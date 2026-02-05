מרחיבה את המשרדים ביקנעם: עסקת הענק של אנבידיה ומליסרון

אנבידיה מרחיבה את משרדיה בצפון: חברת מליסרון דיווחה היום (ה') לבורסה כי חתמה על הסכם שכירות עם חברת טכנולוגיה בבעלות בינלאומית. מליסרון לא נקבה בשמה של החברה אולם מדובר באנבידיה. מליסרון תשכיר לאנבידיה את מלוא השטחים של בניין חדש בשטח של כ-29 אלף מ"ר אשר יתפרשו על פני 11 קומות במתחם פארק עופר יוקנעם שבבעלות החברה.

עוד על פי ההודעה, בניית הבניין תחל עוד השנה וצפויה להסתיים בשנת 2028. בהתאם להסכם השכירות, תקופת השכירות הראשונה הינה בת 10 שנים ממועד השלמת הבניין החדש. החל מתום חמש השנים הראשונות ועד לתום תקופת השכירות הראשונה, לשוכרת קיימת הזכות לקצר את התקופה בהודעה של שנה אחת מראש.

סך ההכנסות הצפויות השכירות הראשונה צפוי לעמוד על כ-230 מיליון שקל, צמוד למדד.

בנוסף, הוענקה לשוכרת אופציה להארכת תקופת השכירות ביחס לכל שטח הבניין החדש או חלקו, במהלכה תחול עלייה של 5% בדמי השכירות.

אנבידיה כבר שוכרת כיום בפארק עופר ביקנעם שטחים בהיקף כולל של כ-38 אלף מ"ר, והיא חתמה במקביל על הארכת החוזה גם בהם, כך שלאחר השלמת הבניין החדש היא תשכור כ- 67,000 מ"ר בפארק.

נזכיר כי אנבידיה רכשה לאחרונה קרקע בקרית טבעון לבניית מטה חדש בשטח כולל של 160 אלף מ"ר, על שטח של כ-90 דונם, תמורת כ-90 מיליון שקל. המטה אמור להעסיק אלפי עובדים.

נוסף על כך הודיעה לאחרונה כי תשכור שטח מצומצם יותר של 3,000 מ"ר בעיר באר שבע, וכן יש לה כ-18 קומות בתל אביב, בתאומי רובינשטיין במתחם חסן עראפה, בשטח כולל של כ-22 אלף מ"ר. עם זאת, העסקה הנוכחית מעמיקה עוד יותר את הנוכחות של החברה בצפון הארץ.