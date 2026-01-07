ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ונצואלה

טראמפ: ונצואלה תעביר 50 מיליון חביות נפט לארה"ב; מחירי הנפט יורדים

טראמפ הודיע בפוסט הלילה כי הרשויות הזמניות בוונצואלה יעבירו בין 30 מיליון ל-50 מיליון חביות נפט לארצות הברית • לדבריו, הנפט יימכר במחיר השוק, ו"ישמש לטובת תושבי ונצואלה וארצות הברית" • מחיר הנפט הגולמי WTI יורד בכ-1.4%

שירות גלובס 06:59
מיכלית נפט בחוף בוונצואלה / צילום: ap, Matias Delacroix
מיכלית נפט בחוף בוונצואלה / צילום: ap, Matias Delacroix

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע בפוסט הלילה (בין שלישי לרביעי) כי הרשויות הזמניות בוונצואלה יעבירו בין 30 מיליון ל-50 מיליון חביות נפט לארצות הברית.

לדבריו, הנפט יימכר במחיר השוק שלו, "והכסף הזה יהיה בשליטתי, כנשיא ארצות הברית של אמריקה, כדי להבטיח שישמש לטובת תושבי ונצואלה וארצות הברית!"

"ביקשתי משר האנרגיה כריס רייט להוציא את התוכנית הזו לפועל באופן מיידי", כתב. "הוא יילקח על ידי ספינות אחסון ויובא ישירות לרציפי פריקה בארצות הברית".

טראמפ אמר כי הנפט המועבר לארה"ב הוא "באיכות גבוהה" ו"תחת סנקציות".

מחיר הנפט הגולמי WTI בארה"ב יורד בכ-1.4% ל-56.28 דולר לחבית בעקבות הכרזתו של טראמפ, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט יורד בכ-1% ל-60 דולר.

הודעתו של טראמפ מגיעה שלושה ימים לאחר שכוחות ארה"ב לכדו את מדורו ואת אשתו בקראקס והעבירו אותם לניו יורק, שם הם מואשמים בכתב אישום פדרלי בגין קשירת קשר לסחר בסמים.