הגאות המתמשכת בשוק המניות המקומי הפכה עשרות מנהלים שכירים בחברות הציבוריות הנסחרות בת"א, למיליונרים, לאחר שמימשו בשנה החולפת מניות בהיקף מצטבר של מעל למיליארד שקל (מהם כ־100 מיליון שקל מתחילת 2026). זאת, לצד החזקה באופציות ומניות שערכן האמיר בעשרות אחוזים ושוות כיום מיליארדי שקלים רבים.

מדובר לא רק במנכ"לים, אלא גם במנהלים בדרגי ביניים ועובדי החברות. כך, הגאות במחירי המניות הפכה אופציות שמחזיקים עשרות עובדים, גם בתעשיות מסורתיות, לבעלות שווי של מיליוני שקלים - דבר שלרוב היה נחלתם הכמעט בלעדית של עובדי ההייטק הישראלים.

אל הקבוצה הזו צפויים להצטרף בתקופה הקרובה גם שורה של מנהלים בחברת פרודלים, שמקדמת הנפקה ראשונית בת"א. במידה וההנפקה תצא אל הפועל, צפויים שישה מנהלים שכירים בחברה להחזיק באופציות למניות, ששווין הכולל עומד על כמעט 90 מיליון שקל.

פרודלים עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של פתרונות טבעיים לתעשיות המזון והמשקאות, תוך התמקדות בטעמים וריחות (תחום בו פועלת תורפז הציבורית). לפי התשקיף, היא מתמחה בעיבוד חומרי גלם שמקורם בצומח ובהפקת רכיבים טבעיים מחומרי הגלם, לרבות מיצים מרוכזים, שמנים אתריים, תמציות טעם וריח, ארומות, סיבים תזונתיים, צבעי מאכל טבעיים ועוד.

החברה, שנוסדה ונשלטת בידי משפחת ברזובסקי, משפחתו של ראש השב"כ לשעבר, רונן בר - מבקשת לגייס סכום מוערך של 400־500 מיליון שקל. בהנחה שהמהלך יושלם בהצלחה, צפוי מייסד החברה ד"ר נח ברזובסקי, המשמש גם כיו"ר ונשיא שלה להחזיק מניות בהיקף של כ־570 מיליון שקל (בהנחה שהגיוס ישקף לחברה שווי של 2 מיליארד שקל לפני הכסף).

שניים מילדיו של המייסד, צחי ברק (מנכ"ל ומנהל מכירות ראשי) ורעות ברזובסקי־גוטמן, יחזיקו מניות בהיקף מוערך של כ־678 מיליון שקל בסה"כ. עוד, צפויים ליהנות מהמהלך גם בעלי המניות הגדולים, החברה לישראל של עידן עופר (שתחזיק מניות בשווי מוערך של 580 מיליון שקל), וקבוצת הביטוח הראל (172 מיליון שקל).

מימוש לאחר חצי שנה

כאמור, מלבד בעלי המניות הגדולים, גם שורה של מנהלים בכירים בפרודלים צפויים לרשום רווח נאה הודות לאופציות שברשותם. את רובן הם יוכלו להתחיל לממש חצי שנה לאחר ההנפקה. בראש המנהלים המתוגמלים ניצב סמנכ"ל הכספים אמנון סלהוב, שמחזיק באופציות המהוות בהנחה שימומשו כ־1.3% מהחברה, לכן שוויין עשוי לעמוד כ־27 מיליון שקל.

לצידו, ניר ברונשטיין, המכהן מאז שנת 2017 כדירקטור בחברה, וששימש בעברו כמנכ"ל פועלים שוקי הון, המחזיק באופציות ששוויין במימוש עשוי לעמוד על כ־25 מיליון שקל; אליו ניתן לצרף את רועי מלצר, המשמש כסמנכ"ל עסקים ראשי, ובעברו כיהן כבכיר בענקית התמציות IFF (שרכשה את פרוטרום בה הועסק קודם), ואף החל את דרכו כעיתונאי, עם אופציות בשווי מוערך של כ־11 מיליון שקל; צור חן (סמנכ"ל שרשרת אספקה ומנהל תחום מיצים), עם אופציות של 9 מיליון שקל. בנוסף, עידו רוזנטל, מנהל טכנולוגיות ראשי, ורחלי זריבץ', סמנ"כלית משאבי אנוש, מחזיקים אופציות בשווי שעשוי להגיע לכ־7.4 מיליון שקל (כל אחד).

ניר ברונשטיין, דירקטור בפרודלים / צילום: תמר מצפי

כחלק מההנפקה, תקצה פרודלים אופציות לכ־17 עובדים נוספים, בשווי מוערך של כ־6 מיליון דולר (18.5 מיליון שקל). את האופציות, שיבשילו על פני תקופה של ארבע שנים, יוכלו העובדים להתחיל לממש כשנתיים מהשלמת ההנפקה, שצפויה להתקיים כאמור בתקופה הקרובה.

גיוס להרחבת הפעילות

פרודלים מייעדת את התמורה מההנפקה, אותה מובילות אי.בי.אי חיתום וברק לאומי חתמים, למימון פעילותה העסקית השוטפת ויישום האסטרטגיה שלה. זו כוללת ביצוע רכישות אסטרטגיות להתרחבות בתחומי הפעילות הקיימים, לפיתוח מוצרים חדשים, להשקעה במחקר ופיתוח ועוד. זאת, לצד מקורות עצמיים ומקורות מימון.

הכנסות החברה ב־2025, בעיקר מאירופה, עמדו על 341 מיליון דולר, עלייה של 2.5% לעומת 2024, וה־EBITDA שלה (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ב־36 מיליון דולר. הרווח התפעולי עמד על 24.8 מיליון דולר, עלייה של 18% לעומת 2024. עיקר פעילות החברה היא בתחום פתרונות המיץ, עם הכנסות של 222 מיליון דולר ו־EBITDA של 28 מיליון דולר, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025. עם זאת, בחברה מסמנים את תחום הפתרונות הייחודיים (SIS), פיתוח, ייצור ושיווק של חומרי גלם ופתרונות ייחודיים לתעשיות המזון, המשקאות והריחות, הטעמים ותוספי התזונה - כמנוע צמיחה.