נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע בפוסט הלילה (בין שלישי לרביעי) כי הרשויות הזמניות בוונצואלה יעבירו בין 30 מיליון ל-50 מיליון חביות נפט לארצות הברית.

לדבריו, הנפט יימכר במחיר השוק שלו, "והכסף הזה יהיה בשליטתי, כנשיא ארצות הברית של אמריקה, כדי להבטיח שישמש לטובת תושבי ונצואלה וארצות הברית!"

● "לקנות ולא לגעת": התשואה המפתיעה שהניבו 10 המניות שהיו הגרועות ביותר בת"א בשנה הקודמת

● גרמניה ואיטליה לוחצות, צרפת מתבצרת: תפנית במאבק על הסכם עם אמריקה הלטינית

● לקוחות מחו"ל כבר מתעניינים: תע"א חושפת מערכת הגנת גבולות חדשה

"ביקשתי משר האנרגיה כריס רייט להוציא את התוכנית הזו לפועל באופן מיידי", כתב. "הוא יילקח על ידי ספינות אחסון ויובא ישירות לרציפי פריקה בארצות הברית".

טראמפ אמר כי הנפט המועבר לארה"ב הוא "באיכות גבוהה" ו"תחת סנקציות".

מחיר הנפט הגולמי WTI בארה"ב יורד בכ-1.4% ל-56.28 דולר לחבית בעקבות הכרזתו של טראמפ, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט יורד בכ-1% ל-60 דולר.

הודעתו של טראמפ מגיעה שלושה ימים לאחר שכוחות ארה"ב לכדו את מדורו ואת אשתו בקראקס והעבירו אותם לניו יורק, שם הם מואשמים בכתב אישום פדרלי בגין קשירת קשר לסחר בסמים.