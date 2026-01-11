מדינות אירופה שוקלות לשלוח חיילים לגרינלנד, במטרה לסכל את תוכנית הסיפוח של האי הארקטי על ידי ארה"ב, בהובלת דונלד טראמפ. הנשיא האמריקאי, סגנו ובכירים בממשל החריפו את הרטוריקה בנושא בימים האחרונים, אחרי חטיפת נשיא ונצואלה לשטח ארה"ב, והבהירו כי ארה"ב "חייבת" את גרינלנד משיקולי ביטחון, וכי דנמרק "לא עושה מספיק" כדי לשמור על גרינלנד מפני השתלטות רוסית או סינית אפשרית.

סגן הנשיא ואנס אמר בסוף השבוע כי גרינלנד היא "קריטית" להגנה מפני טילים, והוסיף: "האם האירופאים, האם הדנים, עשו עבודה כמו שצריך באבטחה של גרינלנד, והאם הם יכולים להבטיח שהטריטוריה תמשיך להיות יציבה וערובה לביטחון עולמי ולהגנה מטילים? התשובה הברורה היא לא". טראמפ לא שלל בעבר שימוש בכוח צבאי כדי להשתלט על האי, המיושב בדלילות ונשמר על ידי כמה ספינות דניות בלבד.

בניסיון לגבש תגובה הולמת, בימים האחרונים התקיימו דיונים בין גרמניה, בריטניה וצרפת בנוגע להגברת המעורבות בגרינלנד. בנוסף לגינויים רשמיים והבטחה ל"סולידריות מלאה" עם דנמרק נגד השתלטות כלשהי על גרינלנד, דיווחו כלי התקשורת הבוקר (א') כי נערכו התייעצויות בנוגע להגברת נוכחות צבאית. בבריטניה, דיווח ה"טלגרף", כי ראש הממשלה קיר סטארמר שוחח עם מנהיגים אירופיים על "שליחת כוח צבאי שישמור על האזור הארקטי בעבור דונלד טראמפ". כוח כזה יישלח במסגרת נאט"ו, ומטרתו תהיה להבטיח לאמריקאים נוכחות צבאית רצינית באי.

התוכניות עדיין ראשוניות, נכתב בדיווח, אך הן עשויות לכלול שליחת הצי הבריטי להגן על גרינלנד, כמו גם שליחה של חיילים שיוצבו בבסיסים באי. האירופאים מקווים כי "הפגנת רצינות" מצדם בנושא הצבאי תשכנע את טראמפ כי ביטחון גרינלנד מובטח על ידי חברות נאט"ו, ותגרום לו לזנוח את שאיפות הסיפוח או ההשתלטות על האי האסטרטגי. מקורות בדאונינג 10 אמרו לעיתון כי הממשלה "שותפה לדאגות של הנשיא טראמפ", וכי רוסיה אכן "הולכת והופכת לאגרסיבית יותר באזור הצפוני וחייבים להרתיע אותה".

בגרמניה, כמה פוליטיקאים ואנשי ציבור קראו לממשלה בברלין "לשלוח כוחות" במטרה להפגין נוכחות באי, במסגרת נאט"ו, ולא להסתפק בהצהרות גיבוי לדנמרק. יורגן טריטין, אחד מראשי מפלגת "הירוקים" בעבר, אמר כי לגרמניה "אין ברירה" וכי הנשיא האמריקאי שינה את כללי המשחק כך שצעד כזה הולך והופך למתבקש.

בנאט"ו שמרו על שתיקה עד כה

עד כה, נאט"ו שמרה על שתיקה בנוגע לעימות הפנימי שהתגלע בין החברות בה - ארה"ב לאירופה - ונמנעה מלגנות את הרמזים האמריקאיים לגבי אפשרות שימוש בכוח כדי להשתלט על גרינלנד. לפי הדיווחים, בפגישה שהתקיימה ביום חמישי התבקשו ראשי נאט"ו "להציג תוכניות" לגבי עיבוי ההסדרים הביטחוניים בגרינלנד. בין היתר נשקלת הצבת כוחות קבועה או חלוקה בנטל ושליחת כוחות צרפתים, גרמנים ובריטיים למשימות קצובות, בעיקר בהיבט הימי.

בדנמרק איימו כי צעד אמריקאי לכיוון סיפוח האי יסמל את "סופה של נאט"ו". שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו צפוי לבוא השבוע לקופנהגן, במטרה לדון בעתיד היחסים ובגורל האי.