חברת ראפטט (Raftt), סטארט-אפ ישראלי בתחום סביבות פיתוח למפתחים, הגישה היום (ב') לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה נגד יוניקורן הסייבר וויז. הטענה: וויז הציגה מצג שווא שלפיו רכשה את ראפטט בעשרות מיליוני דולרים - בעוד שבפועל לא בוצעה כל רכישה של מניות החברה או של הקניין הרוחני שלה. ראפטט טוענת כי במקום עסקה מסודרת, וויז שילמה תגמולים אישיים למייסדי החברה ולעובדיה, גייסה את כל הצוות כיחידה אחת, ולאחר מכן השתמשה בטכנולוגיה שפותחה בראפטט כדי לפתח את Wiz Code, אחד ממוצרי הדגל של החברה.

לפי כתב התביעה, בדצמבר 2023 פרסמה וויז כי רכשה את ראפטט, כאשר בחלק מהדיווחים אף ננקב סכום של כ-50 מיליון דולר. אלא שלטענת ראפטט, לא התקיימה עסקה כזו מעולם: לא הועברה תמורה לחברה או למשקיעיה, ולא התקבל אישור של הדירקטוריון למכירת נכסיה. במקום זאת, נטען כי וויז העניקה למייסדים ולעובדים תמורה בשווי של כ-15 מיליון דולר, בעיקר באמצעות אופציות ומענקים, מהלך שמוגדר בתביעה כ"שוחד אזרחי" שנועד לעקוף את בעלי המניות ולמשוך את ההון האנושי והטכנולוגי של החברה ישירות אל וויז.

עוד נטען כי וויז המשיכה להתהדר בפומבי ב"רכישה" גם חודשים לאחר מכן, ואף קישרה בין המהלך לבין השקת Wiz Code בספטמבר 2024. ראפטט טוענת כי המוצר מבוסס על ידע וקוד שפותחו אצלה, וכי מעבר העובדים נעשה כחלק מתוכנית מתואמת ולא כמהלך תעסוקתי אישי.

וויז: "כשחברה מצליחה, יש גורמים שמנסים לנצל את זה"

ראפטט מוסיפה כי חודשים ספורים לאחר מעבר הצוות, וויז הגישה בארה"ב בקשת פטנט שעליה חתומים מייסדי ועובדי ראפטט לשעבר, ושבלב הבקשה מצויה טכנולוגיה שפותחה עבור ראפטט והועברה לה במסגרת הסכמים פנימיים. עוד נטען כי אחד המייסדים מחק מאות תכתובות דוא"ל משרתי החברה לאחר שנודע לו על החשדות, בניסיון לכאורה להשמיד ראיות.

החברה מייחסת לוויז ולמייסדיה לשעבר שורה של עילות משפטיות, בהן הפרת חוזה וחובת אמונים, גזל סודות מסחריים, תרמית ופרסומים כוזבים שפגעו בעסקיה. ראפטט העמידה את תביעתה בשלב זה על סכום מוערך של כ-200 מיליון שקל, וציינה כי היקף הנזק והרווחים שהופקו מהמוצר יתבררו רק בהמשך ההליך.

מוויז נמסר בתגובה: "כשחברה מצליחה, לצערנו יש גורמים שמנסים לנצל זאת ולהגיש תביעות בשיטת 'המצליח'. עצוב לנו לראות שהפעם מייסדי ראפט - יזמים צעירים ומוכשרים - נפגעים מכך ומהווים מטרה. כמו כל תביעה נגד וויז בעבר, אנו בטוחים שגם התביעה הזו תסתיים ללא כל בסיס ממשי".