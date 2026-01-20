ביום ב' דנה ועדת הכספים של הכנסת בסוגיית עתידן של קרנות הגידור בנאמנות, מוצר השקעה מתוחכם שבעבר היה מנת חלקם של מיליונרים וגופים מוסדיים בלבד, אך מזה כשנתיים מוצע לכלל הציבור.

מנתונים שאסף גלובס לגבי ביצועי קרנות הגידור "העממיות" בשנה החולפת, עולה כי כמה מהן הצליחו "להכות" את מדדי המניות המובילים בבורסה בת"א, שחוותה שנה חלומית, אך כלל הענף התקשה להציג תשואה עודפת.

כך, בעוד ש-6 קרנות גידור בנאמנות הניבו תשואה של מעל 51% (ברוטו), ממוצע התשואות בענף עמד על 25%, כמחצית מביצועי מדד הדגל התל אביבי (51% בת"א 125).

יש להדגיש כי התשואות שמציגות קרנות הגידור בנאמנות הן במונחי ברוטו, לאחר דמי ניהול אך לפני הפחתת דמי הצלחה למנהל הקרן, שעומדים בדרך כלל על 20% מהתשואה.

זאת ועוד: התשואה הממוצעת של הקרנות כוללת מגוון אסטרטגיות השקעה, כאשר חלקן מתמקדות במניות בחו"ל או באיגרות חוב. ועדיין, בשנת 2024 נרשמה תשואה ממוצעת של 29% (ברוטו) בקרב הקרנות הללו, מעט גבוה ממדד ת"א-125.

מהבדיקה עולה כי קרן הגידור בנאמנות המצטיינת לשנת 2025 היא הראל מולטי-סטרטג'י, שרשמה תשואה שנתית חלומית של 78% ובשנתיים של 164%. שווי נכסיה נאמד ב-641 מיליון שקל (הקרן השנייה בגודלה בענף, לאחר מור אסטרטגיות אג"ח), והיא נעזרת ביועצים מעולם קרנות הגידור המסורתיות - בכירי קרן הגידור טוליפ קפיטל של מיכה מלכה, שכוללים את ברוך ציבין ומשה גבאי.

אורי שור, מנכ"ל הראל קרנות נאמנות, מציין כי ההחלטה להיעזר בכוכבים של ענף הגידור המסורתי השתלמה מבחינתו. "החלטנו להביא 'סופרסטאר' מבחוץ, מישהו בסגנון רונאלדו (בעולמות הכדורגל, ח"ש). אז בחרנו בקרן טוליפ", הוא מספר. "בקרן הגידור המנייתית הנוספת שלנו שמשקיעה בחו"ל חברנו לבכירי קרן הגידור קאי קפיטל (תמיר גלוסקה ותמיר חרמץ, ח"ש)".

בשנה החולפת, הוא מוסיף, "גייסנו המון לקרנות האלה. הגיוסים לקרן המולטי-סטרטג'י הגיעו בעיקר ממערך הייעוץ הבנקאי, אשר עדיין לא נכנס במלוא עוצמתו לסגמנט הזה. רק בנקים ספציפיים נכנסו אליו עד כה, ואחרים עדיין מחכים לראות צבירה של תשואות (track record). שאר הגיוסים הגיעו מפמילי אופיס, יועצים פיננסיים וגופים דומים".

אורי שור, מנכ''ל הראל קרנות נאמנות בהראל פיננסים / צילום: ורדי כהנא

במקום השני בדירוג התשואות נמצאת מיטב לונג שורט, שרשמה תשואה של 68% (ו-112% בשנתיים). הקרן מנוהלת על ידי דני בן יאיר, מנהל השקעות ותיק ומוערך. במקום השלישי ניצבת קרן פוקוס לונג/שורט שרשמה 58% תשואה אשתקד, אך אין לה שנתיים מלאות של תשואה, שכן היא הושקה במהלך 2024. במקום הרביעי קרן ילין לפידות מולטי-סטרטג'י, שמנוהלת על ידי יניב קורן, סמנכ"ל השקעות בקרנות הנאמנות של החברה.

בתחתית העשירייה המובילה נמצאות קרנות הגידור איילון זבולון לונג שורט גלובלי, פורצ'ן מולטי-סטרטג'י ומגדל ישראל קוואנטטיב סטרטג'יס, שעלו כל אחת ב-40% אשתקד. קרן הגידור בנאמנות הגדולה בשוק היא מור אסטרטגיות אג"ח, והיא פועלת בתחום סולידי יותר תחת ניהולו של יוטב קוסטיקה. התשואה שלה אשתקד עמדה על 9.6%, נתון מכובד לקרן אג"חית.

פיקוח ויתרון מיסוי

קרנות הגידור בנאמנות הן פרי פיתוח שקידמה רשות ניירות ערך מול הכנסת, והחל לפעול באפריל 2023. הן פועלות במתכונת דומה לקרן נאמנות ונסחרות בבורסה בת"א. בניגוד לתעשייה המסורתית של קרנות הגידור הפרטיות, סכום הסף להשקעה בהן נמוך, הן מציעות שקיפות גבוהה, תחנת יציאה (וכניסה) מדי חודש, וגם פיקוח הדוק מצד רשות ני"ע.

בזכות השקיפות ניתן לראות כי נכון לסוף אוקטובר, המניות הפופולריות בהראל מולטי-סטרטג'י, הקרן המצטיינת, היו בין היתר לאומי (7% מנכסי הקרן), הפועלים (7%), דוראל אנרגיה (6.9%) וטבע (5.4%). ואילו במיטב לונג שורט המניות הבולטות היו אנלייט אנרגיה (5%), או.פי.סי (4.7%), כלל ביטוח (4.7%) והפניקס (4.7%).

קרנות הגידור בנאמנות גם מעניקות יתרון מיסויי לעומת השקעה בקרנות המסורתיות - שבהן יש אירוע מס מדי שנה, על הרווחים. משקיעי קרנות הגידור בנאמנות משלמים רק בעת המכירה שלהן, כמו בקרן נאמנות רגילה, ועל פני שנים זהו יתרון משמעותי שעשוי להשאיר יותר תשואה בידי המשקיע.

ענף הגידור בנאמנות פיתה את כל השחקנים הגדולים בשוק ההון להציע את המוצר המתוחכם. קצב הגיוס לקרנות הללו גדל במהירות ובסוף 2025 עמד על 3.75 מיליארד שקל, זינוק של מעל 200% בתוך שנה. גורם בענף מציין כי מרבית הגידול נבע מגיוסים חדשים של כ-2 מיליארד שקל, והיתרה מעלייה בשווי הנכסים כתוצאה מהגאות בשוקי המניות.

מספר הקרנות הפועלות כיום עומד על 46, אלא שקצב הפתיחה שלהן "נתקע" בחודשים האחרונים, משום שתוקף הוראת השעה על פיה מתנהלות הקרנות הללו עדיין לא הוארך בכנסת ולא עבר בחקיקה ראשית. על פי ההערכות, עשרות קרנות גידור בנאמנות חדשות ממתינות לאישור רשות ני"ע.

"הגידור עולה ביוקר"

ליאור כגן מנכ"ל מיטב תכלית קרנות נאמנות, מציין כי הענף החדש "חווה את השוק בצורה טובה במהלך שלוש השנים שחלפו. לא היה משהו דרמטי שלילי". הוא מדגיש כי התשואות הנמוכות יותר בענף נובעות מכך שיש עלויות גידור כבדות. כגן מסביר כי אמנם "רוב קרנות הגידור יירדו בתקופה של ירידות, שכן אף אחד לא מגדר את התיק שלו ב-100%, כי זה 'יאכל' לו את כל התשואה. אך הן צריכות לדעת להתמודד יותר טוב עם תקופה של ירידות, ולרדת משמעותית פחות מהשוק".

ב-2025, מזכיר כגן, "היו אירועים חריגים שבמהלכם קרן הגידור שלנו (מיטב לונג-שורט) ביצעה גידור בשיעור של 20% מנכסי הקרן, והיינו גם במצבי גידור של 80% (הנכסים) ויותר. האירועים העיקריים היו הטלת המכסים של טראמפ באפריל, ואחר כך בפרוץ מבצע 'עם כלביא' ביוני".

כגן מוסף כי "מאחורי הקלעים של קרנות הגידור בנאמנות, האירועים שגידרנו עלו לקרנות בכמה אחוזי תשואה. אבל אם משהו מהסיכונים היה מתמשש והיו ירידות לאורך זמן, ההגנות היו מסייעות לשמור על הנכסים. הגידור אפשר להתמודד יותר טוב עם האירועים החריגים בשווקים".

"להנגיש לציבור הרחב"

יניב קורן מילין לפידות מסביר כי קרן גידור בנאמנות מאפשרת למנהלה חופש פעולה רב יותר בהשקעותיו: "בקרן נאמנות גמישה יש לעתים מינימום החזקה במניות של 50%, ובקרן גידור בנאמנות אפשר למשל לנוע בין 0% ל-100%, וגם להיעזר במינוף". כך מתאפשרת אחת האסטרטגיות הפופולריות של ענף הגידור שנקראת "לונג-שורט", שבה מנהל ההשקעות קונה מניות לטווח ארוך בחברה אחת, ומהמר על ירידה של מחיר מניה אחרת.

"יש הרבה יתרונות למוצר הזה (גידור בנאמנות)", אומר קורן, "אני מעריך שהוא יהיה מנוע צמיחה לענף קרנות הנאמנות בשנים הקרובות, ככל שיוסדר על ידי המחוקק. זו תהיה הזדמנות פז להנגיש אותו לציבור הרחב".