בדומה לרוב היבואניות הגדולות של מוצרי צריכה בישראל, גם חברת שסטוביץ מעדיפה לנהל את עסקיה הרווחיים הרחק מאור הזרקורים. אלא שבעת האחרונה שב ועולה שמה כמי שמשקיעה במניות בבורסה, בהיקף המצטבר כבר לכ־160 מיליון שקל לפחות. השקעות שעליהן היא מורווחת מעל 100 מיליון שקל, לנוכח הגאות בבורסה המקומית ובמניות הפיננסים בפרט.

רק בשבוע החולף דווח על שני מהלכי השקעה מצד היבואנית הוותיקה. הראשון היה חבירה ללאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, לצורך רכישת 15% מסוכנות הביטוח פרופיט מידי בעלי השליטה, המייסדים אסף בנאי ושלומי אלברג, תמורת כ־100 מיליון שקל בסך הכול.

יום לאחר מכן, השלימה שסטוביץ רכישה של כ־9.2% ממניות חברת אידומו הציבורית, תמורת כ־5 מיליון שקל. זאת, כחלק מהנפקת מניות ואופציות שביצעה בשבוע שעבר מפתחת התוכנה לייצור וידאו עבור עסקים, בתמורה לסכום כולל של כ־12 מיליון שקל, במטרה להרחיב את פעילותה בתחום הבינה המלאכותית.

בכך, הפכה שסטוביץ לבעלת המניות הגדולה באידומו, הנסחרת לפי שווי של כ־62 מיליון שקל בלבד, נמוך בכמעט 90% משוויה בעת הנפקתה, כחלק מגל ההנפקות ששטף את הבורסה בת"א בשנת 2021.

אנליסט במקום מור

שסטוביץ, שנוסדה ב־1954, היא אחת מהיבואניות הגדולות והוותיקות בישראל המחזיקה בשלל מותגי מזון, הלבשה, טיפוח וטואלטיקה, בהם פסטה ברילה, משחת השיניים קולגייט, מותג המזון מאסטר שף, מוצרי הניקיון של פלמוליב ומותג הקוסמטיקה רבלון. כיום נמצאת החברה בשליטה מלאה של יוני שסטוביץ, בנם של המייסדים שמעון ובלה שסטוביץ.

בדומה לעסקים נוספים הנהנים מרווחיות גבוהה הנגזרת מהמחירים שמשלם הצרכן הפרטי, גם שסטוביץ מעדיפה לפעול מתחת לרדאר, כדי למזער את החשיפה של הציבור להכנסות ולשיעורי הרווח שלה. חשיפה שכזו עלולה לעורר עליה ביקורת כמו זו שסופגת מפעם לפעם יבואנית מוצרי צריכה אחרת, דיפלומט, שבחרה להנפיק את מניותיה בבורסה ובת"א.

שסטוביץ אינה מתכננת ככל הידוע הנפקה בזמן הקרוב, אך היא העלתה פרופיל בכל מה שקשור לעסקאות רכישה שהיא מבצעת בחברות נסחרות. "בשסטוביץ משקיעים כבר שנים רבות בהמון תחומים", אומר גורם בכיר בשוק שמכיר את החברה. "מה שהשתנה בשנים האחרונות זה שהרגולטור הקשה על התרחבות פעילות הליבה שלהם, אז הם החליטו לבצע השקעות פיננסיות.

"בנוסף החליטו בחברה, מהסיבות שלהם, להעביר את ניהול ההשקעות מקרנות כאלו ואחרות לתוך הבית. אני יכול להעריך שבאופן טבעי הם זיהו את ההזדמנות שנוצרה בשוק המקומי, שהיה מדוכא סביב הרפורמה המשפטית, והגדילו את פעילותם בו".

מי שמונה לעמוד בראש פעילות ההשקעות של שסטוביץ, הכוללת גם מיזמי סטארט-אפ בתחומים שונים, הוא גיא שסטוביץ, בנו של יוני, המשמש כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה.

לקראת סוף שנת 2024 רכשה שסטוביץ מניות של בית ההשקעות מור, והפכה לראשונה לבעלת עניין בחברה ציבורית. בתחילת 2025 רכשה מניות נוספות של בית ההשקעות תמורת 16.5 מיליון שקל.

חודש לאחר מכן החזירה החברה כמעט את כל השקעתה במור, כשמכרה מניות בהיקף של כ-33 מיליון שקל, וחדלה להיות בעלת עניין בחברה. מספר חודשים לאחר מכן, בחודש אוגוסט 2025 ניצלו בשסטוביץ זינוק של מעל 300% במניה מאז שהפכו לבעלי עניין, כדי למכור ממניות מור בהיקף של כ-120 מיליון שקל. על פי ההערכות גם לאחר העסקה נותרו בידי שסטוביץ מניות של בית ההשקעות, שמאז הוסיף עוד 63% לשוויו. כך, שבשסטוביץ נהנו מרווח של לפחות 100 מיליון שקל על השקעתם במור.

בשנת 2024 גם השתתפה שסטוביץ בגיוס הון שביצעה חברת התעופה אל על בהיקף של כ־7 מיליון שקל, כשההערכות הן שהיא מימשה לפחות חלק מההשקעה לאחר שהמניה טיפסה מאז ביותר מ־230%. בנוסף, באותה השנה לקחה החברה חלק בהנפקה של חברת הנדל"ן לוזון רונסון, כשרכשה מניות בהיקף כ־4 מיליון שקל - השקעה עליה היא מורווחת כ־1.5 מיליון שקל.

דגש על פיננסים

ההשקעות המוצלחות במור ובאל על פתחו את התיאבון ליבואנית, שמאז ביצעה מספר לא מבוטל של השקעות בחברות ציבוריות, בעיקר בתחום הפיננסים. בחודש ספטמבר האחרון השתתפה שסטוביץ בהנפקת מניות ואופציות שביצעה חברת הביטוח איילון בהיקף של כ־19 מיליון שקל. בהנחה שהחברה לא מימשה עד כה את המניות, הרי ששווין כיום מוערך בכ־39 מיליון שקל. כלומר, רווח על הנייר של כ־20 מיליון שקל.

בחודש שעבר השתתפה החברה במהלך דומה שביצעה החברה האם של איילון, חברת הביטוח הדיגיטלי ווישור, שבשליטת אמיל ויינשל וצבי וענת ברק. במסגרת הגיוס רכשה שסטוביץ מניות ואופציות של חברת הביטוח בהיקף של כ־13 מיליון שקל.

ההשקעה בווישור בוצעה כמה שבועות לאחר שבשסטוביץ רכשו מניות בהיקף של כ-17 מיליון שקל בבית ההשקעות אנליסט, כחלק ממהלך של גיוס הון שביצעה החברה, שבשליטת המייסדים שמואל לב ואהוד שילוני. מאז, אגב, האמיר שווין של המניות (שהוקצו בדיסקאונט של כ-7%) לכ-21 מיליון שקל כיום.

גם טופ גאם ורני צים בסל

לצד ההשקעה במניות הפיננסים, ביצעה שסטוביץ מספר השקעות בחברות ציבוריות מתחומים שונים. בסוף אוגוסט רכשה מניות של יצרנית תוספי התזונה וסוכריות הגומי טופ גאם, מידי מייסד החברה חי חיון, בהיקף של כ־10 מיליון שקל. זאת, לאחר שבתחילת השנה קנתה החברה יחד עם שורה של גופים מוסדיים מניות בהיקף כולל של כ-78 מיליון שקל, מידי בעלת השליטה באותה העת, קרן הפרייבט אקוויטי AP פרטנרס.

מניית טופ גאם זינקה בשנה האחרונה ביותר מ-110%, ורק על העסקה האחרונה, שבוצעה לפני מספר חודשים, מורווחת שסטוביץ כ-4 מיליון שקל.

בנוסף, בתחילת השנה נכנסה החברה להשקעה בחברת מרכזי הקניות רני צים יחד עם קבוצת משקיעים בהובלת חברת הביטוח הפניקס. מניית צים נסחרת כיום במחיר הגבוה בכ-30% מזה שבו נקנתה לפני כשנה.

"אם היו שואלים אותי עד לאחרונה, הייתי אומר שהם יעדיפו לא להיות בעלי עניין ולהתרחק מהשיח הציבורי", העריך בזהירות הגורם בשוק. "אבל היום אני חושב שיש סיכוי יותר טוב שנראה אותם בעלי עניין בחברות כאלה או אחרות".

תופעה מתרחבת בסקטור

שסטוביץ לא לבד: יבואניות מוצרי צריכה נוספות ניצלו את הרווחים המשמעותיים שלהן כדי לבצע השקעות בשוק המקומי. כך למשל, ליימן שליסל (יבואנית מותגי לואקר, פילסברי, לוואצה וליפטון) ביצעה בשנים האחרונות השקעות בחברת התשתיות מנרב ובאלון גז המחזיקה במאגר הגז תמר. בנוסף, חברה ליימן שליסל לחברת מילגם שזכתה לפני כשנה וחצי במכרז להפרטת הדואר.

ואילו תשקיף הנפקה שהגישה לאחרונה החברה הביטחונית DSIT, חשף כי בין בעלי המניות שלה נמנה דני סידס, בעלי היבואנית הנושאת את שמו (ממתקי לינדט, טים טאם ועוד), לצד בעלת השליטה רפאל.