מדד דאו ג'ונס, המרכז בתוכו 30 חברות ענק אמריקאיות, רשם כבר ביום המסחר השני של שנת 2026 שיא חדש: המדד נסחר ברמה של קרוב ל־49 אלף נקודות, אחרי שעלה ב־13% במהלך שנת 2025, שהייתה שנה טובה למשקיעים בשוקי המניות בכלל ובשוק האמריקאי בפרט.

אחת השיטות של מי שמנסה "להכות" את המדד מוכרת כשיטת "כלבי הדאו" (Dogs of the Dow). זו הוצגה לראשונה בתחילת שנות ה־90 בספר שנקרא Beating the Dow, שכתב מייקל או'היגינס.

לפי השיטה שלו, יש לקנות במשקל שווה את עשר המניות בעלות תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר במדד דאו ג'ונס, להחזיק אותן במשך שנה - בלי להתפתות לשנות במהלכה את ההחזקה - ואז בסוף השנה למכור אותן ולהתחיל את התהליך מחדש. זאת על ידי בחירה של המניות שתשואת הדיבידנד שלהן היא הכי גבוהה באותה עת.

הרציונל לאסטרטגיית ההשקעה הזו הוא שחברות גדולות בדרך כלל לא משנות באופן תדיר את הדיבידנדים שהן מחלקות. זאת בזמן שמחיר המניה תנודתי יותר ונוטה להשתנות על פני מחזור העסקים של החברות. כשהמניה יורדת תשואת הדיבידנד גבוהה יחסית, וההערכה של המשתמשים בשיטה הזו היא שהחברות האלה נמצאות קרוב לתחתית, וכי המחזוריות תוביל לעליות בהמשך.

עם זאת, בפועל השיטה לא תמיד עובדת, ובטח לא מדי שנה. כך למשל באתר ההשקעות Investopedia בדקו בעבר את תוצאות האסטרטגיה הזו, והגיעו למסקנה שפעמים רבות היא מציגה ביצועים נמוכים במקצת לעומת המדד. עדיין להערכתם מדובר באסטרטגיית השקעות טובה עבור משקיע השם דגש על דיבידנד בתיק ההשקעות שלו.

אחת עם תשואה שלילית

אחרי שבשנת 2024 כלבי הדאו הניבו תשואת חסר ביחס למדד דאו ג'ונס, ב־2025 הם עקפו אותו. לפי נתונים שפרסם הכלכלן דיוויד טמפלטון, מחברת ניהול ההשקעות האמריקאית Horan Wealth, מתוך עשר המניות שהיו "כלבי הדאו" של שנת 2025 רק אחת, פרוקטר אנד גמבל, הניבה תשואה שלילית.

לעומת זאת מניות אחרות ברשימה, בהן לדוגמה ג'ונסון אנד ג'ונסון , IBM , סיסקו ואמג'ן , הניבו בשנה החולפת תשואות בשיעור דו־ספרתי. בסך הכול הוא מצא שההשקעה בשיטה ב־2025 הניבה תשואה של 18.9%, גבוה מתשואת מדד דאו ג'ונס וגם מה־S&P 500. בהקשר זה הוא מציין למשל שמניות סקטור הטכנולוגיה ברשימת "כלבי הדאו" בשנה האחרונה, הציגו ביצועי יתר ביחס למניות הטכנולוגיה במדד S&P 500. ויותר מזה - מניות סקטור הבריאות הציגו ביצועים חזקים, בזמן שסקטור הבריאות ב־S&P 500 הציג ביצועי חסר ביחס למדד.

למי שמעוניין לנסות את השיטה בשנה הנוכחית, טמפלטון מציין כי מרשימת "כלבי הדאו" של 2026 יוצאות שלוש מניות שהיו בה קודם לכן -מקדונלד'ס , IBM וסיסקו, ובמקומן (על בסיס תשואת הדיבידנד) נכנסות יונייטד הלת' סרוויסס , הום דיפו ו־נייקי .

היופי שב"שיטה עיוורת"

במקביל, אסטרטגיית השקעה שמבוססת על רעיון דומה הותאמה לשוק המקומי: במקרה זה לוקחים את עשר המניות שנפלו הכי הרבה בשנה האחרונה במדד ת"א 125 (אך נותרו במדד), ובהן משקיעים לשנה הקרובה במשקל שווה. זאת ללא התחשבות בחלוקת דיבידנדים.

את החוקיות הזו שעבדה בשנים האחרונות גילה רון שטיינבלט, מנכ"ל משותף בחברת Exponent קשרי משקיעים. כך למשל הוא מצא שבשנת 2023, עשר המניות הגרועות של 2022 הניבו תשואה ממוצעת של 34% לעומת 4% בלבד במדד, וב־2024, עשר הגרועות של 2023 עקפו את המדד עם תשואה של 31%, לעומת 28.6% במדד.

בשנת 2025, כשת"א 125 זינק לשיאים חדשים ועלה ב־51%, השיטה הזו אמנם לא הציגה ביצועי יתר על המדד, אך בהחלט ביצועים מרשימים. עשר המניות הגרועות במדד המקומי המוביל בשנת 2024, הציגו ב־2025 תשואה ממוצעת של 46.7%.

הבולטות ברשימה זו הגיעו מתחום האנרגיה, ובפרט המתחדשת, שהציגו ביצועי חסר ב־2024, אך זכו לרנסנס מפתיע בשנה שעברה: משק אנרגיה, אנלייט, שיכון ובינוי אנרגיה ואורמת.

לעומת זאת, ענקית הטכנולוגיה נייס, שהייתה בין המניות החלשות של 2024, "נשארת כיתה" וממשיכה ברשימת המניות הגרועות גם בשנה הנוכחית, לאחר שהייתה המניה החלשה ביותר במדד ת"א 125 בסיכום 2025.

שטיינבלט מציין כי "התאוריה כולה מושתתת על מחזוריות במניות. יש תחומים שיש בהם סייקלים של שנים טובות ולא טובות, וזה אומר שבהמשך הסייקל משתנה והמניות אמורות להציג ביצועי יתר. כך ב-2025, המניות שבלטו היו משק אנרגיה עם עלייה של 220% ואנלייט עם 130%, שהיו בין החלשות ביותר ב־2024", לאחר ירידות של 18% ו־11% בהתאמה.

יתר המניות הכלולות בעשירייה של "כלבי ת"א" בשנת 2025, הן שיכון ובינוי אנרגיה (שהניבה תשואה של 45% אשתקד), אורמת טכנו (40%), טלסיס (32%), נופר אנרג'י (27%), בזן (12%), איירפורט סיטי (6%), פריון נטוורק (ירידה של 3%) וכאמור מניית נייס, שצנחה בלא פחות מכ־42% אשתקד.

לדבריו של שטיינבלט, ב־2025 העליות החדות במדד ת"א 125 הושפעו מאוד מעליות במניות הפיננסים (ביטוח, בנקים ובתי השקעות). אלו לרוב לא נכנסות לרשימת עשר הגרועות (שעל בסיסה יש להשקיע בשנה העוקבת), משום שמדובר בענף שהוא לא מחזורי וכן יציב יחסית, אלא במקרים של משבר קיצוני.

אם מסתכלים קדימה על עשר המניות שנועדו להשקעה לפי השיטה בשנת 2026, שטיינבלט מדגיש שמדובר ברשימה מגוונת מבחינה סקטוריאלית. זו כוללת מלבד נייס את חברות הנדל"ן ג'י סיטי (ירידה של 37% אשתקד), אקרו (ירידה של 19%) ואזורים (ירידה של 12%); מתחום הקמעונאות ריטיילורס (ירידה של 42%) ודלתא גליל (מינוס 12%); ותעשייה - פלרם (ירידה של 31%), לצד מניות דלק רכב, אנרג'יאן ואופקו.

מכל מקום, שטיינבלט מדגיש שמדובר ב"שיטה עיוורת": "לקנות, ולא לגעת. זה היופי בשיטה. אם מישהו החזיק במניית משק אנרגיה ומכר אותה אחרי שעלתה ב־100%, מחשש שהיא עלתה יותר מדי, פספס עלייה של עוד 100%".