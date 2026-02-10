ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
האקזיט של הקיבוץ הצפוני: שני מלונות נמכרו ב-142 מיליון שקל
האקזיט של הקיבוץ הצפוני: שני מלונות נמכרו ב-142 מיליון שקל

ישראל קנדה השלימה הבוקר רכישת 50% ממלון גליליון בעמק החולה ו־50% ממלון כפר גלעדי בגליל העליון • קיבוץ כפר גלעדי החזיק בבעלות מלאה בשני המלונות

נבו שפיר 12:06
מלון גליליון / צילום: יח''צ
מלון גליליון / צילום: יח''צ

זרוע המלונות של חברת הנדל"ן ישראל קנדה הודיעה היום (ג') כי היא רוכשת 50% מהבעלות על מלון גליליון ו-50% ממלון כפר גלעדי - בסכום של 142 מיליון שקלים (77.5 מיליון שקל עבור מלון כפר גלעדי, ו-65 מיליון שקל עבור גליליון), כך על פי הודעה משותפת של הצדדים.

המוכרים הם אגף התיירות של קיבוץ כפר גלעדי, שהחזיק בבעלות מלאה בשני המלונות. בסך הכל יועברו לידי ישראל קנדה כ-280 חדרים בשני המלונות יחד, בכפוף להשלמת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.

ישראל קנדה מחזיקה כבר במלון גלי כנרת ומלון לייק-האוס, כפר הנופש נופי גונן וחוות הנופש בוורד הגליל. העסקה הזו, על פי הודעת החברה, ממשיכה את האסטרטגיה הרחבה של הרשת להתרחבות בשוק המלונאות.

כזכור, בעלי השליטה בחברת הנדל"ן, אסי טוכמאייר וברק רוזן, רכשו את רוב פעילות מלונות בראון תמורת כ-136 מיליון שקל בשנה שעברה. כמו כן, לפני כשבוע אישר הממונה על ההגבלים על העברת הבעלות של מלון ג'ורג' בתל אביב לרוזן וטוכמאייר. לרשת קנדה ישראל כ-41 בתי מלון (כולל כפר גלעדי וגלילות) בישראל, קרואטיה, יוון וקפריסין, בהיקף של כ-4,500 חדרי אירוח. "מדובר במחזורים של מאות מיליוני שקלים בשנה", מסר אותו גורם.

מלון גליליון ממוקם בעמק החולה, ובו 120 חדרים, מרכז ספא, בריכת שחייה, מרכז כנסים ומסעדה, לצד מרכז מסחרי. מלון כפר גלעדי שוכן בגליל העליון, ובו 158 חדרים, בריכת שחייה מקורה ובריכת קיץ חיצונית, חדר כושר, ספר ומרכז כנסים.

"הכניסה של רשת ישראל קנדה מלונות כשותפה במלון כפר גלעדי וגליליון היא מהלך משמעותי, שיאפשר המשך פיתוח והשבחת המלונות לצד שמירה על הערכים, האופי והמורשת הייחודית שלהם", מסר טמיר אברהמס, מנכ"ל תיירות כפר גלעדי.

ראובן אלקס, מנכ"ל רשת ישראל קנדה מלונות ציין כי "עסקאות אלו הן צעד נוסף ביישום אסטרטגיית הצמיחה שהצבנו, תוך מיקוד במותגים שלנו בארץ ובחו"ל".