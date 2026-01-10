מנכ"ל ענקית הנפט אקסון לטראמפ: "ונצואלה לא ראויה להשקעה"

כשבוע לאחר שתקף בונצואלה ולכד את הרודן ניקולאס מדורו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ערך ביום שישי פגישה בבית הלבן עם מנכ"לים של ענקיות נפט אמריקאיות, וביקש להשקיע כ-100 מיליארד דולר בתעשיית הנפט של ונצואלה, המדינה עם רזרבות הנפט הגדולות בעולם.

● ההיסטוריה מלמדת: איך יגיבו מדינות אופ"ק לדרמה הונצואלית בשוק הנפט?

● פוטנציאל הנפט הלא-ממומש של ונצואלה יכול להתהפך לטובת ארה"ב

הנשיא אמר בפגישה "אחד הדברים שארצות הברית תרוויח מזה יהיו מחירי אנרגיה נמוכים עוד יותר".

בין 12 חברות הנפט האמריקאיות שנכחו בפגישה חלק הודו כי במידה וטראמפ יצליח לפתוח את תעשיית הנפט בונצואלה כפי שהבטיח, זו אכן "הזדמנות מפתה". אולם, חברות אחרות שנכחו בפגישה הסתייגו מהצעת טראמפ ואמרו כי "המדינה בלתי ראויה להשקעה", כך למשל טען דארן וודס, מנכ"ל אקסון מוביל , חברת הנפט הציבורית הגדולה בעולם.

וודס אמר: "הנכסים שלנו שם הוחרמו פעמיים, כך שאפשר להבין שחזרה בפעם השלישית תחייב שינויים משמעותיים מאוד לעומת מה שראינו היסטורית ולעומת המצב כיום. היום - זה בלתי ראוי להשקעה".

האיום של טראמפ

על רקע הספקות שעלו בפגישה הזהיר הנשיא את הבכירים שנכחו ואמר כי הממשל שלו זה שיחליט אילו חברות יורשו להיכנס לונצואלה, והבהיר כי עליהם לקבל החלטה במהירות: ״אם אתם לא רוצים להיכנס, פשוט תגידו לי, כי יש לי 25 אנשים שלא נמצאים כאן היום שמוכנים לתפוס את מקומכם".

טראמפ הבהיר ״אתם עובדים ישירות איתנו. אתם לא עובדים עם ונצואלה בכלל. אנחנו לא רוצים שתעבדו עם ונצואלה", אמר בפגישה.