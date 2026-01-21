הן היו כוח שמניע את השווקים, כעת הן מתפזרות ל-7 כיוונים

"שבע המופלאות" הפכו כיום כבר לחמש המופלאות, או אולי בכלל ארבע? נראה שיחס המשקיעים למניות הטכנולוגיה הגדולות של השוק כבר אינו כפי שהיה.

דרכיהן של החברות במה שהייתה פעם נבחרת מניות הענק (mega cap) האהובה על וול סטריט, התפצלו בשנה האחרונה, על רקע הגישה שמאמצים משקיעים מקצועיים ופרטיים כאחד של זהירות מוגברת כלפי בום ההוצאות על בינה מלאכותית (AI).

מבין השבע, רק אלפבית ואנבידיה הצליחו להשיג ביצועים גבוהים משל מדד S&P 500 בשנת 2025. ומתחילת שנה זו, חמש ממניות המופלאות מציגות ביצועים גרועים מאלה של המדדים הרחבים יותר. מנהלי השקעות גדולים טוענים שהכינוי, שכלל במקור גם את מיקרוסופט, מטא, אפל, אמזון וטסלה - כבר אינו שם נרדף להצלחה מופלאה בשוק המניות.

"המִתאם ביניהן קרס", אמר דיוויד בהנסן, מנהל ההשקעות הראשי בקבוצת בהנסן, "ומה שמשותף להן כעת הוא העובדה שהן חברות בשווי טריליון דולר".

זהו סימן לכך שתעשיית ה־AI התפתחה מאז תחילת השוק השורי בוול סטריט, והיום הסוחרים סלקטיביים יותר בהשקעותיהם מאשר בעבר. חלקם מצפים שהיתרונות של בינה מלאכותית יתפשטו לתעשיות כמו שירותי בריאות; אחרים מגדילים משמעותית את ההשקעה ביצרניות השבבים או בחברות האנרגיה, בהערכה שיספקו את הכוח לתנופת הבנייה של התחום.

"מתחילים לראות את זה מתרחב למקומות נוספים", אמר מייקל הרטנט, האסטרטג של בנק אוף אמריקה, אשר לזכותו נזקפת המצאת הכינוי "שבע המופלאות". השם מגיע מסרט המערבון הקלאסי שבו שבעה אקדוחנים גיבורים מצילים עיירה קטנה. היום הוא חוזה כי "שבע המופלאות הבאות יהיו חברות ענק שיוכלו להראות שאימוץ AI משנה את מהלך עסקיהן. אל תשכחו שבסרט - רק מעטים שורדים".

עדיין בעלות השפעה

משקיעים פרטיים, שרבים מהם היו מחזיקים נאמנים של שבע המופלאות, החלו גם הם לפזול לחלקים אחרים של השוק. משקיעי ריטייל אלה צמצמו מאוד את חלקם בנפח המסחר הכולל בשבע המניות הללו בשנה שעברה, בהשוואה לשנים 2023 או 2024, על פי Vanda Research.

מניית טסלה, שהייתה זמן רב החביבה על משקיעים פרטיים, חוותה את הירידה הגדולה ביותר בפעילות הקמעונאית. מחזור המסחר היומי הממוצע ירד ב־43% בשנת 2025, לעומת שיא ביקושים לפני שנתיים.

הרטנט אמר שהסיבה לכך שהתייחס למניות האלה כקבוצה מלכתחילה, הייתה המאפיינים המשותפים שלהן כחברות ענק מנוהלות היטב, עם דומיננטיות במגזר הטכנולוגיה. אך מרוץ החימוש של ה־AI חוצץ כבר תקופה בין 7 החברות.

במחנה ה"היפר־סקיילרז" (חברות ענק) נמצאות אמזון, אלפבית, מיקרוסופט ומטא, אשר מוציאות מאות מיליארדים על הכשרת מודלים חדשים, בניית מרכזי נתונים או הרחבת קיבולת מחשוב ענן. ואילו אנבידיה עדיין שולטת בשוק השבבים הדרושים ליישומים מתקדמים ביותר של AI.

היתר בינתיים משתרכות מאחור. מניות אפל פיגרו אחרי מדד S&P 500 בשנה שעברה, כשיצרנית האייפון ספגה ביקורת על כך שהוציאה פחות כסף והפסידה למתחרותיה במרוץ ה־AI. ביצועי מניית טסלה כאמור היו נמוכים משמעותית מחברותיה לקבוצה, אחרי שמכירות כלי הרכב החשמליים שלה הואטו.

"כולן נמצאות בשלבים שונים", אמר מייקל ארון, אסטרטג השקעות ראשי ב־State Street Investment. "הגאות הרימה את כל הסירות, ועכשיו נראה מי המנצחות ומי המפסידות".

הן אולי פונות לכיוונים שונים, אך לכל אחת משבע המופלאות יש עדיין השפעה אדירה על השוק. יחד, הן מהוות כ־36% משווי השוק של S&P 500, על פי נתוני דאו ג'ונס.

מאיפה יגיע התחליף

וול סטריט הותירה אחריה שובל ארוך של כינויים וראשי תיבות שלהטו ואז יצאו מהאופנה.

הייתה פעם קבוצת Nifty Fifty, קבוצת מניות תעשייתיות שצברה פופולריות בסוף שנות ה-60. אחר כך היה כינוי ה-BRIC, שאיגד יחד את השווקים המתעוררים של ברזיל, רוסיה, הודו וסין, ואז גם WATCH, שייצג קמעונאיות כמו וולמארט, אמזון, טרגט, קוסטקו והום דיפו.

כל זה עוד לפני שהזכרנו את BAT (באידו, קבוצת עליבאבא וטנסנט הסיניות), FANG (קודמתה של שבע המופלאות, המורכבת מפייסבוק, אמזון, נטפליקס וחברת האם שלגוגל, אלפבית), FAANG (אותה קבוצה, אבל עם אפל) ו-Granolas (קבוצה של 11 חברות אירופאיות גדולות, כולל חברות התרופות GSK, רוש ונובו נורדיסק).

ייתכן שהסיבה לכך ששבע המופלאות נקשרו יחד מלכתחילה אבדה. אבל נכון לעכשיו, שום קבוצה אחרת של מניות לא הגיעה לתפוס את מקומן.

"טרם נמצא תחליף הולם", מודה ארון. "אבל אני מאמין שיהיה כזה".