במשך שנים הבורסה בתל אביב מנסה למשוך אליה את חברות הטכנולוגיה הישראליות הגדולות שנסחרות רק בוול סטריט, ללא הצלחה גדולה. אולם השבוע (ד'), התמונה השתנתה לחלוטין: חברת אבטחת הסייבר הגדולה בעולם, פאלו אלטו נטוורקס , הודיעה על כוונתה להירשם למסחר בתל אביב במסגרת הרישום הכפול, בד בבד עם השלמת הרכישה של חברת סייברארק הישראלית.

פאלו אלטו, הנסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 115 מיליארד דולר, היא חברה אמריקאית שיש לה פעילות רחבה בישראל, והיא הוקמה על ידי היזם ניר צוק, שכיהן בה בתפקיד בכיר עד השנה שעברה. סייברארק היא חברה ישראלית, אך הייתה רשומה למסחר רק בנאסד"ק.

מאחר שרוב העסקה לרכישת סייברארק, תמורת כ־21 מיליארד דולר, תבוצע במניות, הרי שהשווי של פאלו אלטו צפוי לגדול. עם זאת, כבר כעת היא צפויה להפוך לחברה בעלת השווי הגבוה בבורסה בתל אביב - ובפער גדול. בהתאם לשווי הנוכחי שלה בוול סטריט, פאלו אלטו תגיע לתל אביב בשווי של יותר מ־350 מיליארד שקל - פי 10 מהשווי הממוצע של מניה במדד ת"א 35.

"יחזק את ישראל כמעצמת סייבר"

כיום, טבע היא החברה הגדולה ביותר בת"א, נסחרת בשווי של כ־125 מיליארד שקל ואילו הבנקים לאומי והפועלים נסחרים לפי 117 מיליארד שקל ו־108 מיליארד שקל בהתאמה.

בשלב זה עוד לא ידוע אם פאלו אלטו תצטרף במסלול מהיר למדדים בבורסה, ומה יהיה משקלה במדד. נציין שלפני מספר שנים הבורסה החליטה להגביל את משקלן של "מניות חו"ל" כדי להגביר את הזהות הישראלית של המדדים.

מפאלו אלטו נמסר: "עם שווי שוק שגבוה בערך פי 3 מחברות אחרות בבורסה בתל אביב, מעמד זה יוביל להגברת הנזילות והעניין הבינלאומי בשוק הישראלי, ויחזק את מעמדה של ישראל כמעצמת אבטחת סייבר עולמית".

בעבר כבר היו מקרים שבהם חברות זרות נסחרו בבורסה בתל אביב לאחר שהשלימו רכישה של חברה מקומית. לדוגמה חברת התרופות פריגו שרכשה את אגיס, חברת תמציות הטעם והריח IFF שרכשה את פרוטרום, וחברת ניהול ציי הרכב פוורפליט שמוזגה לפוינטר (כולן נמחקו מאז מתן אביב). בניגוד למקרים האלה, סייברארק (הנרכשת כעת על ידי פאלו אלטו) לא נסחרה קודם לכן בבורסה המקומית כך שהמהלך לא היה טבעי.

מועמדות להדחה ממדד ת"א 35: דמרי ופתאל הודעתה של חברת הסייבר פאלו אלטו על כוונתה להצטרף לבורסה בת"א באמצעות רישום כפול עשויה לטרוף מחדש את הקלפים במדדי בבורסה. באופן רשמי מדובר בחברה אמריקאית. אם היא תחשב "מניה זרה" היא לא תצורף למדדים הגדולים של הבורסה, אך ניתן להניח שזה לא יהיה המצב. אם תקבל מהבורסה "מסלול מהיר" לכניסה למדדים, היא עשויה לעשות זאת כבר בעדכון הקרוב, בחודש מאי. המשקל המקסימאלי שמניה יכולה לקבל במדד ת"א 35 הוא 7% ובמדד ת"א 125 המגבלה היא 5%. עדיין לא ברור מה המשקל שתקבל פאלו אלטו במדדים בת"א, ובבורסה טרם דנו בכך. עם כניסתה למדדים תהפוך כאמור פאלו אלטו לחברה הגדולה ביותר בבורסה ו"תדחק" מטה את טבע, הבנקים לאומי והפועלים והחברה הביטחונית אלביט מערכות. הפניקס, חברת הביטוח הגדולה בישראל, שנמצאת כיום במקום ה-10 במדד תצא מהעשירייה הגדולה. אלא שהדרמה האמיתית תתרחש בתחתית מדד הדגל. נכון להיום, חברת הנדל"ן דמרי נמצאת בדרך הבטוחה החוצה מהמדד שכן היא במקום ה-46 בבורסה. אלא שבנוסף אליה עלולה לצאת עוד חברה, שכן חברת הנדל"ן המניב והדאטה סנטרים מגה אור מתמקמת בימים אלה בתוך 30 הגדולות, מה שמקנה גם לה כרטיס כניסה לת"א 35. גם הבורסה בעמדת זינוק אם עדכון המדדים היה מתבצע היום והיו נכנסות אליו פאלו אלטו ומגה אור כאשר לצד דמרי גם מניית חברת המלונאות פתאל הייתה מאבדת את מקומה במדד. למעשה, גם חברת הנדל"ן המניב מבנה הייתה מאבדת את מקומה שכן פתאל ומבנה נמצאות היום במקומות ה-42 וה-40 בבורסה, ומניה נפלטת אוטומטית החוצה אם היא מתחת למקום ה-39 בשווי השוק. מי שעוד מתמודדות על כניסה אפשרית למדד הן מניית הבורסה לני"ע עצמה (שזינקה כאמור בעקבות הודעת פאלו אלטו) וכן פיבי, בעלת השליטה בבנק הבינלאומי וחברת ההחזקות קנון של עידן עופר. אוהד שריד, אחראי תחום מדדים בחברת סמארטבול, מסביר ש"בהנחה שפאלו אלטו תסווג כמניה ישראלית, ובהתחשב בשווי השוק הגבוה שלה, היא צפויה להיכלל במסלול המהיר במדדי ת"א-35 ות"א-125 בעדכון אוגוסט. בהתאם למתודולוגיית הבורסה, תחול עליה בכניסה מגבלת משקל מדורגת: תקרת משקל של 1% בתחילה, שתעלה ב-1% בכל עדכון פרמטרים עד לתקרת המשקל הרגילה של כל מדד" קראו עוד

המנצחים הגדולים: הבורסה ומנהליה

מדובר בהישג משמעותי לבורסה בתל אביב, בראשותו של המנכ"ל איתי בן זאב. נראה שהמהלכים שהבורסה עשתה בשנים האחרונות משפיעים לטובה: ישנה עלייה בהיקפי המסחר בכלל, ובהיקפי המסחר מצד משקיעים זרים על רקע הירידה בפרמיית הסיכון בישראל, התשואות המלהיבות שסיפקה הבורסה בשנתיים האחרונות והחל מתחילת 2026 גם המעבר לשבוע מסחר של שני עד שישי, בדומה לשאר העולם.

מניית הבורסה זינקה בעקבות הדיווח ב־10%, משלימה עלייה של יותר מפי 8 בשלוש השנים האחרונות. הבורסה נסחרת כעת בשווי שוק של 13 מיליארד שקל, כאשר המנכ"ל בן זאב מחזיק 3.7% ממניותיה בשווי המתקרב לחצי מיליארד שקל. נזכיר כי לאחרונה מכרו שורה של מנהלים בכירים בבורסה מניות בעשרות מיליוני שקלים, לאחר העליות החדות במניה.

מהבורסה נמסר כי "הצטרפותה של אחת מחברות הסייבר המובילות והמשפיעות בעולם לחברות הנסחרות בישראל היא בשורה גדולה לשוק ההון וגאווה גדולה למשק הישראלי כולו. ​בחירה של חברה בסדר גודל כזה, המובלת על ידי יזמות ישראלית פורצת דרך, להעמיק את זיקתה לשוק המקומי דווקא בעת הזו, היא הוכחה ניצחת לחוסנו, עוצמתו ויציבותו של שוק ההון הישראלי".

איתי בן זאב, מנכ''ל הבורסה לניירות ערך / צילום: כדיה לוי

יסלול את הדרך לחברות נוספות?

ייתכן שהמהלך של פאלו אלטו יסלול את הדרך לעוד חברות ישראליות או בעלות זיקה לישראל שנסחרות כיום רק בוול סטריט "לעשות עלייה" וליהנות במסגרת רישום כפול, מכניסה למדדים בתל אביב ומביקושים גדולים כתוצאה מכך. נכון להיום במונחים דולריים, השווי הנמוך ביותר של חברה במדד ת"א 35 הוא קרוב ל־3 מיליארד דולר, כך שחברות ישראליות שנסחרות בוול סטריט בשוויי של מיליארדי דולרים בודדים ונמצאות "מתחת לרדאר", עשויות לקבל חשיפה נוספת באמצעות מדדים אלה.

לדוגמה, אם גלובל־אי, למונייד או Wix יצטרפו לרישום הכפול הן יוכלו (בשווי הנוכחי) להיות חלק מת"א 35, וחברות כמו מאנדיי אודיטי טק, טאבולה, סטרטסיס או קורנית היו יכולות להשתלב במדד ת"א 125. נכון להיום, בין 5 החברות הישראליות בעלות השווי הגבוה ביותר בוול סטריט (למעט סייברארק שנרכשה), יש 4 חברות דואליות (טבע, אלביט מערכות, טאואר ונובה). צ'ק פוינט היא הישראלית היחידה מבין הגדולות שנסחרת רק בוול סטריט.

ניר צוק, ממייסדי פאלו אלטו / צילום: טל גבעוני

פאלו אלטו מציעה מגוון רחב של פתרונות אבטחת סייבר לרשתות, ענן, AI ועוד ולפי נתוניה יש לה מעל 70 אלף לקוחות. עסקת פאלו אלטו־סייברארק היא השנייה בגובהה בתחום הסייבר הישראלי, כשהעסקה הגדולה יותר במסגרתה גוגל רוכשת את וויז קיבלה השבוע את האישור הרגולטורי המשמעותי באירופה. נכון לסוף 2024, סייברארק העסיקה קרוב ל־4,000 עובדים, מתוכם כאלף בישראל. פאלו אלטו העסיקה נכון לקיץ האחרון מעל 16 אלף עובדים מתוכם לפי ההערכות קרוב ל־1,500 בישראל.

סייברארק הוקמה על ידי אודי מוקדי (יו"ר) ואלון כהן ופועלת בישראל מפתח תקווה ובאר שבע. ביולי הודיעה פאלו אלטו, בניהולו של ניקש ארורה, על רכישת החברה. לדברי ארורה, "גל של סוכני AI ידרוש לאבטח כל זהות. זאת הסיבה שהחלטנו לרכוש את סייברארק, ואנחנו נרגשים להתחיל את שלב האינטגרציה של המוצרים". מאט כהן, מנכ"ל סייברארק, מסר כי איחוד הכוחות עם פאלו אלטו יוצר מצב של win-win: "הלקוחות שלנו מקבלים גישה להיצע מוצרי האבטחה המקיף ביותר בעולם".