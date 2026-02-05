ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות מרחיבה את המשרדים ביקנעם: עסקת הענק של אנבידיה ומליסרון
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אנבידיה

מרחיבה את המשרדים ביקנעם: עסקת הענק של אנבידיה ומליסרון

ענקית השבבים חתמה על הסכם שכירות חדש מול מליסרון, ובכך ממשיכה במגמת ההתרחבות בישראל ובצפון בפרט • מדובר בבניין חדש בעל 11 קומות, סמוך למטה הקיים של אנבידיה ביקנעם ולקמפוס הענק שיוקם בטבעון במרחק כמה דקות נסיעה

הלית ינאי-לויזון 18:38
משרדי אנבידיה ביקנעם / צילום: אנבידיה
משרדי אנבידיה ביקנעם / צילום: אנבידיה

אנבידיה מרחיבה את משרדיה בצפון: חברת מליסרון דיווחה היום (ה') לבורסה כי חתמה על הסכם שכירות עם חברת טכנולוגיה בבעלות בינלאומית. מליסרון לא נקבה בשמה של החברה אולם מדובר באנבידיה. מליסרון תשכיר לאנבידיה את מלוא השטחים של בניין חדש בשטח של כ-29 אלף מ"ר אשר יתפרשו על פני 11 קומות במתחם פארק עופר יוקנעם שבבעלות החברה.

מנכ"ל אנבידיה מנסה להרגיע, אבל בשוק בטוחים: "החפיר של המניות הללו נפרץ"
תחרות באנבידיה או מיזם חלל: על מה תוציא גוגל 180 מיליארד דולר?

עוד על פי ההודעה, בניית הבניין תחל עוד השנה וצפויה להסתיים בשנת 2028. בהתאם להסכם השכירות, תקופת השכירות הראשונה הינה בת 10 שנים ממועד השלמת הבניין החדש. החל מתום חמש השנים הראשונות ועד לתום תקופת השכירות הראשונה, לשוכרת קיימת הזכות לקצר את התקופה בהודעה של שנה אחת מראש.

סך ההכנסות הצפויות השכירות הראשונה צפוי לעמוד על כ-230 מיליון שקל, צמוד למדד.

בנוסף, הוענקה לשוכרת אופציה להארכת תקופת השכירות ביחס לכל שטח הבניין החדש או חלקו, במהלכה תחול עלייה של 5% בדמי השכירות.

אנבידיה כבר שוכרת כיום בפארק עופר ביקנעם שטחים בהיקף כולל של כ-38 אלף מ"ר, והיא חתמה במקביל על הארכת החוזה גם בהם, כך שלאחר השלמת הבניין החדש היא תשכור כ- 67,000 מ"ר בפארק.

נזכיר כי אנבידיה רכשה לאחרונה קרקע בקרית טבעון לבניית מטה חדש בשטח כולל של 160 אלף מ"ר, על שטח של כ-90 דונם, תמורת כ-90 מיליון שקל. המטה אמור להעסיק אלפי עובדים.

נוסף על כך הודיעה לאחרונה כי תשכור שטח מצומצם יותר של 3,000 מ"ר בעיר באר שבע, וכן יש לה כ-18 קומות בתל אביב, בתאומי רובינשטיין במתחם חסן עראפה, בשטח כולל של כ-22 אלף מ"ר. עם זאת, העסקה הנוכחית מעמיקה עוד יותר את הנוכחות של החברה בצפון הארץ.