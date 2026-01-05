ב-55 מיליון שקל: סוגת רוכשת חברת שימורי טונה

לאחר ההנפקה בבורסת ת"א לפני כחודש, קבוצת סוגת דיווחה הבוקר (שני) על רכישת חברת שימורי הטונה פילטונה בכ-55 מיליון שקלים. רכישה זו מבטאת, על פי מנכ"ל החברה גיא פרופר, את המשך האסטרטגיה של החברה שתמשיך להשקיע במנועי צמיחה שיהיו מבוססים בין היתר על מיזוגים ורכישות. השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים.

פילטונה היא חברה ישראלית שמייצרת, אורזת ומשווקת שימורי טונה במפעל בבאר שבע, ופועלת מאז 2004 בשוק הקמעונאי והמוסדי. החברה מונה כ-80 עובדים, ובראשה עומד איש העסקים קובי כהן. החברה מחזיקה בנתח שוק של כ-12% ממכירות הטונה המשומרת בישראל. בשנת 2024 הסתכמו הכנסות החברה בכ-117.8 מיליון שקל וה-EBITDA של החברה הסתכמה בכ-14 מיליון שקל. כמו כן, לחברה חוב פיננסי נטו מתואם, שהסתכם בסוף שנת 2024 בכ-32-36 מיליון שקל.

שוק הטונה בישראל נחשב למבוזר יחסית, מסביר לגלובס בכיר בתחום הקמעונאות. "המותג המוביל עם כ-20% נתח שוק הוא טונה סטארקיסט, ואחריו המותגים של דיפלומט, נטו וויליגר". נציין גי בשנים האחרונות רכשה קבוצת סוגת מספר מותגים אחרים כמו טחינת "אל ארז", תבליני פרג ועץ הזית, שהתווספו לפורטפוליו החברה, לצד מוצרי "מלח הארץ" וסוגת.

"סינרגיה עם מערכי המכירות וההפצה"

לאחר השלמת ה-IPO, זכתה סוגת לביקושים גבוהים בהיקף של כ-700 מיליון שקל, ולאור הביקושים הגדילה בכ-20% את היקף הגיוס לכ-360 מיליון שקל, כנגד הנפקה של כ-29% ממניותיה. ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-1.2 מיליארד שקל לאחר הכסף, ומלוא תמורת ההנפקה הוזרם לקופת החברה. בין הגופים שהצטרפו בהנפקה כבעלי עניין נמנים מנורה, הראל ביטוח והפניקס.

"המהלך מייצר סינרגיה עם מערכי המכירות וההפצה של הקבוצה", מסר גיא פרופר, מנכ"ל קבוצת סוגת. "אנחנו פועלים כל העת לפיתוח וחיזוק הפעילויות הקיימות לצד בחינה מתמדת של הזדמנויות השקעה נוספות בחברות התואמות את האסטרטגיה העסקית שלנו. נמשיך לפעול לחיזוק הנוכחות של סוגת במטבח הישראלי, תוך גיוון המותגים וסל המוצרים שלנו". בעסקת הרכישה ייצגו את פילטונה עוה"ד רון אבלסקי ואראל פלאי ממשרד ERM, ואת סוגת ייצגו עוה"ד דן קפלן וזאבי כהן ממשרד עדי קפלן.

סוגת, הנשלטת על ידי קרן פורטיסימו, פועלת לאורך כל שרשרת הערך הקמעונאי: ייבוא, ייצור, שיווק והפצה של מגוון רחב של מוצרי יסוד בהם סוכר, אורז, קטניות, קמח מיוחד, שמנים, מלח, דגנים, מוצרי אפייה ושימורים. פעילות הקבוצה נחלקת לשני מגזרי פעילות מרכזיים: מגזר הקמעונאות, המהווה את עיקר מכירות החברה וכולל ייצור ושיווק לרשתות שיווק ולסיטונאים, לצד ייצור מותג פרטי - ומגזר התעשייה, המספק חומרי גלם ומוצרים ללקוחות תעשייתיים בענף המזון.