האופוריה בבורסה של ת"א אינה נחלת שוקי המניות בלבד. גם שוק האג"ח, הסולידי יותר, מגלם כיום אופטימיות חריגה, שתודלקה עקב שתי הפחתות רצופות של ריבית בנק ישראל (לרמה נוכחית של 4%). בחודש החולף טיפס מדד תל גוב־כללי, שבו רשומות כלל האג"ח של ממשלת ישראל, בכ־1%, בזמן שמדד תל בונד 20 הכולל את האג"ח הקונצרניות הגדולות בשוק עלה ב־0.6%. בשנה האחרונה עלו שני המדדים הללו ב־6.3% ו־6.5% בהתאמה.

דוח מקיף שערכה מידרוג על מרווח התשואות בין התשואות של האג"ח הממשלתיות לאלה הקונצרניות (הנחשבות למסוכנות יותר) בת"א, מלמד כי המרווח (השקלי) ביניהן הוא הנמוך ביותר בקרב הנתונים ההיסטוריים שנמדדו מאז שנת 2015. רמת השפל הנוכחית נמוכה מרמת השפל הקודמת שנרשמה בשנת 2021, ולפניה בשנת 2014.

כך למשל עומד המרווח בין האג"ח הממשלתיות לחוב שהנפיקו חברות המדורגות בקבוצת ה־A על 0.97%, כאשר בסוף דצמבר 2024 הוא עמד על 1.2%. לשם השוואה, בשפל הקודם של המרווחים בקבוצת הדירוג המדוברת, בשנת 2021, המרווח עמד ל-1.3%.

"המרווחים הצטמצמו דרמטית", מאשר טמיר שפירא, מנכ"ל אילים קרנות נאמנות. "המרווח בין התשואה לפדיון במדד תל בונד 20 למקבילות הממשלתיות עומד על 0.7%, בעוד שלפני ה־7 באוקטובר הוא עמד על 1.4%. זה אומר שעבור המשקיעים, הפיצוי שהם מקבלים בגין תוספת הסיכון שהם לוקחים באג"ח הקונצרניות, הצטמצם דרמטית".

בשוק האג"ח הקונצרניות של ת"א נסחרות כיום כמעט 1,000 סדרות (כולל במערכת רצף מוסדיים) - חוב כולל בהיקף כ־570 מיליארד שקל.

בינתיים בלי דיפולטים

בסקירה של ד"ר אביגיל קוניקוב־ליבנה, קצינת אשראי ראשית בחברת הדירוג מידרוג, נכתב בין היתר כי אם בוחנים את הענפים השונים של החברות בבורסה, מגלים דמיון (שונות נמוכה) במרווח הנמוך שלהם ביחס לאג"ח הממשלתיות. כל זאת נכון למעט ענף אחד, נדל"ן מניב בחו"ל.

בענף זה נכללות חברות נדל"ן זרות שהתאגדו באיי הבתולה לטובת גיוס חוב בת"א, אך גם חברות נדל"ן מניב ישראליות הפועלות בחו"ל כדוגמת ג'י סיטי. "התשואות לפדיון והמרווחים ביחס לאג"ח הממשלתיות גבוהים בהשוואה ליתר הענפים", מצאה קוניקוב־ליבנה, "כלומר המשקיעים רואים אותו כמסוכן יותר".

חיים כצמן, מייסד ומנכ''ל ג'י סיטי / צילום: אריק סולטן

צמצום המרווחים בשוק האג"ח, מסביר עודד מקלר, מנהל מחלקת לקוחות פרטיים באי.בי.אי, מייצג הערכה של המשקיעים לאיתנות ועמידה בשירות החוב של החברות המקומיות. מצד שני, גם המרווחים של אג"ח ממשלת ישראל (בשקלים) ביחס לאג"ח המקבילות של ממשלת ארה"ב (בדולרים) הצטמצמו עד היפוך. אג"ח ממשלת ישראל ל־10 שנים נסחרת בתשואה לפדיון של 3.89%, בעוד מקבילתה האמריקאית נסחרת בתשואה לפדיון של 4.27%. זה פער משוגע".

שפירא מקרנות אילים מציין כי בימים אלה "אנחנו רואים זרימה מסיבית של כספים בתיקי השקעות לכיוון של אג"ח מדינה. אם בעבר העוגן בתיק היה נחלק בין אג"ח מדינה לקונצרניות, היום יש הגדלה של רכיב המדינה".

האופוריה בשוק האג"ח הקונצרניות מתבטאת גם במיעוט הסדרי החוב שהתגבשו בשנה האחרונה, הכוללים שתי חברות נדל"ן זרות (BVI) - דה זראסאי ופסיפיק אוק (ראו מסגרת), לצד מספר הסדרי חוב "היסטוריים" הנגררים במשך שנים.

התוצאה: סך האג"ח הקונצרניות הנסחרות כיום בתשואה דו־ספרתית (כולל אלה שבהסדר חוב) עומד על 5.5 מיליארד שקל - פחות מ-1% מסך החוב הקונצרני. זאת למול כמעט חמישית משוק החוב הקונצרני שנסחר בתשואה כזו ("אג"ח זבל") בעקבות פרוץ המלחמה באוקטובר 2023.

קוניקוב־ליבנה ממידרוג טוענת כי "נכון שלא ראינו דיפולטים (חדלות פירעון) באג"ח של חברות מדורגות, שהן מהחזקות יותר במשק, ויש להן יכולות פיננסיות ועסקיות להתמודד עם כל מיני משברים. אבל צריך לקחת בחשבון שדיפולטים יכולים להגיע בעיכוב. זה שהריבית גבוהה, ומשקי הבית צריכים לעמוד בתשלומים יותר גבוהים על ההלוואות שנטלו, כן מעלה את סיכון האשראי של חברות".

דירקטוריות מתפטרות מחברת הנדל"ן שנקלעה להסדר: "המחזיקים כופים החלטות מעל ראשינו" באחד מהסדרי החוב שמתנהלים בשולי שוק החוב הקונצרני בת"א, נרשמה השבוע עזיבה צורמת של שתי דירקטוריות. ורד פורת, דירקטורית חיצונית (דח"צית) בפסיפיק אוק, ומיכל בריקמן, דירקטורית בלתי תלויה בחברת הנדל"ן המניב האמריקאית, הודיעו על סיום כהונתן תוך השמעת אמירות קשות לגבי התנהלות החברה. פסיפיק אוק היא קרן ריט הפועלת בהשקעות נדל"ן הזדמנותיות בבנייני משרדים ומגורים. חברת ה־BVI הנפיקה בעשור האחרון אג"ח בהיקף של כ־1 מיליארד שקל. בשנים האחרונות היא נקלעה לקשיים תזרימיים, בין היתר בשל עליית הריבית בארה"ב, ורואי החשבון צירפו הערת "עסק חי" לדוחותיה הכספיים. אג"ח פסיפיק מהסדרות ד' ו־ב' נסחרות כיום בתשואות זבל, של 70% ולמעלה מ־1,000% בהתאמה. במכתב ההתפטרות כתבו השתיים כי "בתקופה האחרונה פעלנו כמיטב יכולתנו על מנת לסייע לחברה להתמודד עם האתגרים העומדים בפניה. בין היתר פעלנו למנות מומחה בהבראת חברות, וכן ועדה למו"מ עם מחזיקי האג"ח. "אלא שבזמן האחרון אנו חשות, למרבה הצער, כי יכולתנו להשפיע על קבלת ההחלטות בחברה והכוונת דרכה, הולכת ונחלשת. מחזיקי האג"ח כופים על החברה החלטות במגוון נושאים, בכוחניות ומעל לראשינו, ואף בניגוד מוחלט להמלצותינו המקצועיות". הדברים, הן טוענות, הגיעו לשיא "כאשר בעיצומו של מו"מ ממושך מול החברה, הנאמן מטעם מחזיקי האג"ח הגיש לביהמ"ש בקשה חד צדדית לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר חוב - ללא הסכמת החברה ובניגוד מוחלט לעמדת הדירקטוריון. "אנו מתקשות לקבל מהנהלת החברה שיתוף פעולה ומידע הנחוץ לתפקוד תקין של הדירקטוריון. בנסיבות אלה, ידינו הולכות ונכבלות עד כי לא נותר הרבה מהפעלת שיקול דעת עצמאי, שהינו אבן היסוד לפעולת דירקטור בחברה. לא נותר לנו אלא להודיע על סיום כהונתנו כדירקטוריות בחברה", סיכמו. קראו עוד

סיכון בנדל"ן למגורים

מקלר מאי.בי.אי מציין כי מבחינת המשקיעים "הביטחון חזר לרמות ששררו טרום המלחמה. יש כאן ביטחון שממשלת ישראל תחזיר את חובותיה, וירידת התשואות באג"ח מבטאת מעין הנחה לפיה כל הורדות הריבית הצפויות (על ידי בנק ישראל) כבר בוצעו למעשה.

"יש גם ציפייה להעלאת דירוג לישראל. ייתכן שזה מתבסס על תחושה שמבחינה ביטחונית הוסר איום גדול מאוד. כמו כן, לגבי שוק החוב האמריקאי יש סימני שאלה שנוגעים למהלכי ארה"ב מול אירופה והחזית הרוסית, אז אולי משקיעים יוצאים משם".

האם יש עוד הזדמנויות באג"ח הקונצרניות?

מקלר: "כדאי לבחון מקומות שבהם אתה לא מוכן לשחק את המשחק, ולפעמים ללכת 2-3 צעדי ביטחון לאחור, כלומר לאג"ח של החברות הבטוחות. ושם להיכנס לבונקר במקומות הדפנסיביים, במטרה לחכות שיגיעו הזדמנויות ברגעים של פחד".

זאת, מאחר ש"ברגעי הפחד הפתיחה של מרווחי התשואות תהיה הרבה יותר אלימה. במדדי התל־בונד המסוכנים יותר אין כיום הסדרי חוב, ויש תחושת ודאות גבוהה. אך עדיין יש למשל סימני שאלה סביב נדל"ן למגורים", מוסיף מקלר. "אני ממליץ שכל אחד יבדוק את רמת החשיפה שלו, כדי לא להגיע למצב של התנהלות 'בטוח־בטוח־בטוח־אסון'".