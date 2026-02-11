חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:09

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת וללא תנודות חדות. הרבה עיניים מופנות לוושינגטון, שם יפגש ראש הממשלה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ולכותרות שיצאו משם הערב. טראמפ אמר אתמול בראיון טלפוני לחדשות 12, כי אם לא ניתן יהיה להשיג עסקה עם איראן - הוא יהיה מוכן לפעול צבאית.

באסיה ובחוזים בניו יורק מגמה חיובית הבוקר.

המניות הדואליות חוזרות לת"א עם פערים שליליים, אם כי לא גדולים ברובם. טאואר שתדווח היום פער ארביטרז' שלילי של 2.8%, אלביט בפער שלילי של 1.2%, טבע ונובה ב-0.5%.

אתמול, למרות הדשדוש בוול סטריט, המסחר בתל אביב הוסיף להתנהל בעליות נאות. מדד ת"א 35 עלה בכ-1.8% לשיא נוסף, גם מדד ת"א 125 שעלה ב-1.6% גם כן נסחר בשיא. מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-1.1%. מדד הביטוח זינק ב-4.5%, בעוד מדדי הפיננסים והבנקים טיפסו בכ-2.7% ובכ-2.2%, בהתאמה.

במדד ת"א 35 זינקו מניות מנורה מבטחים, הפניקס והראל. שלוש המניות עלו כולן בשיעור דו־ספרתי מתחילת השנה, והעניקו תשואה של 180% ומעלה בשנה החולפת. לעליית הבורסה יש אפקט חיובי על עסקיהן, שכן עליית ערך המניות עצמן, מגדיל באופן אוטומטי את ההכנסות מדמי הניהול שהן גובות עבור ההשקעות שהן מנהלות.

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות אומר שעל פניו, לא ניתן להצביע על נתון כלכלי מסוים שמשפיע דווקא היום על העליות בבורסה לני"ע של ת"א. "בסך הכל מדובר בהמשך המגמה החיובית של החודשים האחרונים. ברור שמניות הביטוח, שעלו 8.5% החודש ו-18% מתחילת השנה, ממשיכות לתת את הטון, בין השאר משום שלמשקיעים זרים נוח עם סוג זה של מניות וגם לאור העליות בשערי המניות הנמצאות בפורטפוליו שלהן. כך מניות הבנקים, שעלו 4.3% מתחילת החודש וכ-12% מתחילת השנה".

לפי מנחם, עלייתן משקפת, בין השאר, את נתוני המשק הישראלי - שממשיכים להותיר רושם חיובי, תוך המתנה לפרסום נתוני צמיחת התוצר לרבע האחרון של 2025 ושנת 2025 כולה ביום שני הקרוב.

● המצב באיראן והקשר לחברות הדירוג: הבורסה בת"א שוב שוברת שיאים

מניות שריכזו אתמול עניין:

מניית גילת צנחה בכ-20%, לאחר פרסום הדוחות הכספיים שלה לשנת 2025. החברה עקפה את התחזיות ברבעון הרביעי וסיפקה תחזית הכנסות שנתית שאמצע הטווח שלה גבוה מתחזיות האנליסטים.

מגה אור הודיעה אתמול על חתימת הסכם לבניית מבנה חוות שרתים עבור אנבידיה בפארק התעשייה מבוא כרמל. לפי ההערכה מדובר בהשקעה כוללת של 1.5 מיליארד שקל מצד אנבידיה. ההסכם עם אנבידיה מצטרף להסכמים עם ענקיות טכנולוגיה אחרות, המניה זינקה ביותר מפי 3 בשנה.

ישראל קנדה מלונות , החברה הבת של יזמית הנדל"ן ישראל קנדה , רוכשת מחצית מבתי המלון גליליון ומלון כפר גלעדי מידי קיבוץ כפר גלעדי תמורת 142 מיליון שקלים (ברוטו).

מניית חברת הנדל"ן המניב אמות נפלה ב-5%, לאחר שפרסמה את דוחותיה לשנת 2025. הסיבה העיקרית לנפילה במניה היא תחזית הנהלת החברה לכך שבשנת 2026 הרווח FFO שלה יירד שנה שנייה ברציפות.

ישראכרט רושמת אקזיט מכיוון מפתיע. חברת כרטיסי האשראי צפויה להכיר ברווח של 60-90 מיליון שקל ממכירת השליטה בחברת שוברי המתנה BUYME לידי הפניקס.

● מרוץ ה-AI הופך להימור הגדול בתולדות הטכנולוגיה: מי ישלם את החשבון?

באסיה הבוקר מגמה חיובית. הונג קונג עולה ב-0.3%, דרום קוריאה ב-1%, שנגחאי ללא שינוי והבורסה בהודו עולה ב-0.4%. ביפן לא מתקיים הבוקר מסחר.

החוזים העתידיים בניו יורק עולים הבוקר בעד 0.4%, עיני המשקיעים נשואות ל"סופרבול של דוחות התעסוקה" שיפורסם כשעה לפני פתיחת המסחר.

דו״ח המשרות של חודש ינואר (Nonfarm Payrolls) של הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה (BLS). הדו״ח צפוי להתפרסם לאחר שנדחה בעקבות השבתה חלקית של הממשל בחודש שעבר. כלכלנים מעריכים עלייה חציונית של כ־ 68 אלף משרות, בעוד ששיעור האבטלה צפוי להיוותר ברמה של 4.4%.

אתמול בוול סטריט, לאחר יומיים של עליות נאות, המסחר במגמה שלילית. בעוד שתשואות האג"ח ירדו לאחר שנתוני המכירות הקמעונאיות, שהיו חלשים מהצפוי, חיזקו את ההערכה שהבנק הפדרלי יתחיל להוריד ריבית כבר השנה.

מדד S&P 500 ירד ב-0.4% לאחר ראלי חזק של יומיים, נאסד"ק ב-0.6% ודאו ג'ונס עלה אמנם ב-0.1% בלבד, אך שבר שיא נוסף, שלישי בשלושה ימים.

מגזר התוכנה (תעודת הסל IGV ) שנפל בכ-20% בחודש האחרון החל להתאושש מעט, אתמול עלה בכ-0.5%.

אסטרטגים של ג'יי.פי.מורגן מעריכים שמניות חברות תוכנה עשויות להתאושש לאחר הירידות החריגות שלהן, שהיו מוגזמות ולא מוצדקות לדעתםם - מאחר שהשוק מתמחר תרחיש של שיבוש מהיר ולא ריאלי מצד הבינה המלאכותית.

הצוות ממליץ להגדיל חשיפה לחברות תוכנה איכותיות ועמידות ל־AI, ומציין "תנועות מחיר קיצוניות" לצד יסודות כלכליים חזקים כסיבות אפשריות לרוטציה חזרה לסקטור. האסטרטגים מצביעים על חברות כמו מיקרוסופט וקראודסטרייק כעמידות לשיבושי AI, ומדגישים כי עלויות מעבר גבוהות (high switching costs) וחוזים רב־שנתיים מספקים להן שכבת הגנה מפני שיבושים בטווח הקצר.

גם מנכ״ל גולדמן זאקס דיוויד סולומון, אמר כי גל המכירות החד בשבוע שעבר במניות סקטור התוכנה היה "רחב מדי", והצטרף למקהלת הקולות בוול סטריט שקוראים לסבלנות על רקע הלחץ בשווקים והחששות מהשפעות הבינה המלאכותית על עולם ההשקעות.

"הנרטיב של השבוע האחרון היה רחב מדי," אמר סולומון בכנס שירותים פיננסיים של UBS בקי ביסקיין, פלורידה. "יהיו מנצחים ויהיו מפסידים, והרבה חברות יידעו להסתגל (pivot) ולהמשיך לפעול היטב," הוסיף.

מניות שריכזו עניין:

מניית חברת הסטרימינג ספוטיפיי זינקה בכ-15%, לאחר שרווחה ברבעון הרביעי עקפו באופן משמעותי את תחזיות האנליסטים.

אלפאבית (גוגל) מתכננת להנפיק אג"ח נדירה מאוד ל־100 שנה, כחלק מהנפקת חוב גדולה במיוחד, במה שיהיה המקרה הראשון מאז סוף שנות ה־90 שבו חברת טכנולוגיה מנפיקה חוב לטווח כה ארוך.

האישור הרגולטורי המיוחל לעסקת הרכישה ההיסטורית של וויז הישראלית בידי אלפאבית (גוגל) הגיע סוף-סוף: ועדת ההגבלים של האיחוד האירופי אישרה את העסקה, שתתבצע בהיקף של 32 מיליארד דולר.

● מיליון דולר לעובד: המרוויחים והמס מאקזיט הענק

מניית קוקה קולה ירדה לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות. החברה עקפה מעט את צפי האנליסטים בשורת הרווח המתואם למניה, אך בשורת ההכנסות פספסה את הצפי.

● תוצאות מעורבות לאינמוד רגע לפני מכירתה האפשרית

ישראליות בוול סטריט:

מניית מאנדיי ירדה ב-4.5% ומשווה את השפל בו נסחרה בנובמבר 2022.

האכזבה מהתחזית שפרסמה מאנדיי בתחילת השבוע הפילה את מנייתה אחרי הדוחות ב-20.8% ומעל מיליארד דולר נמחקו משוויה, שווי הנמוך ב-82% מהשוווי בשיא בשנת 2021. החששות בשוק מפני פגיעת כלי AI בפעילות חברות SaaS (תוכנה במודל מנויים) שהשפיעו לרעה על החברה לאחרונה לא נרגעו גם אחרי שמאנדיי עקפה את התחזיות ברבעון הרביעי של 2025, ואולי אף גברו על רקע התחזית ל-2026.

מניית טאואר סמיקונדקטור ירדה ב-7.5% ללא חדשות. היא צפויה לפרסם היום דוחות כספיים, ותחזיות האנליסטים הן להכנסות שנתיות של 1.57 מיליארד דולר ורווח נקי Non-GAAP של 2.18 דולר למניה. ביום חמישי האחרון, טאואר פרסמה דיווח על שיתוף פעולה עם ענקית ה-AI אנבידיה.

מניית גילת צנחה בכ-20% גם בניו יורק בעקבות הדוח הרבעוני.

2. שוקי האג"ח

מדדי האג"ח המקומיים נסחרו אתמול בעליות שערים, בהם גם מדדי האג"ח של ממשלת ישראל. בגלובס פורסם כי המשק הישראלי פתח את השנה האזרחית החדשה עם נתון המעיד על עוצמתו: הכנסות המדינה ממסים הסתכמו בחודש ינואר ב־58.9 מיליארד שקל, הנתון השני בגובהו בהיסטוריה של רשות המסים, המעיד על חוסן יוצא דופן של המגזר העסקי ושוק ההון גם בתקופות משבר.

הנתון המדובר משתקף היטב באופטימיות במדדי האג"ח.

כך למשל, מדד תל גוב־שקלי 10+, שכולל את 4 סדרות האג"ח של ממשלת ישראל שייפרעו בפרקי הזמן הרחוקים ביותר (האחרונה שבהן בנובמבר 2052) - שעלה ב־0.1% והשלים עלייה של 1.7% מתחילת השנה. התשואה לפידיון הגלומה בו עומדת כיום על 4.11%, כאשר בפרוץ עם כלביא היא נשקה ל־4.9%. התחזקות המדד, שהניב תשואה לא סולידית בעליל של 10% בשנה האחרונה, נובעת מהירידה בפרמיית הסיכון של ישראל, לצד ביצועי מקרו טובים.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל מוסיף ומתחזק ונסחר הבוקר כעת מתחת ל-3.07 שקלים ובשפל של כ-4 שנים.

רק בסוף השבוע האחרון עוד ביקר ברמה של מעל ל־3.1 שקלים. הסיבה, כך נראה, נעוצה בין היתר לא רק בהכנסות החזקות לקופת המדינה ממסים, אלא גם מחולשה עולמית נמשכת של המטבע האמריקאי. בשבוע האחרון נחלש מדד DXY שבודק את כוחו של הדולר מול האירו ומטבעות נוספים ב־0.8%. המדד ירד בחודש האחרון במעל ל־2.1%.

גם הבוקר הדולר נחלש מול כל המטבעות המרכזיים, לאחר שמשקיעים הגבירו את ההימורים על הורדות ריבית של הפדרל ריזרב, בעקבות סימנים חדשים לחולשה בכלכלה האמריקאית.

הביטקוין נסחר לאחרונה סביב 69,000 דולר, ירידה של 9% בחמשת הימים האחרונים. המטבע נסוג על רקע הערכה מחודשת של משקיעים לגבי התועלת שלו, כאשר ביום חמישי שעבר צנח ב־15% לרמה של 60,062 דולר, השפל הנמוך ביותר מזה כ־16 חודשים. בשפל, הקריפטו היה בירידה של יותר מ־50% מהשיא שלו.

מנכ״ל חברת סטרטג'י , מייקל סיילור, דחה את החששות לגבי סיכון האשראי של החברה במקרה שביטקוין ימשיך לצנוח. לדבריו, הוא אף מתכנן להמשיך לצבור את המטבע הקריפטוגרפי עבור החברה בכל רבעון.

"אם הביטקוין יירד ב־90% במשך ארבע השנים הבאות, נממן מחדש את החוב," אמר סיילור ל- CNBC. "פשוט נגלגל אותו קדימה". כשנשאל האם הוא מאמין שהבנקים ימשיכו להלוות לחברה שלו גם אם הביטקוין יקרוס, השיב: "כן, כי התנודתיות של הביטקוין היא כזו שתמיד יהיה לו ערך".

ל־Strategy יש למעלה מ־8 מיליארד דולר חוב כולל במאזן, בין היתר כתוצאה מהנפקת אג"ח להמרה ששימשו לרכישת ביטקוין. סיילור גם דחה כל רמז לכך שהחברה תמכור חלק מהחזקות הקריפטו שלה: "אני מצפה שנקנה ביטקוין בכל רבעון, לנצח", אמר.

4. מאקרו

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים מצפה לנתוני האינפלציה הראשונים לשנת 2026 שיתפרסמו ביום ראשון הקרוב. "התחזית שלנו היא לירידה של 0.2% במדד ינואר, בעיקר בשל ירידה במחירי הטיסות, הנופש וההלבשה וכן ירידה במחיר הבנזין. ירידות אלו יקוזזו בחלקן על ידי העלייה במחירי החשמל והמים. לאחר פרסום המדד האינפלציה במבט לאחור צפויה לרדת לכ-2%, בין היתר בשל יציאתו מהחישוב של מדד ינואר הגבוה אשתקד שהושפע מעליית המע"מ".

"חזרת האינפלציה למרכז היעד תתמוך בהמשך הפחתות ריבית השנה. ביום שני יתפרסמו נתוני הצמיחה הראשוניים לשנת 2025 כאשר אנו צופים צמיחה של מעט מתחת ל-3%".

קליין מציין שכפי שקורה מדי ינואר ממשלת ישראל פתחה את השנה בעודף תקציבי, וגם השנה לא הייתה יוצאת דופן. "עם זאת אף שההכנסות היו גבוהות הן אינן משתוות לאלו שנרשמו בינואר אשתקד, שהושפעו מיבוא מוגבר של כלי רכב ומניכויי דיבידנדים חריגים בעקבות שינויי חקיקה, גורמים שלא חזרו השנה. בהתאם לכך הגירעון ב-12 החודשים האחרונים עלה קלות ל-4.9% תוצר. במבט קדימה, אנו צופים כי הגירעון ישוב וירד כאחוז מהתוצר במהלך החודשיים הקרובים, ושאם לא יהיו הפתעות השנה תסתיים בגירעון שנמוך במעט מ-4%".

בארה"ב נשיא ארה״ב דונלד טראמפ אמר אתמול שקווין וורש היה המועמד השני ב־2017 לתפקיד יו״ר הפד, אז בחר למנות את ג’רום פאוול. לדבריו, ההחלטה הזו הייתה "טעות גדולה". הוא אף הבהיר כי הוא מצפה שוורש, יפעל להורדת הריבית אם יאושר לתפקיד ויחליף את ג’רום פאוול החל מחודש מאי.

עם זאת, דברים שנאמרו אתמול על ידי שני בכירים בפד מדגישים כי מהלך כזה עלול להיתקל בהתנגדות. בשני נאומים נפרדים, בת’ המאק ולורי לוגן, נשיאות הבנק הפדרלי של קליבלנד ודאלאס בהתאמה, הביעו דאגה מכך שהאינפלציה עדיין גבוהה, וכי ההתקדמות בבלימת עליות המחירים עלולה להיעצר. שתיהן ציינו שלאחר הורדות הריבית שביצע הפד ב־18 החודשים האחרונים, ייתכן שהריבית כבר אינה מרסנת באופן משמעותי את הצמיחה והאינפלציה, מה שמעלה את הסיכון שהפחתות נוספות דווקא יחמירו את הבעיה.

סוחרי וול סטריט מעריכים ברובם שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי גם במרץ, זו הפעם השנייה ברציפות, אך ההסתברות המשתמעת להורדת ריבית לפני מאי קרובה יותר ל־50/50.

טראמפ אף אמר כי הכלכלה האמריקאית יכולה לצמוח בלפחות 15% אם קווין וורש יעמוד בראש הבנק הפדרלי (הפד). "הוא אדם באיכות גבוהה מאוד," אמר טראמפ בראיון ל־Fox Business עם לארי קודלו. "אם הוא יעשה את העבודה שהוא מסוגל לעשות - אנחנו יכולים לצמוח ב־15%, לדעתי אפילו יותר מזה". טראמפ לא ציין באיזה מדד כלכלי מדובר או באיזה טווח זמן. לפי תחזית הבנק העולמי, הכלכלה האמריקאית צפויה לצמוח ב־2.2% השנה, ולהאט ל־1.9% בשנת 2027.

אתמול פורסם שהמכירות הקמעונאיות נותרו ללא שינוי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.6% בנובמבר, לפי נתונים מנוכי עונתיות אך לא מנוכי אינפלציה. במונחים שנתיים, המכירות עלו ב־2.4%, ירידה משמעותית מקצב של 3.3% בנובמבר. המכירות בניכוי רכבים עלו ב־3.3% בשנה בדצמבר.

היום צפוי להתפרסם דוח התעסוקה המסקרן בארה"ב.

דוח התעסוקה יהיה חשוב במיוחד שכן הוא יכלול עדכון שנתי מתוכנן לנתוני השנתיים הקודמות. על פי האומדנים הראשוניים, צפוי נתון חלש יחסית בין היתר משום שרוב העדכונים בשנים האחרונות היו כלפי מטה , לצד השפעתו השלילית של מזג האוויר החריג בחלקים מהמדינה. בנוגע לאינפלציה אנו צופים ירידה נוספת לכיוון ה-2.5% (2.7% בדצמבר), בעיקר עקב "יציאה" של מדד ינואר גבוה משנה שעברה.

הציפיות לדוח תעסוקה חלש יחסית לצד ירידה באינפלציה עשויות להביא את טראמפ לשוב ולהביע חוסר שביעות רצון מהנגיד ומהריבית. עם זאת, בהראל סבורים כי הדבר אינו מספיק כדי להצדיק הפחתת ריבית כבר בהחלטה הקרובה במרץ, בין היתר בשל המדיניות הפיסקאלית המרחיבה בחודשים הראשונים של השנה. יחד עם זאת, אנו כן מעריכים כי הריבית תחזור לרדת באופן מדוד (כנראה שפעמיים) בהמשך השנה.

כלכלנים צופים עלייה של 68 אלף משרות בינואר - תוצאה שתהיה הטובה ביותר בארבעת החודשים האחרונים. שיעור האבטלה צפוי להישאר ברמה של 4.4%.

5. תחזית

רוב האנליסטים בוול סטריט מרוכזים בתחזיות על שוק המניות, אבל בנק אוף אמריקה מזהיר ששוק המניות הפך לאיום מרכזי דווקא על שוק האג"ח. האיום הזה, מגיע מעט לאחר האזהרה ששיגרה ממשלת סין לבנקים שלה, לגבי הסיכון באג"ח של ממשלת ארה"ב.

בבנק מסבירים שבעקבות עליית המניות בחמש השנים האחרונות נדרשו מנהלי תיקים לאזן את היחס בתיקי ההשקעות בין אג"ח ומניות - מה שהוביל להזרמה של מיליארדים לאג"ח אמריקאיות. אם העליות בבורסות יאטו השנה והריבית תרד לאט מהמצופה, הבנק מזהיר מפני תגובת השרשרת - שוק אגרות החוב יסבול. "זהו סיכון רציני, תשואות גבוהות על האג"ח עושות חור גדול יותר בתקציב ומערימות חובות".

אסטרטגי הריביות בבנק, בהובלת אלינור שיאו, מצאו כי העליות בשוקי המניות מאז 2021 יצרו זרימות הון גדולות לשוק האג"ח, כתוצאה ממשקיעים שאיזנו מחדש את תיקי ההשקעות שלהם למבנה הדומה ל"תיק מאוזן" קלאסי - כ־60% מניות ו־40% אג"ח.

לפי החשבון של שלהם, על כל 10 טריליון דולר בנכסים, התיקים מכרו מדי חודש כ־37 מיליארד דולר של מניות, ורכשו תמורתם נכסי הכנסה קבועה - אג"ח ממשלת ארה"ב, אג"ח קונצרניות וניירות ערך מגובי משכנתאות.

נשמע הרבה - וזה אכן הרבה: מדובר בכ־14% מהנפקות אג"ח ממשלת ארה"ב וכ־22% מהיצע אג"ח בדירוג השקעה מאז 2021.

אבל הזרימות הללו עשויות להאט. "התשואות על מניות צפויות להתמתן בצורה חדה ב־2026, כאשר צוות אסטרטגיית המניות שלנו בארה"ב צופה עליית מחיר של 4.5% בלבד במדד S&P 500 (המדד עלה ב-16.5% בשנה שעברה)".

בבנק מייחסים את הדשדוש בשוק לעלייה בהשקעות ההון של חברות רבות, ובאי-ודאות לגבי המדיניות של הממשל, בנוסף, "שהפד יבצע רק שתי הורדות ריבית השנה, תנאים שמשתלבים יחד ומרמזים על זרימות איזון (rebalancing) קטנות יותר ואולי גם חלשות יותר לנכסי מח"מ (duration). כתוצאה מכך, אחד ממנועי הביקוש היציבים ביותר לאג"ח ארוכות טווח בחמש השנים האחרונות עשוי להיחלש", כתבו.

בהיבט החיובי דווקא ההתייבשות של הזרימות הללו עשויה בסופו של דבר להתברר כבשורה ולחזק את הטיעון לטובת אג"ח בתיק מאוזן. זאת משום שזרימות האיזון מחדש בשנים האחרונות העלו את המתאם בין מניות לאג"ח, ופגעו באפשרות לפזר את הסיכון. עתה אומרים בבנק, "מנוע ה־60/40 שמתחיל לגמגם עשוי לאפשר חזרה לסביבה ‘אורתודוקסית’ יותר של מתאם בין מניות לאג"ח, ולתרום ליתרונות גבוהים יותר של פיזור וגידור באמצעות פוזיציות מח"מ ארוך בתיקים", הם מסכמים.

אל האזהרה של הבנק מפני האג"ח האמריקאי התווספה השבוע כאמור ה"המלצה" של רגולטורים בסין למוסדות פיננסיים לצמצם את החזקותיהם באג"ח ממשלת ארה״ב, בשל חששות מריכוזיות סיכונים ומתנודתיות בשווקים.

אחזקות האג"ח של סין תמיד נחשבו לסוג של נשק כלכלי פוטנציאלי במאבק על הדומיננטיות העולמית, למרות שהאזהרה לא התייחסה לאחזקות של משרד האוצר של סין, אלא לבנקים להגביל רכישות של אג"ח ממשלתיות אמריקאיות. הממשל הנחה מוסדות בעלי חשיפה גבוהה לצמצם את הפוזיציות שלהם. החזקות המדינה הסיניות באג"ח ממשלת ארה״ב, מהוות אגב אחוז קטן מהחוב האמריקאי.

בכל אופן הדבר משקף זהירות גוברת בקרב מקבלי ההחלטות בסין, החוששים כי החזקות גדולות של חוב ממשלתי אמריקאי עלולות לחשוף את הבנקים לתנודות חדות בשוק. חששות כאלה הביעו גם ממשלות ומנהלי קרנות ברחבי העולם, יש חוסר אמון סביב מעמדן של אג"ח ארה״ב והדולר כנכס "חוף מבטחים".

ארה״ב נדרשת למכור יותר אג"ח ממשלתיות (Treasuries) כדי לממן את הגירעון התקציבי ההולך וגדל שלה, זרים מחזיקים בסכום שיא של 9.4 טריליון דולר בחוב אמריקאי - מדינות אירופה מחזיקות יחד קרוב ל־40% ממנו, עם החזקה של 1.2 טריליון דולר באג"ח אמריקאיות, יפן היא המחזיקה הזרה הגדולה ביותר, בריטניה מדורגת אחריה, עם החזקה של 888.5 מיליארד דולר.

נתוני תנועות ההון של משרד האוצר האמריקאי מצביעים על כך שהחזקות סין מהוות שיעור זעיר של 2.3% בלבד משוק האג"ח הממשלתיות, נכון לסוף נובמבר 2025. סין צמצמה בצורה משמעותית את אחזקותיה באג"ח אמריקאיות בעשור האחרון, מ-1.3 טריליון דולר לכ-300 מיליארד (לפי בלומברג).