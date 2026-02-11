הדולר יורד לשפל של מעל 4 שנים. אלו הסיבות

הדולר ממשיך לאבד הבוקר גובה מול השקל ונסחר סביב 3.07 שקלים - רמתו הנמוכה זה כארבע שנים. מתחילת השנה התחזק השקל בכ-3.5% מול הדולר ובשנה האחרונה ב-13%. האירו יציב על 3.66 שקלים.

הסיבות להתחזקות השקל נובעות הן מהכוחות המקומיים שפועלים על המטבע, והן מהמתרחש בזירת המטבע העולמית.

המכירה הגדולה של המוסדיים

תמיר הרשקוביץ, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף השקעות באיילון ביטוח ופיננסים, מסביר את הכוחות שדוחפים את השקל למעלה. להערכתו, אנו עדים לשילוב נדיר של מגמות עולמיות ומקומיות שאינן משאירות למטבע האמריקאי סיכוי רב. "מגמת היחלשות של הדולר בעולם נמשכת", הוא פותח, ומצביע על שער האירו-דולר כאינדיקטור לכך שמשקיעים יוצאים מהמטבע האמריקאי.

הרשקוביץ מתאר את המתרחש במונחים צבאיים כמעט: "יש פה סוג של 'הרעשה ארטילרית' על הדולר מכל הוורטיקלים במקביל". הוא מסביר כי גם כשמשקיעים רוכשים נכסים בארה"ב, הם אינם מעוניינים להחזיק במטבע: "הם ממשיכים לקנות מניות של חברות אמריקאיות, אבל הם מגדרים. הם מיד מוכרים את הדולר, מיד נפטרים ממנו".

במקביל ללחץ העולמי, הזירה המקומית מספקת רוח גבית אדירה לשקל. הרשקוביץ מצביע על "תנועות פיננסיות חדות וברורות", הכוללות חזרה של משקיעים זרים וגידור אגרסיבי מצד הגופים המוסדיים הישראלים. הנתונים שהוא מציג דרמטיים: "בכל חודש שעובר יש הקטנה של חשיפת המט"ח. היינו ב-25%, עכשיו אנחנו ב-19%, ולא מן הנמנע שנרד לאזורי ה-15%. מדובר על היקפי נכסים של טריליונים".

גורם דומיננטי במגמת הייסוף של השקל הוא המכירות מט"ח של הגורמים המוסדיים.

הרבעון הרביעי היה חריג מאוד מבחינת פעילות השחקנים העיקריים בשוק המט"ח. על פי הדיווח של בנק ישראל, הגופים המוסדיים מכרו מט"ח בסכום של 13.3 מיליארד דולר, הגבוה אי פעם. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, ציין כי "פעילות המוסדיים, שמנהלים חשיפת מט"ח ומגיבים להתפתחויות בשווקים בחו"ל, היא 'טרנדית' וככל הנראה המשפיעה ביותר על שוק המט"ח. המגזר העסקי פועל לרוב נגד המגמה וקונה מט"ח כשהוא זול, בתקופה האחרונה היבוא לישראל צומח במהירות ומגדיל ביקוש למט"ח".

רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI, ציין השבוע כי "שיעור החשיפה הושפע בשנים האחרונות במידה ניכרת מהפופולריות של מסלולי ה-S&P 500 שככל הניראה תרמו כ-4-5 נקודות אחוז לשיעור החשיפה המט"חית בשנים 2023-2024. עם זאת, ביצוע החסר המשמעותי של המדד האמריקאי, ביחס לשוק המקומי, בפרט במונחים שיקליים הוביל להתמתנות כניסת הכספים למסלולים אלו. כך שלא מן הנמנע כי עיקר ההתאמה של שיעור החשיפה לירידה בפרמיית הסיכון של המשק כבר נעשה".

הרשקוביץ מזהה תפנית גם בהתנהגות המשקיעים הפרטיים: "אנחנו רואים כסף שמתחיל לצאת מהמדדים המחקים S&P 500 וללכת למסלולי ישראל". לדבריו, הציבור "מסיט כספים שעברו במאות מיליארדים לקרנות חו"ל אל תוך ישראל".

תמיכה נוספת בייסוף השקל מגיעה מעולם ההשקעות הישירות בהייטק הישראלי. כמו עסקת הענק של גוגל-וויז, שקיבלה אתמול את אישור האיחוד האירופי. גוגל תשלם על החברה הישראלית 32 מיליארד דולר במזומן, כסף שיומר לשקלים.

הכיוון ברור

בשורה התחתונה, הכיוון בעיני הרשקוביץ ברור. "אם תשאל אותי לאן השקל מגיע? אני לא מוצא כרגע סיבה הגיונית מדוע השקל ייחלש, אלא אם כן יש איזה מימוש חד בשוק המניות או אירוע גאו-פוליטי גדול", הוא מסכם. "לאור הניסיון שלנו, ראינו כמה הכלכלה הישראלית והשקל יצאו מחוזקים מאירועים משמעותיים. לכן, מבחינתי הכיוון ברור - מתחת לשלושה שקלים לדולר, וזה יקרה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים".

גוזלן מ-IBI אומר ש"ההערכה היא כי ללא שינוי משמעותי נוסף בפרמיית הסיכון של המשק, ההשפעה העיקרית על השקל תגיע מהשינויים במדדי המניות המובילים בארה"ב".

"סיפור הפרשי הריביות בעולם חזר למשחק"

זה לא רק השקל. הדולר נופל מול כל המטבעות המרכזיים המקבילים לו, כאשר המשקיעים מגבירים את ההימורים על הורדות ריבית של הפדרל ריזרב, בעקבות סימנים חדשים לחולשה בכלכלת ארה"ב.

מדד הדולר (DXY) יורד זה היום הרביעי ברציפות. הבוקר משקיעים באסיה הגיבו לנתוני המכירות הקמעונאיות שפורסמו אתמול בארה"ב ושהיו נמוכים מהתחזיות. נתוני משרד המסחר שפורסמו ביום שלישי הראו כי המכירות הקמעונאיות בארה"ב קפאו במפתיע בדצמבר, מה שמעיד על כך שהצרכנים סיפקו פחות תמיכה לכלכלה עם סיום השנה.

החשש לקראת נתוני התעסוקה בארה"ב שצפויים להתפרסם היום (ד') אחר-הצהריים, ונתוני האינפלציה ביום שישי, נותנים לסוחרים סיבות נוספות לצמצם את החשיפה שלהם לדולר. "סיפור הפרשי הריביות בעולם חזר למשחק, כשנתונים כלכליים רכים בארה"ב מעודדים משקיעים לתמחר סיכוי גבוה יותר להורדות ריבית נוספות", אמר דיוויד פורסטר, אסטרטג בקרדיט אגריקול בסינגפור.

על פי כלכלנים, המעסיקים בארה"ב הוסיפו ככל הנראה 65,000 משרות בינואר - תוצאה שתהיה תוספת המשרות הגדולה ביותר מזה ארבעה חודשים. "נתוני התעסוקה ולאחר מכן מדד המחירים לצרכן (CPI) יהיו חשובים כדי לראות אם פערי הריביות הללו נשמרים", אמר קלווין יו, מנהל קרן בקרן הגידור Blue Edge Advisors בסינגפור, המחזיק בפוזיציות לונג על הין.

הדולר האוסטרלי הוביל את העליות מול הדולר האמריקאי. זאת לאחר שסגן נגיד הבנק המרכזי, אנדרו האוזר, אמר כי האינפלציה עדיין "גבוהה מדי", אמירה שסוללת את הדרך להעלאות ריבית נוספות באוסטרליה.

עוד במזרח, היי היפני מתחזק זה היום השלישי ברציפות לאחר ניצחונה של ראש הממשלה סנאה טקאיצ'י בבחירות בסוף השבוע. "הין נותר אחד המטבעות הרגישים ביותר בקרב מדינות ה-G10 לשינויי ריבית יחסיים", הוסיף פורסטר.

בבלומברג מציינים כי קרנות גידור נערכו לנתוני התעסוקה בארה"ב באמצעות רכישת אופציות על צמד המטבעות דולר-ין, שיניבו רווח אם הצמד ימשיך לרדת. הן גם רכשו את הדולר האוסטרלי מול הדולר האמריקאי בשוק ה"ספוט" (Spot).