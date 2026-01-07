מה שהיה אמור להיות טקס חתימה חגיגי על הסכם סחר עצום, שיסמל דרך כלכלית עצמאית עבור האיחוד האירופי, הפך בחודש שעבר למבוכה גדולה לבריסל. במקום שנשיאת הנציבות אורסולה פון-דר-ליין תטוס למפלי האיגואסו, לחתום על הסכם סחר חופשי עם מדינות "מרקוסור" (ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי), היא נשארה להתמודד עם משבר של הרגע האחרון באירופה.

● אנקרה הופכת את סוריה לנכס אנרגטי ומדאיגה את שכנותיה במזרח הים התיכון

● כותרות העיתונים | החוקר שטוען: לבנון חייבת להתרחק מסעודיה, ולהתקרב לישראל

התנגדות מפתיעה של צרפת להסכם - שאמור ליצור גוש סחר חופשי הכולל 780 מיליון בני אדם - טרפדה את מה שהיה אמור להזריק אנרגיה מחודשת ליצוא האירופי, במיוחד בימים אלו של מכסים ומלחמות סחר גלובליות.

אבל בימים האחרונים מסתמנת תפנית נוספת בנוגע להסכם, שהדיונים עליו נמשכים כבר 25 שנה. ממשלת איטליה, שבדצמבר הודיעה כי היא תומכת בהתנגדות הצרפתית, שינתה ככל הנראה את עמדתה, לפי דיווחים בתקשורת, וכעת תצביע בעד ההסכם, בפגישה מכרעת שתתקיים בסוף השבוע הקרוב. שינוי העמדה סולל את הדרך לחתימה על ההסכם, אפילו אם הצרפתים ימשיכו להתנגד לו. זאת, משום שכדי לאשר אותו דרוש רוב מיוחס בלבד - 55% מ-27 המדינות החברות באיחוד, המייצגות 65% מהאוכלוסייה בו. גרמניה ואיטליה יחד יוצרות גוש שדי בו כדי להעביר את ההסכם.

מהו ההסכם ומה הוא כולל? ההסכם: סחר חופשי בין האיחוד האירופי למדינות מרקוסור (ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי, פרוגוואי)

מה הוא כולל: בין השאר, הסרת רוב המכסים הקיימים בין המדינות

החשש: קריסת מחירי בשר ופגיעה בחקלאות אירופית

המכשולים: לחץ פוליטי פנימי בצרפת בהובלת מחאת החקלאים

כימיקלים וכלי רכב תמורת יצוא חקלאי

ההסכם כולל הסרה של רוב המכסים ההדדיים בין שני הגושים, ולפי הערכות יכול להגדיל את היצוא של מדינות אירופה למדינות "מרקוסור", בעיקר סביב יצוא כימיקלים, מוצרי תעשייה וכלי רכב. בהתאם לכך, גרמניה וספרד היו בין המדינות העיקריות שדחפו לחתימה על ההסכם.

מה שמדינות אמריקה הלטינית יקבלו בתמורה הוא יצוא חופשי של מוצרים חקלאיים כמו בשר, וגם חומרי גלם. זו הסיבה שהפולנים, הצרפתים והאיטלקים התנגדו לו, בשם החקלאות המקומית שלהם.

במהלך הדיונים פריז דרשה, וקיבלה, מנגנון שיגן על מחירי הבשר ומוצרים חקלאיים באיחוד אם מחירם יירד בחדות בשל היבוא מאמריקה הלטינית. אבל גם זה לא הספיק, וראש הממשלה מטעם הנשיא מקרון הודיע בחודש שעבר כי פריז אינה מקבלת את ההסכם.

כעת, המשמעות של כפייה אפשרית של ההסכם על צרפת בשל התמיכה המפתיעה מאיטליה תתברר בזירה הפוליטית הפנימית הצרפתית. הלובי החקלאי הצרפתי איים להבעיר את המדינה אם ההסכם יאושר. הפגנות אלימות של חקלאים התנהלו בשבועות האחרונים בפריז ובבריסל. אם האיחוד לא יצליח לשכנע את צרפת לחתום בסוף השבוע, והרוב המיוחס יהיה זה שיאפשר את כניסת ההסכם לתוקף גם בצרפת, הרי שתמיכת הצרפתים ברעיון האיחוד האירופי יכולה לקרוס.

מי שתתחזק אז בצורה משמעותית תהיה מפלגת "האיחוד הלאומי" האירו-סקפטית בראשות מרין לה-פן. כאשר צרפת עומדת בפני בחירות אפשריות לפרלמנט בקרוב, ובחירות ודאיות לנשיאות בשנה הבאה, בריסל ופריז רועדות מפחד מחשש להתלקחות אנטי-אירופית בכלכלה השנייה בגודלה באירופה. "הנושא הזה של מרקוסור מסוכן לנו אפילו יותר מענייני התקציב", אמר שר בממשלת צרפת.

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני / צילום: ap, Phil Noble

גם הממשלה האיטלקית הייתה עד לאחרונה נגד ההסכם, אבל לפי הדיווחים האחרונים בתקשורת האירופית ביצעה סיבוב פרסה, ותתמוך בחתימה עליו במפגש של שגרירי האיחוד ביום שישי הקרוב.

לפי הדיווחים, איטליה דרשה וקיבלה מימון נוסף מתקציב האיחוד האירופי לפיצוי החקלאים שלה, בתמורה להסרת ההתנגדות להסכם. ראש הממשלה מלוני דרשה גם מנגנונים נוספים שיגנו על החקלאים האיטלקיים מפני התחרות הדרום אמריקאית. "אנחנו בדרך הנכונה לחתום על ההסכם בשבועות הקרובים", אמרה בתחילת השבוע דוברת הנציבות האירופית.

הדרכים של צרפת לנסות לטרפד את ההסכם

אבל באיחוד האירופי שום דבר אינו סופי. אם ההסכם יאושר למרות התנגדות צרפת, בשל המשבר הפוליטי הפנימי שלה וחשש מהתחזקות הכוחות הקיצוניים פריז עדיין יכולה לנסות ולעכב את ביצועו. הפרלמנט האירופי יכול לא לאשרר את ההסכם במקרה שיהיו מספיק נציגים שילחצו בנושא. נוסף על כך, כל מדינה החברה באיחוד יכולה לדרוש כי בית הדין לצדק שלו יבחן אם לנציבות יש בכלל מנדט לגבש אותו, מה שידחה את כניסתו לתוקף.

מומחים משפטיים סבורים כי יש למדינות אלה קייס טוב. בתחילה הנציבות ניסתה לגבש סחר חופשי עם מרקוסור על בסיס הסכם אסוציאציה (כפי שיש לאיחוד עם ישראל). הסכם כזה דורש אחדות דעים בקרב כל חברות האיחוד. רק לאחר שהנציבות ראתה כי אין למהלך זה סיכוי, היא החליטה לשאת ולתת על הסכם סחר בלבד, שדורש רוב מיוחד.

קנצלר גרמניה: "העסקה מוסכמת על כולם"

גרמניה, מצידה, זקוקה נואשות לעסקה הנוכחית כדי לנסות ולשפר את ביצועיה של תעשיית הרכב שלה. הקנצלר פרידריך מרץ מפעיל את כל כובד משקלו בחודשים האחרונים בעד ההסכם, ואף הכריז - לפני שכל הצדדים הסכימו על כך - כי העסקה "מוסכמת על כולם".

בכיר במפלגתו איים על צרפת, ואמר כי אם ההסכם לא יאושר, גרמניה תימנע מהעברת תקציבים לאיחוד האירופי, צעד דרסטי מבחינה גרמנית, שיכול להעיב על עתיד האיחוד האירופי. הגרמנים לוחצים על הנציבות האירופית לאשר את ההסכם ביום שישי הקרוב, ולחתום עליו כבר ב-12 בינואר.

נכון לעכשיו, השורה התחתונה היא, שתהליך שהיה אמור להיות תצוגת תכלית של הכוח הכלכלי האירופי הפך בשבועות האחרונים בדיוק להיפך - דינמיקה המציגה כיצד גם בתוך האיחוד, מדינות מתנצחות ביניהן ונלחמות כל אחת על האינטרסים שלה.