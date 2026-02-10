20 מיליארד דולר: גוגל ממשיכה לגייס כסף להשקעה בבינה מלאכותית

ענקית הטכנולוגיה אלפאבית , חברת האם של גוגל , ביצעה מהלך גיוס חוב משמעותי - מה שמשקף את המרוץ של כל ענקיות הטכנולוגיה בתחום הבינה המלאכותית. על פי הדיווחים בתקשורת הבינלאומית, אלפאבית מכרה אג"ח בשווי של 20 מיליארד דולר בשבע סדרות שונות, תוך ניצול שוק החוב כדי לממן את ההוצאות הרבות שלה בתשתית הבינה המלאכותית. המהלך הזה עשוי לסמן מעבר של ענקיות הטכנולוגיה מהסתמכות על תזרים מזומנים פנימי לפנייה לשוק החוב כדי לממן טכנולוגיות חדשות.

כשמסתכלים על ענקיות הטכנולוגיה המרכזיות המשקיעות בשורת "הוצאות ההון" כדי להתחרות בשוק הבינה המלאכותית, כמו מיקרוסופט , אמזון ומטא - ההוצאות ההוניות של ענקיות הטכנולוגיה צפויות להגיע השנה לפחות ל-630 מיליארד דולר, כשרובן מופנות לבניית מרכזי נתונים וייצור שבבים.

לפי הדיווח בבלומברג, אלפאבית מתכננת מכירת אג"ח ל-100 שנה כחלק מגיוסי החוב המסיביים שהיא מבצעת. גייסה לפחות עוד 9.4 מיליארד דולר נוספים בחוב - בעזרת פאונד בריטי ופרנק שוויצרי. על פי הדיווח, הגיוס בליש"ט צפויה לעמוד על 4.5 מיליארד פאונד, והגיוס בשוק בפרנק עומד על לפחות 2.45 מיליארד פרנק שוויצרי. אנליסטים רואים בכך מהלך נועז כי קשה לצפות האם המודל העסקי הטכנולוגי יישאר רלוונטי בעוד מאה שנה.

ישנו חשש בשוק כי למרות הגיוסים המוצלחים, בקרב חלק מהמשקיעים עולה כי הרווחים מהבינה המלאכותית עדיין לא מצליחים להדביק את קצב ההוצאות העצום. יחד עם זאת, אלפאבית צופה כי ההוצאות ההוניות שלה יגיעו השנה ל-185 מיליארד דולר, פי שניים מהסכום שהיא הוציאה בשנה שעברה. על פי הדיווח ברויטרס, בשנה החולפת גייסו ספקיות הענן הגדולות סכום מצטבר של 121 מיליארד דולר באג"ח. בבלומברג דווח כי מורגן סטנלי צופה שההלוואות של חברות מחשוב הענן יגיעו ל-400 מיליארד דולר בשנה, לעומת 165 מיליארד דולר בשנת 2025.