בורסת תל אביב | נקסט ויז'ן משאירה את שטראוס, תשובה וליאורה עופר מאחור לפעמים המציאות עולה על כל דמיון. אחרי עוד עסקה גדולה, מניית נקסט ויז'ן, חברת המצלמות לרחפנים ולמל"טים, זינקה שוב ביום חמישי בבורסה והפכה להיות החברה ה־18 בשוויה בבורסה בת"א, עם שווי שוק של יותר מ־20 מיליארד שקל. בכך, היא עקפה חברות ותיקות וגדולות ממנה בהרבה, כמו שטראוס, קבוצת דלק, בזק ואת חברת הנדל"ן המניב מליסרון. בקצב הזה היא עשויה לעקוף גם את נייס, שרק לפני שנתיים וחצי עוד הייתה החברה הגדולה בבורסה. מניית נקסט ויז'ן משלימה בכך קפיצה של 4,390% תוך פחות מחמש שנים. מי שהיה משקיע 100 אלף שקל במניה לאורך חצי השנה הראשונה שהיא נסחרה בת"א, ולא מאוד עניינה את המשקיעים, היה יושב היום על מניות בשווי של 4.5 מיליון שקל. זה לא בהכרח היה קל לאתר את מניית הזהב הזו, שכן היא הונפקה בגל הנפקות "הזבל" של שנת 2021, שרובן קרסו. אך הסימנים ויחסי הסיכוי־סיכון בהחלט היו לטובת החברה. מייסדי החברה, חן גולן, בוריס קיפניס ומיכאל גרוסמן הם מולטי מיליונרים וחלקם אפילו מיליארדרים על הנייר. כך גם המשקיעים המוקדמים בחברה, יוסף סנדלר, נחמן בנעשיה והאלוף (במיל') עמירם לוין, שהאמינו בה בהתחלה והרוויחו בענק. אפשר בהחלט לתהות האם ההייפ של התעשיות הביטחוניות יסתיים מתישהו, אבל בינתיים מנהלי ההשקעות לא יהמרו נגד החברה. כך למשל, עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי, סיגמא־קלאריטי בית השקעות: "אם הייתי אומר שנקסט ויזן תעלה ב־60% רק בחודש שעבר, אחרי כל המסע האדיר שהיא עשתה, היית בטוח שאני הוזה. אבל החברה הובילה לעלייה הזו בשתי הזמנות מאוד גדולות, שמבטיחות לה כנראה צמיחה של יותר מ־60% בשנה הקרובה. היא נמצאת בדיוק במקום של כלי המלחמה הכי משמעותי כיום. כל שנותר הוא לרוץ עם המגמה". נתנאל אריאל קראו עוד

מסחר | ההוראה הטכנית שחשפה: כשזה מגיע לכלכלה, הכול כשר קצת לפני סוף 2025 פורסם תזכיר חוק שמחיל את צו יבוא חופשי על מספר מדינות שישראל לא מקיימת עמן קשרים דיפלומטיים, לפחות לא באופן רשמי: ערב הסעודית, כוויית, עומאן וקטאר. לפי משרד הכלכלה, מדובר בהוראה טכנית בלבד שאינה משנה את יחסי המסחר עם המדינות הללו. אבל המהלך נותן הצצה לעולם המסקרן של סחר עקיף ונסתר עם מדינות שישראל אינה מקיימת עמן יחסים רשמיים. "פקודת המסחר עם האויב" נכנסה לתוקף כבר ב־1939 ובמקורה נועדה הפקודה לאסור מסחר עם גרמניה הנאצית. כיום היא חלה על ארבע מדינות בלבד: סוריה, לבנון, איראן ועיראק. אלא שבפועל, אחת לכמה שנים מחריג שר האוצר את עיראק מהפקודה ומאפשר סחר עמה - חרף היותה מוגדרת מדינת אויב. ההחרגה נועדה לאפשר יבוא נפט מחבל כורדיסטן העיראקי. בנוסף, לפי גורמים בשוק, גם עם איראן מתקיים סחר עקיף. איראן היא אחת מיצואניות הפיסטוקים הגדולות בעולם, ובאמצעות העברת פיסטוקים בין שקים שונים, ניתן לטשטש את מקור התוצרת - לשווק אותה בישראל. כך, גם כשחוקי הסחר נוקשים ויחסים דיפלומטיים מעורפלים, המדפים הישראלים ממשיכים לקבל את מיטב המוצרים - לפעמים מבלי שהקונים ידעו כלל מאיפה הגיעו. מה שמתחיל בהוראה טכנית, מסתיים במערך סחר מסתורי שמזכיר: הכלכלה יודעת למצוא דרכים, גם כשפוליטיקה סוגרת דלתות. עידן ארץ קראו עוד

בליץ מכרזים | שיווק עשרות אלפי יח"ד בדקה ה־90? גם לזה יש מחיר בשלושת הימים האחרונים של השנה החולפת נסגרו 38 מכרזים של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). הם כללו קצת יותר מ־19 אלף יחידות דיור, שרובן המכריע שווקו בהצלחה, ולא פחות חשוב - הוסיפו מיליארדים לקופת המדינה, ממש ברגע האחרון. אחרי שנה עם קצב שיווקים לא גבוה במיוחד, אפשר לומר שמדובר בבשורה: גם עוד עשרות אלפי יחידות דיור שייבנו בשנים הבאות, וגם עוד הכנסות משמעותיות. רמ"י הרגילה אותנו לבליץ כזה בישורת האחרונה של השנה, אבל למרות היתרונות החשובים לעיל, לא בטוח שהוא בריא במיוחד - בטח לא עבור חברות הנדל"ן. כמות כזו של מכרזים שנסגרת בבת־אחת, בהם כמה במקומות יוקרתיים כמו שדה התעופה בהרצליה, מתחם השלישות ברמת גן וסירקין בפתח תקווה, היא אולי קצת יותר מדי עבור חלק מהן. חברה שתיגש במקביל לכמה מכרזים שנסגרים פחות או יותר באותו מועד כדי לא לפספס את ההזדמנות, ו"בטעות" תזכה בכולם - עלולה למצוא את עצמה עם עומס כלכלי וביצועי עתידי שכלל לא התכוננה אליו. אחד הכללים החשובים בעולם הזה הוא לדעת למה לגשת ולמה לא. וזה לא הכול: לפי רמת ההיענות של החברות, כמות המציעים ומספר המכרזים ששווקו בהצלחה, נראה שהשטח מדבר אחרת. ובכל זאת, אחרי שנה של קצב שיווקים מנומנם, בליץ כזה בשלושה ימים הוא לא דבר בריא מאוד לשוק (גם אם לרמ"י לא בהכרח היו הרבה ברירות), וחברה שלא חישבה את צעדיה כראוי עלולה למצוא את עצמה בבעיה. יובל ניסני קראו עוד