אחת ההצדקות של הנשיא טראמפ למבצע הלכידה של נשיא ונצואלה, ניקולאס מאדורו, היא הטענה שוונצואלה גנבה נפט אמריקאי. אולם נראה כי מדובר במדיניות אמריקאית של הפעלת השפעה וכוח - כדי להגדיל את השליטה על גישה למשאבי טבע ולהביא להוזלה של מחירי האנרגיה.

בפועל, תשתיות הנפט של ונצואלה סובלות מתת־השקעה מזה תקופה ממושכת, לכן לא נראה שבמדינה הדרום אמריקאית יוכלו להגדיל ייצור בקרוב. גם מעמדה של ארה"ב היום כיצואנית נפט, שונה מהותית מזה שהיה בעבר. כיצד המהלך הדרמטי של לכידת וסילוק מאדורו - ישפיע על איגוד יצואני הנפט אופ"ק פלוס, ומה זה יעשה למחירים? אור אזרן, כלכלן מחקר באגף הכלכלה של בנק לאומי, עושה סדר במפגש בין הגאופוליטיקה לשוק הנפט העולמי.

גם חילופי משטר דרמטיים בוונצואלה, מבחינת שוק הנפט "לא צפויים להביא לשינוי של ממש בטווח הקצר", אומר אזרן. "נכון שלוונצואלה יש עתודות נפט גדולות, שמוערכות בין 17 ל־19 אחוז מכלל העתודות הגלובליות. אבל יש צורך בתשתית מפותחת בכדי להפיק נפט, ואת מספר האסדות שיש כרגע בוונצואלה אפשר לספור על יד אחת. למעשה, כרגע יש שתיים פעילות בלבד, לעומת כ־70 לפני עשור".

תהליך החידוש של התשתיות ייקח, כנראה, שנים. כך שקשה לראות איך זה ישפיע על שוק הנפט. ואפילו אם זה כן היה קורה, לא בטוח בכלל שהדבר היה משפיע על המחירים: "השוק גם ככה מצוי בעודף היצע, ואפילו אם ההפקה תגדל עוד, הדבר לא צפוי להשפיע באופן משמעותי על מחירי הנפט", מסביר אזרן.

סין לקוחה ראשית

ככלל, ניתן לראות ששוק הנפט בוונצואלה נמצא בנסיגה משמעותית. גם לאחר ההתאוששות מאז משבר הקורונה, הוא מצוי בעמדה רחוקה מאוד מזו שאפיינה אותו בעבר. לפני 20 שנה, ונצואלה הייתה מסוגלת לייצר "3 מיליון חביות נפט ליום. היום הקצב ירד לבערך מיליון בלבד", מציין אזרן. זאת בשל שילוב של השקעת־חסר תחת השלטון של צ'אבס ומאדורו, שהתקשה למשוך השקעות בינ"ל.

לאחר מכן, הוטלו גם סנקציות אמריקאיות שהיו המסמר האחרון בקבר הנפט של וונצואלה. לדברי אזרן, חלה "הקלה בסנקציות האמריקאיות בתקופת ביידן כדי לאפשר בחירות לנשיאות בוונצואלה". אולם לאחר שבעיני ארה"ב, אירופה וגופים בלתי־תלויים - מאדורו זייף את תוצאותיהן, והממשל התחלף גם בוושינגטון - חזרה ארה"ב לגישת הלחץ המקסימלי על המדינה. הדבר הגיע לשיא בחודשים האחרונים עם חסימת מכליות נפט, ולאחר מכן גם לכידת הנשיא עצמו בידי "כוח דלתא" האמריקאי.

לנפט של ונצואלה יש בעיה נוספת: הוא "כבד" (כלומר דחוס) ו"חמוץ" (כלומר מכיל כמות גבוהה יחסית של גופרית), שתי תכונות שהופכות אותו לבעייתי לעיבוד. אמנם בנפט כבד במיוחד (מזוט), שדורש זיקוק מינימלי, ניתן להשתמש כדלק לאוניות, אך זיקוק לכדי מוצרי דלק שימושיים יותר דורש בתי זיקוק ייעודיים, הקיימים רק בארה"ב ובהודו. וכך, למרות היחסים המתוחים בין ונצואלה לארה"ב, לפי נתוני מסלולי המכליות - ארה"ב היא עדיין יעד יצוא הנפט הראשי של ונצואלה, עם כ־30% מהנפח בשנת 2025. אבל המספר הזה הוא רק "על הנייר": כ־22% מופנה לסין, וכ־28% מהיצוא הופנו לסינגפור ומלזיה, שמהוות, ככל הנראה, תחנת מעבר בדרך לסין. לדברי אזרן "הנפט הוונצואלי לא חסר שימוש, אבל הוא דורש תשתיות מיוחדות. ואם אפשר לקנות נפט איכותי יותר כשהמחיר בעולם גם ככה זול, למה להסתבך?".

איך זה ישפיע על הכיס שלנו?

אחת השאלות הגדולות היא: מה יעשו בארגון המדינות המייצאות נפט, אופ"ק, בו ונצואלה חברה? על פי התקדימים ההיסטוריים, ניתן לראות שכאשר מדינה החברה באופ"ק חווה אירוע גיאו־פוליטי, שמשפיע על הייצור לפרק זמן מוגבל - יש הגברה מסוימת של הייצור על ידי מדינות אחרות בחודשים הראשונים שלאחר האירוע.

מדינות אחרות "נוגסות" בנתח שלה, אך הייצור לרוב מתכנס חזרה לאחר מספר חודשים. "הגברת ייצור מסוג זה עשויה לעמוד בסתירה להצהרות הרשמיות של אופ"ק, לפיהן בארגון לא מתכוונים להגביר את הייצור", אומר אזרן. הוא מסביר כי האסטרטגיה שאופ"ק משתמשים בה כדי למקסם את רווחיהם היא להפחית את הייצור ולהעלות את המחיר. אך בשל התחרות מול האנרגיות המתחדשות, הם נאלצים להוריד את המחיר כדי לשמור את הנפט רלוונטי ותחרותי, ואכן כך עשו בשנה שעברה. עם זאת, השוק כרגע מוצף למדי, ולכאורה אין לאופ"ק אינטרס להגביר יצור. אך כל מדינה בנפרד עשויה להרוויח מהגברת הייצור שלה בלבד, ו"ייתכן שמדינות כמו עיראק או קזחסטן ישברו את 'המשמעת הקואליציונית' כדי ליהנות מכך שוונצואלה מתקשה לייצא נפט כרגע".

"ככלל, מחיר הנפט הנמוך יחסית כיום מקשה ואפילו בארות הנפט בארה"ב נמצאים קרוב לנקודת "Breakeven". "העלויות השוטפות של הייצור האמריקאי כרגע עדיין משמרות רווח, אבל זה כן מאט את ההשקעות בהגדלת היקפי הייצור", אומר אזרן.

כך שבפועל, המשמעות של התהפוכות בוונצואלה לא מאוד גדולות עבור הכיס שלנו. מחירי הנפט לא צפויים לעבור טלטלות ניכרות מעבר לירידות המחירים שצפינו עד כה.

*** גילוי מלא: נתון בשבוע הוא פרויקט מערכתי הנעשה בשיתוף מומחי בנק לאומי. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול-דעתו העצמאי של הקורא או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו של כל אדם