טראמפ: "לא זכיתי בנובל - לא מחויב לחשוב על השלום"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שלח מכתב חריג ומעורר תהיות לראש ממשלת נורבגיה, שבו קישר בין החלטת ועדת פרס נובל שלא להעניק לו את הפרס לשלום לבין תוכניותיו להשתלט על גרינלנד.

המכתב, שנשלח לראש ממשלת נורבגיה יונאס גאר סטרה, מסביר כי טראמפ אינו חש עוד "מחויבות לחשוב אך ורק במונחים של שלום" לאחר שלא זכה בפרס נובל לשלום, וכי ברית נאט"ו צריכה לסייע לארצות הברית בסיפוח גרינלנד.

עותק מהמכתב הגיע לכמה מאמצעי התקשורת במערב לאחר שהועבר למספר שגרירים אירופיים בוושינגטון.

המכתב מגיע לאחר שטראמפ הזהיר אתמול (א'), כי דנמרק לא הצליחה לעשות דבר כדי להסיר את "האיום הרוסי" מעל גרינלנד, והוסיף כי "עכשיו הגיע הזמן, וזה יקרה". טראמפ חזר והדגיש כי הוא אינו מוכן להסתפק בפחות מבעלות מלאה על גרינלנד, טריטוריה אוטונומית של דנמרק.

בתי התושבים בגרינלנד / אילוסטרציה: ap, Evgeniy Maloletka

"מדוע הם לא יכולים להגן על השטח הזה מפני רוסיה או סין, ולמה בכלל יש להם 'זכות בעלות' עליו?", נכתב במכתב, "אין שום מסמך כתוב, רק העובדה שספינה הגיעה לשם לפני מאות שנים, אבל גם לנו היו ספינות שהגיעו לשם. עשיתי יותר למען נאט"ו מכל אדם אחר מאז הקמתה ועכשיו היא צריכה לעשות משהו למען ארצות הברית. העולם אינו בטוח כל עוד אין לנו שליטה מלאה ומוחלטת על גרינלנד".

האיום של טראמפ במכסים גבוהים על שורה של מדינות אירופיות

כזכור, ביום שבת האחרון איים טראמפ כי יטיל מכסים גבוהים על שורה של מדינות אירופיות, אם לא יסכימו לפתוח במשא ומתן על מכירת גרינלנד לארצות הברית. בהודעה ארוכה שפרסם ברשת החברתית Truth Social, כתב טראמפ כי ארצות הברית תתחיל להטיל מכסים על סחורות המיובאות מדנמרק, נורבגיה, שבדיה, צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד ופינלנד החל מהשנה הבאה. "החל מה-1 בפברואר 2026, כל המדינות שהוזכרו לעיל יחויבו במכס של 10% על כל סחורה שתישלח לארצות הברית," כתב טראמפ, "החל מ־1 ביוני 2026, המכס יעלה ל25%". לדבריו, המכסים יישארו בתוקף "עד שיושג הסכם לרכישה מלאה ומוחלטת של גרינלנד".

טראמפ הציג את המהלך כהכרחי מבחינה ביטחונית וטען כי סין ורוסיה מבקשות להשתלט על האי הארקטי. "סין ורוסיה רוצות את גרינלנד, ואין שום דבר שדנמרק יכולה לעשות. רק ארצות הברית, תחת הנשיא דונלד ג'יי טראמפ, יכולה לשחק במשחק הזה, ובהצלחה רבה", הוסיף.

טראמפ לעג לנוכחות הצבאית של דנמרק באי, וכתב כי כיום יש לה שם "שני מזחלות כלבים כהגנה, אחת מהן נוספה לאחרונה". כמו כן, טען כי גרינלנד חיונית לתוכניות ההגנה העתידיות של ארצות הברית והזכיר את מערכת "כיפת הזהב" להגנה מטילים, שלדבריו יעילותה תלויה בשליטה באי בשל מיקומו הגיאוגרפי. "כעת, בגלל כיפת הזהב ומערכות הנשק המודרניות, ההתקפיות והגנתיות, הצורך לרכוש את השטח הזה חשוב במיוחד", כתב והוסיף כי "מאות מיליארדי דולרים" מושקעים בתוכניות ביטחוניות הקשורות למערכת.

בנוסף לכך הוסיף כי ארצות הברית מנסה לרכוש את גרינלנד "כבר יותר מ-150 שנה", והאשים את דנמרק בסירוב עקבי לנהל משא ומתן. "ארצות הברית פתוחה מיידית למשא ומתן עם דנמרק ועם כל אחת מהמדינות הללו".

גרינלנד היא טריטוריה אוטונומית בממלכת דנמרק, ובה מתגוררים כ-56 אלף תושבים. בשטחה פועל בסיס צבאי אמריקאי מרכזי המשמש למערכות התרעה מוקדמות מפני טילים ולמעקב חללי.

טראמפ העלה לראשונה את הרעיון לרכוש את גרינלנד במהלך כהונתו הראשונה בשנת 2019. ההצעה נדחתה אז באופן חד משמעי הן על ידי ממשלת דנמרק והן על ידי הנהגת גרינלנד, ועוררה ביקורת בינלאומית נרחבת.

בימים האחרונים חידוש היוזמה הוביל להפגנות בדנמרק ובגרינלנד, שבהן קראו המפגינים כי האי אינו למכירה. גורמים רשמיים בדנמרק הדגישו בשלל אמצעי תקשורת כי עתידה של גרינלנד יכול להיקבע אך ורק על ידי תושביה.