בגלל קשר לונצואלה: ארה"ב מנסה להשתלט על מכלית נפט רוסית

כוחות משמר החופים של ארה"ב וכוחות מיוחדים אמריקאים מנסים להשתלט היום (ד') על מכלית הנפט הרוסית "מרינרה" (לשעבר "בלה 1") בצפון האוקיינוס האטלנטי - כך דווח בבלומברג. לפי דיווחים בתקשורת הרוסית, "התבצע ניסיון השתלטות" על הספינה.

מוקדם יותר שלחה רוסיה צוללת וכלים ימיים נוספיים לליווי מכלית הנפט בשל החשש כי משמר החופים האמריקאי יצליח ללכוד אותה. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. המכלית הייתה חלק מצי הרפאים ששירת את משטר מדורו בונצואלה.

במשך יותר משבועיים ניסתה המכלית להגיע למדינה הדרום-אמריקאית בלא הצלחה, כשהרישומים הימיים מצביעים על כך שלפני כארבעה ימים היא כיבתה משיבי מיקום בלב האוקיינוס האטלנטי. קודם לכן היא עגנה בנמל שאהיד רג'אי בעיר בנדר עבאס שבאיראן. כלומר, את הקשר בינה לבין מדינות מבודדות שסוחרות בנפט, אפשר לזהות ללא בעיה מיוחדת.

לפי הדיווח, צוות הספינה דחה ניסיון אמריקאי לעלות עליה בדצמבר, עוד בטרם הפליג לעומק האוקיינוס האטלנטי. המהלך שבו נקטו הוא ציור של דגל רוסי עליה, שינוי השם ל"מרינרה" והחלפת מדינת הדגל באופן רשמי לרוסיה. המשמעות היא שבמקום שתהיה מדינת דגל נוחה כדוגמת ליבריה או איי מרשל, זהו הפך להיות נכס רוסי - על כל המשמעויות של השתלטות פוטנציאלית על נכס רוסי.

דאגה במוסקבה

במוסקבה מוטרדים מהפעולות האמריקאיות נגד מכליות שמובילות נפט בלתי חוקי, משום שזהו אחד מהכלים שלה לגישה להון שיזרום מבחוץ - על אף אתגרי המלחמה באוקראינה. שלושה בכירים אמריקאים סיפרו ל"וול סטריט ג'ורנל" כי הרוסים אף פנו לארה"ב בבקשה לעצור את המרדף אחרי הספינה. בסוכנות RIA הממלכתית הרוסית אף ציינו כי משרד החוץ הרוסי עוקב "בדאגה" אחרי המתרחש בסביבת המכלית.

בה-בעת, סוכנות RT הרוסית פרסמה תיעוד מסיפון המכלית, שבה ניתן לזהות אוניה גוררת של משמר החופים האמריקאי בקרבת מקום. לפחות לטענת מוסקבה, המכלית הריקה עושה את דרכה לנמל מורמנסק, שנמצא מזרחית לפינלנד. המשמעות היא שלספינה נשארה עוד דרך ארוכה צפונה ומערבה, עד שתגיע לנמל שנמצא ממש במערב רוסיה.