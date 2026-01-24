מניית מיקרוסופט בקיפאון: האם היא המפסידה הגדולה של המרוץ ל-AI?

בקיץ האחרון חשף אתר "דה אינפורמיישן", כי פרויקט השבבים של מיקרוסופט נתקל במכשול, וכי נדחתה בשנה לפחות השקתם של המאיצים הגרפיים - שבבים שמיקרוסופט מפתחת כדי להפחית את התלות במעבדים של אנבידיה ו-AMD. אלה היו חדשות עגומות עבור מי שהייתה מחלוצות הבינה המלאכותית, ונראתה לפני שלוש שנים כענקית הטכנולוגיה הראשונה שקופצת על העגלה.

באותה התקופה חגגה המתחרה גוגל את השבב שפיתחה יחד עם ברודקום לשימוש פנימי, TPU7, שהתברר כמה חודשים לאחר מכן כאחת הסיבות להצלחת אימון המודל הפופולרי שלה, ג'מיני 3. גם אמזון השיקה את הגרסאות שלה למעבדי אנבידיה - מעבד האימון "טרייניום" ומעבד ההסקה "אינפרנשיה". אלה הוצגו בכנס השנתי של אמזון, וזכו לפופולריות גם בקרב חברות כמו אנתרופיק ודקארט הישראלית.

בסוף 2022, פחות מחודשיים לאחר ש-OpenAI חנכה את עידן הבינה המלאכותית עם השקת ChatGPT, הייתה זו מיקרוסופט שמיהרה להשקיע 10 מיליארד דולר בענקית הבינה המלאכותית של סם אלטמן. היא גם הייתה הראשונה בקרב ענקיות הטכנולוגיה שהחדירה את מוצריה לשוק הארגוני, עם הצ'ט בוט קו-פיילוט, שנוסף ליישומי העבודה המשרדיים אופיס 365. בכך שימשה מיקרוסופט דוגמה לשוק כולו, באופן שבו הראתה כי מאחורי הבינה המלאכותית יש מודל עסקי שעובד היטב.

אלא שנכון להיום, עם הסכם גירושין מ-OpenAI, נסיגה בנתח השוק של קופיילוט ל-1.2% בלבד ופרויקט שבבים שמפגר אחר המתחרים, נראה כאילו מיקרוסופט צועדת הרחק מאחורי ענקיות הטכנולוגיה במרוץ החימוש ל-AI. יתר על כן, למרות קפיצה של 50% במחיר המניה במהלך החודשים שלאחר הכרזות המכסים של טראמפ מאפריל בשנה שעברה, נראה שבתמונה הכוללת - מניית מיקרוסופט נותרה קפואה בשנה האחרונה. היא איבדה כ-0.5%, לעומת הנאסד"ק שעלה ב-16.1% ולמדד S&P 500 שהוסיף 13%, ונמוך בהרבה מתחת לגוגל, שזינקה ביותר מ-64%, אם כי עדיין גבוה יותר מאמזון, שמנייתה איבדה כ-1.6% בכל השנה האחרונה. מניית שותפת פיתוח השבבים שלה, מארוול, צללה בשליש באותה התקופה, בזמן ששותפת פיתוח השבבים של גוגל, ברודקום, ייצרה תמונת מראה, עם צמיחה של 37%.

"החלה הפרויקט באיחור"

"כמו שאר חברות הענן - גוגל ואמזון - גם מיקרוסופט רצתה לפתח שבבים משלה כדי לחסוך בעלויות העיבוד, אבל היא החלה את הפרויקט באיחור, עדיין לא השיקה ממנו תוצרים ובסופו של דבר גם היום, בתחילת 2026, היא עדיין נסמכת על ספקיות חיצוניות של שבבים ומודלים", אומר שחר כהן, מייסד קרן הגידור לוסיד קפיטל.

שבבי ה"מאיה" וה"בראגה" שפיתחה היו אמורים להיות התשובה של מיקרוסופט למעבד ה-TPU של גוגל או למעבדי בלאקוול ורובין של אנבידיה. במקום זאת, השקתם נדחתה ככל הנראה ל-2028, ולפי הדיווחים, מיקרוסופט תתפשר גם על אופי המשימות שיוכלו לבצע - עד שתוכל להתגבר על כל מכשולי הפיתוח והמעבר לייצור. לפי הדיווח בדה-אינפורמיישן, מיקרוסופט שינתה את תוכניות הפיתוח שלה, והיא מתכוונת להשיק ב-2027 שבב גרפי חדש בשם מאיה 280, שיהיה יעיל וזול יותר מהשבב המקביל של אנבידיה, וייוצר במאות אלפי יחידות בשנה. לאחריו, ב-2028, היא תשיק את בראגה-אר (Braga-R), שיהיה קל יותר להרכבה ולייצור ויכיל גם זיכרון מהיר ורוחב פס גבוה. גם הוא צפוי להיות יעיל יותר ממעבד אנבידיה, אך עדיין לא לעקוף אותו ביכולות העיבוד שלו.

לא כל השבבים של מיקרוסופט נכשלו: היא השיקה בהצלחה מעבד ליבה מרכזי (CPU), שבב המנהל את המשימות בשרת או בחוות שרתים - המקביל למעבדי אינטל או מעבדי ה"גרייס" או ה"ורה" של אנבידיה, בשם קובאלט. עם זאת, מדובר בנישה שתחסוך בעלויות צריכת החשמל שלה רק באופן שולי, בהשוואה לעומסי החשמל האדירים שמכתיבים המעבדים הגרפיים.

"צוות פיתוח השבבים של מיקרוסופט לא יצר עד היום את הרושם כי מדובר בצוות מקצועי או מנוסה מאוד, והחברה משלמת על כך מחירים, כמו למשל בהתנהלות מול שותפת הפיתוח שלה, מארוול", אומר שחר כהן. "כאשר משנים לה את הגדרות הפיתוח תוך כדי עבודה, זה מייצר עיכובים. כשאתה עוטף כל זאת בתרבות הארגונית של מיקרוסופט, שהיא שמרנית ולא יודעת לרוץ מהר מספיק, חברות כמוה יכולות להגיב מאוחר מדי. כל זאת, כשהמתחרים מסביב, כמו ג'נסן הואנג באנבידיה, משיקים שבב חדש כל שנה, ואתה נדרש לקבלת החלטות מהירות מה אתה מפתח ומה לא.

"מיקרוסופט מעולם לא היתה מצטיינת במוצרים מעולים או בחדשנות אלא בהגעה מהירה ואפקטיבית לשוק. גם כאן היא תפעל באגרסיביות, ותדאג שלקוחות יישארו איתה לאורך כל הדרך, ותספק הנחות בין לבין העלאות מחירים עבור הלקוחות שצורכים גם את מוצרי ה-AI שלה", מסכם כהן.

עדיין תלויה ב-OpenAI

לא רק הניסיונות הלא מוצלחים של מיקרוסופט לעצמאות מול אנבידיה מדירים שינה מעיניהם של המשקיעים, אלא גם התלות הגדולה שעדיין נותרה לה ב-OpenAI. למיקרוסופט אין ככל הידוע מודלי AI משלה, והיא עדיין נסמכת על OpenAI כעל ספקית המודלים הכמעט בלעדית על פלטפורמת הענן שלה, אז'ור.

בתחום מוצרי ה-AI לצרכן היא כמעט נעלמה: נתח השוק של מנוע ה-AI שלה, קופיילוט, עומד כעת כאמור על 1.2% בלבד על פי סימילרווב, הרחק מאחורי ChatGPT עם 68%, וג'מיני של גוגל, שביצעה קפיצה נחשונית לנתח שוק של 18.2% בתחילת השנה, והיא הפלטפורמה הצומחת ביותר משנה לשנה, עם עלייה של 237% ביחס לינואר אשתקד בהיקף המשתמשים.

"מיקרוסופט הייתה בעבר הבטחה גדולה בבינה המלאכותית, ונראה היה שהיא תוכל להעלות משמעותית את מחירי חבילות האופיס באמצעות שילוב קופיילוט - אבל ההתלהבות הזו דעכה כשההבנה בשוק הייתה שהיא הצליחה לגבות מעבר למחיר הרגיל", אומרת אניה גימן, מנהלת מחלקת מניות חו"ל בחדר המסחר של לידר שוקי הון.

"עד הקיץ המשיכה מניית מיקרוסופט להיסחר בדומה למניות הביג-טק האחרות, אלא שאז חל פיצול ומאז היא יורדת בהדרגה, בין השאר בשל התלות הגדולה ב-OpenAI ובחשיפה אליה, וכן בשל עצם העובדה שהשוק רואה אותה כחלק מסגמנט התוכנה, שסובל מאז תחילת השנה מסנטימנט שלילי", מוסיפה גימן.

ברכה וקללה בו-זמנית

בעבר, עוצמתה של מיקרוסופט נמצאה בברית שכרתה עם OpenAI, אלא שהיום זו מביאה עימה ברכה וקללה בעת ובענה אחת. מחד, ענקית הבינה המלאכותית של סם אלטמן התחייבה להשקיע בתשתיות הענן של מיקרוסופט 250 מיליארד דולר במשך חמש שנים, החל משנת הכספים 2027. מיקרוסופט ממשיכה ליהנות מהסכם אקסקלוסיביות עם OpenAI, שממשיכה לפעול על שרתי אז'ור, כך שכל שאילתה ב-Chat GPT, או במנועי התמונות והווידיאו דאלי וסורה, משמעותה עיבוד מידע גם בשרתי מיקרוסופט. וכך, ענקית התוכנה ממשיכה להחזיק נתח של 27% מ-OpenAI, וליהנות מגישה חופשית למודלים שלה עד 2032.

אבל מאידך, מיקרוסופט חשופה מאוד לסיכונים שטמונים בחברה של סם אלטמן, שכוללים התחייבויות גדולות להשקעה בתשתיות, במקביל לנתח שוק מצטצמם והולך תוך תחרות מתעצמת עם גוגל ואנתרופיק. האחרונה חתמה עם מיקרוסופט על הסכם שלפיו ענקית התוכנה תשקיע 500 מיליון דולר מדי שנה בגישה למודל קלוד על מנת להפחית את התלות ב-OpenAI.

נוסף על כך, היכללותה של מיקרוסופט בין חברות התוכנה הגדולות, בפרט בתעודת הסל הפופולרית IGV, שסובלת מירידות מאז תחילת השנה, מציבה אותה בעין הסערה. "המשקיעים 'מענישים' את החברות שלדעתם נמצאות בתחום שנפגע על ידי כניסתה של הבינה המלאכותית, שוק שחסמי הכניסה אליו הופכים נמוכים יותר, ועל כן גם מיקרוסופט נפגעת, אף שביצועיה מצוינים", אומרת גימן. "החברה צומחת ב-15% בהכנסות משנה לשנה, ופלטפורמת הענן שלה צומחת בקצב גבוה במיוחד של 35%, לכן לא מן הנמנע שקיימת גם כאן הזדמנות".

"ההצלחה של קלוד קוד, כלי פיתוח התוכנה הידידותי למשתמש שיושב על המחשב האישי, מגשים את החזון שבעבר היה שייך לקופיילוט", אומר כהן. "למעשה, עד לפני מספר שנים היינו בטוחים שמיקרוסופט תגשים את ההבטחה לכלי פיתוח כזה, לא אנתרופיק. תמיד ייתכן שמנהלי ה-IT בחברות יחליטו בעוד כמה שנים לצמצם את מספר הכלים בארגון, אבל ספק אם יחליטו כך סתם לקצץ את מיקרוסופט, וכאן הכוח שלה, לכן מוקדם מדי להספיד את החברה.

"הכוח של מיקרוסופט נמצא בארגונים הגדולים שבהם היא כבר יושבת ושאותם היא משרתת. סוכני ה-AI עדיין לא נכנסו לארגון, וההנחה היא שברגע שהשוק יהיה בשל לכניסה כזו, מיקרוסופט תימצא בנקודת הזינוק הטובה ביותר".