהפריחה בשוק המקומי בשנתיים האחרונות, היא הבורסה לני"ע עצמה. בשנה האחרונה קפצה מניית החברה, בניהולו של איתי בן זאב, במעל 173% לשווי של כ-10.5 מיליארד שקל. מי שניצלו את הקפיצה במניה הם עשרת בכירי הבורסה, בהם הדוברת וסמנכ"לים בכירים אחרים, שמימשו מניות שברשותם בתמורה כוללת של מעל 90 מיליון שקל. גם לאחר המכירה, עשרת מנהלי הבורסה (לא כולל המנכ"ל והיו"ר) מחזיקים מניות בשווי נוכחי של יותר מ-180 מיליון שקל. את המממשים בבורסה הובילו הסמנכ"לים אורלי גרינפלד, יניב פגוט, אורי שביט, יהודה בן עזרא ולירן גורדון.

לצד הבכירים, מי שעוד נהנו מהגאות במחיר המניה הם עובדי הבורסה, אשר לצד השכר הנאה לו הם זכאים (בעלות חודשית של מעל 55 אלף שקל לעובד בממוצע), גם מחזיקים בנתח ממניותיה ששוויו קפץ למאות מיליוני שקלים. במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם ב־2017, הוקצו לכ-250 עובדי הבורסה מניות בגין שינוי המבנה שלה, שהיוו באותו זמן כ־6% מהון המניות המונפק של החברה. הקצאת המניות באותה העת בוצעה לפי שווי חברה של כ-400 מיליון שקל בלבד.

הזינוק במניית הבורסה מאז משקף לנתח המניות שקיבלו העובדים שווי של כ-640 מיליון שקל - כ-2.6 מיליון שקל לעובד בממוצע (במונחי שווי השוק הנוכחי). על פי דוחות הבורסה כמחצית המניות שקיבלו העובדים כבר מומשו, ונכון לסוף 2024 נותרו בידי העובדים מניות שערכן הנוכחי בשוק עומד על כ-337 מיליון שקל.

המלחמות יצרו עשרות מתעשרים

לצד סקטור הפיננסים, מי שנהנו יותר מכל מהגאות בשוק המקומי הן החברות הביטחוניות, שמניותיהן זינקו בעשרות ולעיתים במאות אחוזים, בחסות המלחמה באוקראינה ובהמשך בישראל. מי שבלטו מעל כולן הן שתיים משיאניות התשואות בשוק המקומי בשלוש השנים האחרונות - נקסט ויז'ן ומנועי בית שמש. הזינוק במניותיהן הפגיש את מנהליהן הבכירים עם מיליוני שקלים, ואף הסב לעשרות עובדיהם רווחים משמעותיים.

במהלך השנה החולפת ניצלו מייסדי נקסט ויז'ן (מנהלים ומשקיעים ראשונים) זינוק של יותר מ-2,900% במחיר המניה, כדי למכור מניות בהיקף כולל של כ־770 מיליון שקל. וכאמור גם העובדים השכירים בחברה נהנו מזינוק בשווי האופציות שבידיהם. לאורך השנים הקצתה נקסט ויז'ן לשורה ארוכה של עובדים אופציות שהפכו למשתלמות במיוחד, כחלק מתוכנית כוללת בהיקף של כ־2 מיליון אופציות. על פי ההערכות, האופציות חולקו (בצורה לא שווה) למרבית עובדי החברה, שמעסיקה מעל 100 עובדים.

כך למשל, לפני קצת פחות משנתיים הקצתה נקסט ויז'ן אופציות לכ־30 עובדים שאינם נמנים עם ההנהלה. האופציות, שאותן יוכלו העובדים להתחיל ולממש כבר בחודש הבא, שוות כיום 107 מיליון שקל, בזמן שמחיר המימוש עומד על כ־16.4 מיליון שקל בלבד. כלומר, עד כה רשמו העובדים רווח על הנייר של מעל 90 מיליון שקל, המשקפים רווח של מעל 3 מיליון שקל בממוצע לעובד.

לצד נקסט ויז'ן, גם מנהלי ועובדי יצרנית משפצת המטוסים מנועי בית שמש נהנו מזינוק של מעל 2,900% במניה בשלוש השנים האחרונות. במהלך השנה החולפת ניצלו זאת עשרת המנהלים הבכירים בה כדי למכור מניות בהיקף כולל של כ-82 מיליון שקל. עד כה מתחילת השנה כבר נרשמו מימושים של כ-33 מיליון שקל. מי שהוביל את המכירה היה מנכ"ל החברה, רם דרורי, שמכר בשנה החולפת מניות בסך כ-40 מיליון שקל (מתוכם 19 מיליון בחודש האחרון).

בשנת 2021 ביצעה מנועי בית שמש הנפקת אופציות חריגה לכמעט 600 עובדיה. עם זאת, מאז ההקצאה חלק גדול מהאופציות מומשו ברווח של עשרות אלפי שקלים בממוצע לעובד. עובדים שבחרו שלא לממש את האופציות שברשותם, מורווחים כעת על הנייר בממוצע בכ־242 אלף שקל.