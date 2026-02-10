המתנה שיקבל תשובה בישראכרט: רווח של עד 90 מיליון שקל משוברים

חצי שנה אחרי שהשליטה בה הועברה לידי איש העסקים יצחק תשובה, ישראכרט רושמת אקזיט מכיוון מפתיע. חברת כרטיסי האשראי צפויה להכיר ברווח (נטו) של 60-90 מיליון שקל, כתוצאה ממכירת השליטה בחברת שוברי המתנה BUYME לידי הפניקס, לפי שווי מוערך של כ-1 מיליארד שקל לחברה הנמכרת.

● "מניה מאוד מעניינת": הפרשן שהקפיץ חברה ישראלית לשווי של מעל 2 מיליארד שקל

● מניית אמות נופלת אחרי הדוחות. זו הסיבה

מהלך מכירת השליטה ב-BUYME מהווה הצפת ערך משמעותית עבור ישראכרט, לאחר שבשנת 2019 היא רכשה 20% מאייפלנט המחזיקה בשליטה בחברת השוברים. העסקה הוערכה באותה העת בכ-15 מיליון שקל. כעת, עם השלמת המהלך צפויה אייפלנט, שנמצאת בשליטה של המשפחות שחר וקז, לחלק את הרווח מהכירה כדיבידנד לבעלי המניות.

עבור ישראכרט, הנסחרת לפי שווי של כ-5.2 מיליארד שקל, אמנם לא מדובר בסכום דרמטי, אך הוא עשוי לשרת את השורה התחתונה לאחר השלמת העסקה. זאת, לאחר שבאמצע השנה שעברה השלימה קבוצת דלק את רכישת השליטה בה (37%). כיום, עומד שווי ההחזקות של דלק בחברת כרטיסי האשראי (40%) על 2.1 מיליארד שקל, והוא משקף לה רווח על הנייר המוערך בכמיליארד שקל.

האקזיט של יבואני הרכב

הדיווח של ישראכרט מגיע לאחר שבשבוע שעבר דיווחה חברת הביטוח הפניקס כי היא מנהלת מגעים לרכישת חברת המתנות והחוויות BUYME, לפי שווי מוערך של כ-1 מיליארד שקל. על פי הערכת גורמים בשוק, מדובר בתמחור המבוסס על מכפיל רווח של בין 13 ל-15, אם העסקה תצא לפועל.

מאחורי השווי הגבוה שנקבע ל-BUYME עומדת העובדה שהיא בעלת נתח השוק הגדול ביותר בתחומה, ושהיא נהנית מצמיחה מתמשכת בפעילותה. על פי ההערכות בשוק, החברה מציגה צמיחה שנתית של 25%-30% במכירות, אשר צפויה להמשיך בקצב גידול דומה בשנים הקרובות.

המודל העסקי של החברה מבוסס על התיווך בין מספקי השירותים לבין מזמיני שוברי המתנה. הראשונים מרוויחים פרסום וחשיפה גבוהה יותר למוצר או לשירות שהם מספקים, והאחרונים אמורים ליהנות ממחיר אטרקטיבי יותר מהמקובל בשוק. מרבית הלקוחות של BUYME הם ועדי עובדים המעניקים שוברים לעובדיהם, לצד לקוחות פרטיים המעניקים מתנות אחד לשני.