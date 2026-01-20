נשיא ארה"ב דונלד טראמפ רק החריף ביממה האחרונה את האיומים במכסים ובצעדי עונשין נגד אירופה, בעוד שבבריסל עדיין מתלבטים כיצד להתמודד עם אסטרטגיית ה"מקסימום לחץ" שהוא מפעיל בימים האחרונים סביב דרישתו להשתלט על גרינלנד. בין השאר, ביממה האחרונה טראמפ איים להטיל מכסים של 200% על שמפניה ויינות צרפתיים, חשף הודעת טקסט פרטית מנשיא צרפת עמנואל מקרון, לגלג על "הטיפשות של בריטניה" והבהיר כי "אין דרך חזרה" מרכישת גרינלנד על ידי ארה"ב.

כל זאת, שעות בלבד לפני שיגיע לדאבוס, שוויץ, לכינוס הפורום הכלכלי העולמי. טראמפ הודיע כי הוא מתכונן לדון בגורל האי הארקטי במהלך הכינוס ולהשיק "מועצת שלום" שתתחרה באו"ם, ותפקח על תוכנית השיקום של עזה שהגה הממשל האמריקאי.

שלל ההתפתחויות והסלמת ההתבטאויות השפיעו באופן ישיר על השווקים הגלובליים, כאשר מחירי הזהב והכסף שברו שוב שיאים היסטוריים, והמשיכו בעליות החדות שנרשמו מתחילת השבוע. לדברי אנליסטים, הדבר משקף את העלייה בחוסר הוודאות לגבי הכלכלה העולמית ואת החיפוש אחרי מקלט בטוח.

בבורסות אירופה נרשמו ירידות חדות של יותר מ־1.5%, ובארה"ב המסחר נפתח בירידה של 1.5% במדדים המובילים. במקביל, הדולר נחלש בקרוב לאחוז מול האירו על רקע מה שנראה כהתחדשות של מלחמת הסחר הטרנס־אטלנטית. האירו נמצא בדרך לשבוע הטוב ביותר שלו מול הדולר מאז יוני, לפי הנתונים האחרונים. גם הפרנק השוויצרי רשם עלייה של 1.6% מול הדולר ביומיים האחרונים, בעוד המשקיעים מנסים להימלט מהדולר.

טראמפ: "ממילא אף אחד לא רוצה את מקרון"

את הכותרות הגלובליות באירופה תפסה החזית החדשה שפתח טראמפ לפנות בוקר מול נשיא צרפת מקרון. הנשיא הצרפתי סירב באופן רשמי להצטרף ל"מועצת השלום", הגוף הבינלאומי שטראמפ מנסה להקים, ראשית כגוף שיפקח על הנעשה בעזה ולאחר מכן למשימות אחרות. כשנשאל על כך על ידי כתבים אמר טראמפ כי "אף אחד ממילא לא רוצה אותו - אין לו עוד הרבה זמן". מקרון שובר שיאי חוסר פופולריות בצרפת, וזו הכהונה השנייה והאחרונה שלו, לקראת הבחירות לנשיאות שיתקיימו באביב 2027. לאחר מכן איים טראמפ כי "יטיל מכסים של 200% על שמפניה ויינות צרפתיים - ואז הוא יצטרף".

לאחר הדיווחים על דבריו, פירסם טראמפ הודעת טקסט שקיבל מהנשיא הצרפתי, נגד כל כללי הפרוטוקול, שבה מציע לו מקרון לכנס פסגה מיוחדת של מדינות ה־G7 בפריז ביום חמישי, אחרי כינוס הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס השבוע. "אנחנו לגמרי תמימי דעים בעניין סוריה, אנחנו יכולים לעשות דברים גדולים בנוגע לאיראן, אני לא מבין מה אתה עושה עם גרינלנד", כתב מקרון בהודעה, שצילום מסך שלה התפרסם בחשבונו של טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו. טראמפ צפוי להגיע לדאבוס ביום רביעי בצהריים, לקיים פגישות בילטרליות ולשאת נאום בפני משתתפי הכינוס. בחמישי הוא צפוי להכריז על הרכב "מועצת השלום".

בריטניה מואשמת ב"טיפשות יוצאת דופן"

מאוחר יותר, השתלח טראמפ גם בבריטניה, אחת משמונה המדינות שעליהן הוטל מכס נוסף של 10% החל מסוף ינואר בעקבות שליחת כוחות לגרינלנד בסוף השבוע האחרון - מעשה שטראמפ פירש ככזה הנועד לפגוע בו אישית ובאינטרסים האמריקאיים. בעוד ראש הממשלה קיר סטארמר קרא "לשמור על קור רוח" ונמנע מאיום במכסי תגובה, טראמפ הגדיר את העברת איי צ'אגוס שהיו בשליטת בריטניה למאוריציוס כ"מעשה טיפשות גדול". בריטניה חתמה על עסקה שתאפשר לה לחכור חלק מהשטחים באיים, שבהם ממוקם בסיס דייגו גרסיה האסטרטגי, וטראמפ עצמו הודיע על תמיכה במהלך. אבל בפוסט נוסף בחשבונו ברשת החברתית שלו, טראמפ שינה עמדה.

"באופן מדהים, בעלת הברית ה'מבריקה' שלנו, הממלכה המאוחדת, עומדת למסור את האי דייגו גרסיה, בו יש בסיס אסטרטגי של ארה"ב, למאוריציוס, ועושה זאת ללא שום סיבה נראית לעין", כתב. טראמפ הגדיר זאת כ"מעשה של חולשה" וכ"טיפשות יוצאת דופן" ואמר כי סין ורוסיה "מבינות רק כוח" ולכן ארה"ב צריכה להיות בעלת הבית בגרינלנד. הממשלה בלונדון נמנעה בינתיים מגינוי חריף של הדברים, ורק הסבירה כי העבירה את השליטה באיים כתוצאה מהחלטות בית משפט.

הסנטימנט של "למכור את ארה"ב" מתחזק

בעוד באיחוד האירופי ובבריטניה שוקלים כיצד להגיב מבחינה מדינית וכלכלית לנושא, אנליסטים העריכו כי היממות האחרונות הגבירו את הסנטימנט של "למכור את ארה"ב" בשווקים - כלומר לסגת מהשקעות בדולר, בשוק המניות האמריקאי וגם למכור אג"ח אמריקאי.

ברשתות החברתיות העלו את האפשרות כי אירופה תמכור באופן מסיבי אג"ח חברות וממשלתיות אמריקאיות כאיום על הכלכלה מעבר לים, אך ניתוח מראה כי רוב המחזיקים בהן הן חברות וקרנות פרטיות, וכי מהלך כזה אינו בר ביצוע באופן מתואם. ההיחלשות של הדולר והירידה בשווקים עשויות לסמל רתיעה טבעית של המשקיעים מהמסלול הנוכחי שבו טראמפ מוביל את אירופה לעימות עם בעלות הברית שלה, לשעבר, מעבר לאטלנטי.

לצד צעדי תגובה אפשריים, הפרלמנט האירופי צפוי לעכב נכון לעכשיו את החתימה על הסכם הסחר שמטיל מכס של 15% על רוב הסחורה האירופית, ושגובש בעמל רב בחודשים האחרונים. טראמפ המשיך לדחוף את הנושא בצהרי יום ג', ופירסם תמונת בינה מלאכותית שלו, של סגן הנשיא ושל שר החוץ על רקע גרינלנד, שבה נכתב "שטח אמריקאי - לפי הערכה בשנת 2026".

דנמרק הודיעה כי נציגיה לא ישתתפו בכינוס הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס. ביום הראשון של הדיונים נשאה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין נאום "רך" שבו נמנעה מצעדי תגובה, ורק הגדירה את הצעדים האמריקאים כ"טעות". היא אמרה כי הלחץ הנוכחי רק יסייע לאיחוד האירופי לעבור שינוי לעבר "סוג חדש של עצמאות אירופית".