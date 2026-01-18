ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גרינלנד

המכסים החדשים של טראמפ על אירופה - בצל המאבק על גרינלנד

על רקע ניסיונותיו העקביים של טראמפ לרכוש את גרינלנד, הוא הודיע אמש על הטלת מכסים נוספים נגד שורת מדינות אירופיות, ביניהן צרפת, גרמניה ובריטניה • החרפת הטון מגיעה לאחר שבשבוע שעבר מספר מדינות שלחו כוחות צבאיים אל האי • באירופה יתכנסו היום לדיון חירום

06:37
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע אמש (שבת) כי יטיל מכסים על סחורות משמונה מדינות חברות בנאט"ו, שיעלו בהדרגה "עד למועד שבו יושג הסכם לרכישה מלאה ומוחלטת של גרינלנד". המכסים, המכוונים נגד דנמרק, נורווגיה, שוודיה, צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד ופינלנד, יתחילו בשיעור של 10% ב-1 בפברואר, כך כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית Truth Social.

המכסים יזנקו ל-25% ב-1 ביוני, אמר הנשיא. הסנקציות יתווספו, ככל הנראה, למכסים הקיימים שארה"ב כבר גובה על סחורות ממדינות אלו. המכסים שהטילה ארה"ב על בעלות בריתה עומדים כבר עכשיו על ממוצע של כ-15% על סחורות ממדינות האיחוד האירופי הנמצאות על הכוונת של טראמפ, ועל כ-10% על יבוא מבריטניה, כאשר השיעורים משתנים לפי מגזרים. דרישותיו של טראמפ מאיימות כעת על הסכם הסחר בין האיחוד האירופי לארה"ב שנחתם באוגוסט.

שגרירים מהאיחוד האירופי יתכנסו היום (ראשון) לישיבת חירום, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. קפריסין, המחזיקה בנשיאות התורנית של האיחוד האירופי למשך שישה חודשים, זימנה את הפגישה, שאמורה להתחיל בשעה 17:00 על פי השעון המקומי. בשבוע שעבר שלחה שורת מדינות אירופיות כוחות צבאיים לאי .

ממשל טראמפ ציין בעבר כי הוא בוחן שורת אפשרויות להשתלטות על הטריטוריה הדנית, לרבות שימוש בכוח צבאי. ארה״ב כבר מפעילה בסיס צבאי בגרינלנד, אך טראמפ טוען כי שליטה מלאה באי חיונית לנוכח איומים גיאו־פוליטיים מצד סין ורוסיה.

"אנחנו צריכים את גרינלנד לצורכי ביטחון לאומי, ולכן ייתכן שאעשה זאת", אמר טראמפ לפני מספר ימים בבית הלבן. ניכר כי טראמפ, שדחיפותו להשתלט על גרינלנד עבור ארה"ב הפכה אגרסיבית יותר ויותר בחודשים האחרונים, פונה לאחד הכלים האהובים עליו למינוף כוח על מדינות זרות.

עוד נאמר בעבר כי ארה״ב שוקלת להגיש הצעה לרכישת האי הארקטי. עם זאת, גרינלנד ודנמרק חזרו והבהירו כי הטריטוריה אינה עומדת למכירה, ואינה מעוניינת להסתפח לארצות הברית.

גרינלנד קרובה לאזורים מסוימים בארה"ב אפילו יותר מאשר ונצואלה, ו"שיקולי ביטחון" הם הסיבה הרשמית של טראמפ למגוון של צעדים: מהטלת מכסים על פלדה ואלומיניום מהאיחוד האירופי, דרך ההעמדה לדין הצפויה של מדורו בהאשמות כי פגע בביטחון הלאומי של ארה"ב כראש קרטל סמים ועד לאיומים הטריים של הנשיא האמריקאי לפעול כדי לספח או לשלוט בפועל בטריטוריה הארקטית.