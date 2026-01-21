אתמול, איומי המכסים המחודשים מוושינגטון והסלמת המתיחות סביב השאיפה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להשתלט על גרינלנד, גרמו לבריחת השקעות מנכסי ארה"ב וירידות חדות בוול סטריט. טראמפ גם איים להטיל מכסים של 200% על שמפניה ויינות צרפתיים, חשף הודעת טקסט פרטית מנשיא צרפת עמנואל מקרון, לגלג על "הטיפשות של בריטניה" והבהיר כי "אין דרך חזרה" מרכישת גרינלנד על ידי ארה"ב.

ריי דליו, המשקיע המיליארדר ומייסד קרן הגידור ברידג'ווטר, התייחס לסוגיה והזהיר אתמול כי הכיוון הפוליטי האגרסיבי של טראמפ עלול להצית שלב חדש של עימות פיננסי עולמי, כאשר ממשלות זרות ומשקיעים שוקלים את רצונם להשקיע בנכסי ארה"ב לנוכח חששות ומתחים כלכליים גוברים.

● תשואות האג"ח ביפן בשיא של כ-20 שנה ושרת האוצר מנסה להרגיע את המשקיעים

● מלחמת היין ופרשת גרינלנד: טראמפ מחריף את הטון מול אירופה, והשווקים מגיבים

"מאחורי גירעונות הסחר ומלחמות הסחר, קיימות מלחמות הון", אמר אתמול דליו ל-CNBC בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, שווייץ. "אם לוקחים בחשבון את הקונפליקטים, אי אפשר להתעלם מהאפשרות של מלחמות הון. במילים אחרות, ייתכן שלא תהיה את הנטייה לקנות חוב אמריקאי וכו'".

מלחמות הון (Capital Wars) הוא מונח לא רשמי שמתאר מצב שבו מדינות משתמשות בזרימות הון ובנכסים פיננסיים כנשק גאופוליטי, ולא רק במכסים או סנקציות על סחורות.

"אנחנו יודעים ששני הצדדים - מחזיקי הדולרים של ארה"ב והצד שצריך אותם, ארה"ב - מודאגים אחד מהשני, נכון? אז אם יש מדינות אחרות שמחזיקות בדולרים והן מודאגות אחת מהשנייה, ואנחנו מייצרים המון מהם, זה עניין גדול", אמר דליו.

דליו ציין כי ההיסטוריה מציעה דוגמאות רבות למקרים דומים, שבהם עימותים כלכליים התפשטו מעבר לסחר לזרימות הון ומחלוקות מטבע. "כשיש קונפליקטים, גם בעלי ברית לא רוצים להחזיק בחוב אחד של השני. הם מעדיפים לפנות למטבע חזק. זה הגיוני, זה עובד, וזה חזר על עצמו לאורך כל ההיסטוריה העולמית", אמר.

דליו הדגיש את החשיבות של גיוון השקעות, וטען כי לא כדאי למשקיעים להסתמך יותר מדי על מחלקת נכסים אחת או מדינה אחת בלבד. הוא ציין את הזהב כמגן מרכזי בתקופות של לחץ פיננסי, והמליץ שהוא יהווה בין 5% ל־15% מהתיק האופייני. "הזהב מתפקד טוב כשנכסים אחרים אינם מתפקדים היטב", אמר דליו. "זהו גיוון יעיל". מחירי הזהב והכסף זינקו אתמול לשיאים חדשים כאשר המשקיעים זרמו לנכסי מקלט בטוח לנוכח המתיחות ההולכת ומחמירה.

דליו הביע דאגה שמדינות המחזיקות בכמויות גדולות של דולרים ואג"ח ממשלתיות של ארה"ב עלולות להיות פחות נכונות לממן את הגירעונות האמריקאיים אם האמון יתערער. במקביל, ארה"ב ממשיכה להנפיק כמויות גדולות של חוב, מה שיוצר מצב בעייתי אם האמון יתערער משני הצדדים, הוסיף.

אחת הדאגות - שמשקיעים זרים יגיבו על ידי מכירת אג"ח אמריקאיות - כבר התרחשה אתמול, לפי דיווח של בלומברג. קרן הפנסיה הדנית AkademikerPension הודיעה כי היא מתכננת למכור את השקעתה בסך 100 מיליון דולר באג"ח ממשלתיות אמריקאיות, בשל ה"מימון הגרוע של ממשלת ארה"ב".

הקרן מנהלת נכסים בסך כ־164 מיליארד קרונות דניות (כ־26 מיליארד דולר). "ההחלטה נובעת מהמימון הגרוע של ממשלת ארה"ב, מה שמוביל אותנו לחשוב שיש למצוא דרך חלופית לניהול נזילות וסיכונים", אמר אנדרס שלדה, קצין ההשקעות הראשי של הקרן, בהצהרה שנשלחה במייל. שלדה לא קישר ישירות את המכירה המתוכננת למתיחות הגוברת בין אירופה לארה"ב בעקבות הצהרות טראמפ האחרונות, אך ציין כי הפער "לא הקשה על קבלת ההחלטה".

הבזוקה של אירופה

כדאי לזכור גם שלאירופה יש נשק אדיר נגד ארה"ב מלבד מכסי תגובה: 10 טריליון דולר של נכסים אמריקאיים.

מדינות אירופה מחזיקות באג"ח ומניות של ארה"ב בשווי טריליוני דולרים, שחלקן נמצאות בתוך קרנות של המגזר הציבורי. על הרקע הזה מתעוררות השערות שונות לגבי היכולת למכור את הנכסים האלה בתגובה לחידוש מלחמת הסחר של טראמפ, מה שיפיל את שוויים ויקפיץ את עלויות המימון שלהם, בשל התלות הגדולה של ארה"ב בהון זר.

זהו צעד נוסף שנבחן, לצד הטלת מכסי תגובה, או הפעלת מנגנון המכונה "הבזוקה הכלכלית", שמאפשר להגביל את גישתן לשווקים באירופה של חברות אמריקאיות ואף להטיל מכס על פעילותן ביבשת.

התגובה המוחשית ביותר מצד האיחוד האירופי עד כה הייתה הצעה לעצור את אישור הסכם הסחר מיולי עם ארה"ב. במקביל, מנהיגים מנהלים שיחות על הטלת מכסים אפשריים על סחורות אמריקאיות בהיקף של 93 מיליארד אירו (108 מיליארד דולר), כאשר שר האוצר של גרמניה קורא לאירופה להיערך לצעד הסחר הנגדי החזק ביותר בתגובה.

כל "החמשה" של אחזקות אירופיות בנכסים אמריקאיים תהווה הסלמה חמורה. בפועל, זה ירחיב מלחמת סחר רותחת־על־אש־קטנה, שמשקיעים ברובם משכו ממנה כתף בשנה שעברה לכדי עימות פיננסי שפוגע ישירות בשוקי ההון.

הבעיה כמובן היא שקל יותר לדבר על זה מאשר לעשות. רוב הנכסים האמריקאיים האלה מוחזקים על ידי קרנות פרטיות שאינן בשליטת ממשלות, ובכל מקרה צעד כזה עלול לפגוע גם במשקיעים האירופים. זו הסיבה שרוב האסטרטגים סבורים שיש סיכוי נמוך שמקבלי ההחלטות ירחיקו לכת ויבצעו צעד כזה, בהתחשב בחשש שלהם מעימות עם טראמפ.

עצם העובדה שאסטרטג המט"ח הגלובלי הראשי של דויטשה בנק מדבר בפתיחות על "הפיכתו של ההון לנשק" מעידה כי תגובה כזאת תציב סיכון גדול בפני השווקים.

"גירעון ההשקעות הבינלאומי נטו של ארה"ב הוא עצום, וזהו איום פוטנציאלי על הדולר, אבל רק אם מחזיקים זרים של נכסים אמריקאיים יהיו מוכנים לסבול בעצמם מבחינה פיננסית", אמר קיט יוקרס, אסטרטג מט"ח ראשי של סוסייטה ז'נרל. "ייתכן שמשקיעי המגזר הציבורי האירופי יפסיקו לצבור נכסים אמריקאיים או יתחילו למכור, אבל המצב יצטרך להחריף מאוד לפני שהם יהיו מוכנים לפגוע בביצועי ההשקעות שלהם ממניעים פוליטיים", הוסיף.

"עם כל העוצמה הצבאית והכלכלית שלה, לארה"ב יש נקודת תורפה אחת עיקרית: היא תלויה במדינות אחרות לתשלום החשבונות שלה, ויש לה גירעונות חיצוניים גדולים", אמר ראש מחלקת מחקר המט"ח של דויטשה בנק, ג'ורג' סרוולוס. "באווירה שבה היציבות הגאו-כלכלית של ברית המדינות המערביות נפגעת עד לרמה קיומית, לא ברור למה האירופים מוכנים למלא את התפקיד הזה".